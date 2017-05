Sigue grave pasajera embestida en accidente de tránsito

Se encuentra en terapia intensiva la pasajera que fue embestida durante un accidente de tránsito y según los médicos el cuadro es poco alentador. Se trata de la mujer de 52 años que la semana pasada viajaba a bordo de un remis de la agencia Chacra, unidad que fuera embestida por un conductor alcoholizado. El siniestro vial ocurrió la intersección de calles Venezuela y Ushuaia del barrio Mutual. El impacto justo en el lateral donde estaba la mujer, quien sufrió de esta forma un fuerte traumatismo de cráneo por el cual se encuentra en un coma farmacológico.

La pasajera Ema Barrios resultó con un fuerte traumatismo de cráneo por el cual se encuentra asistida por respirador y con catéter en la zona craneoencefálica, a fin de reducir la presión intercraneal, indicaron la semana pasada los profesionales médicos del nosocomio local.

Fue necesario inducirla a un coma farmacológico y su estado de salud es reservado, mientras sigue siendo grave.

De hecho, en las últimas horas se solicitó dadores de sangre de cualquier tipo y factor para esta mujer. A quienes puedan colaborar, se pidió asistan al sector de Hemoterapia del Hospital Regional Río Grande.

En este mismo sentido, se debe mencionar que Ema Barrios, viajaba en un remis que fue impactado por un Ford Fiesta en calles Ushuaia y Venezuela, cuyo conductor intentó escaparse a pie del lugar y luego dio positivo el test de alcoholemia.

“Los médicos nos dijeron que no hay esperanzas”

“La verdad es que son momentos terribles que no pensamos que podíamos llegar a vivirlos” explicaron familiares de la mujer que sigue en Terapia Intensiva y agregaron: “Los médicos nos dijeron que no hay esperanzas. Pero confiamos en que puede ocurrir un milagro”.

Respecto al estado de salud de la mujer, también indicaron: “Tiene un trauma severo en la cabeza, está en terapia intensiva en coma inducido a ver si ese coágulo que tiene si se disuelve, o si pueden ver que tratamiento puede llegar a tener. Más allá se esto, si ella logra superarlo va a tener secuelas graves, porque no tiene reacción, no pude hablar, no puede mover las piernas. La situación es terrible”, dijeron los familiares para concluir.

Fuente: Diario Provincia 23.