Sigue el reclamo en IGJ, Registro Civil y AREF

Delegados gremiales del Registro Civil y la IGJ explicaron el reclamo que llevan adelante junto con sus pares de la AREF. Desde hace un tiempo se ven perjudicados por la errónea liquidación de ciertos ítems y piden que se corrija esa situación. Aseguran que se vieron “en la situación de salir a protestar, porque tenemos los pedido presentados pero no vemos que haya una respuesta favorable”.

Mara Rivero y Luis Camacho, delegados gremiales en el Registro Civil y la Inspección General de Justicia de la Provincia, se refirieron al reclamo que vienen sosteniendo en esos sectores por el cobro de un ítem que está siendo mal liquidado. Comenzaron señalando que desconocen el motivo por el cual “está costando tanto” obtener una respuesta favorable al planteo que vienen haciendo, al mencionar que se estuvieron haciendo “escuchar y realmente no entendemos por qué, si es algo tan claro lo que estamos pidiendo, cierran los ojos a esta situación”.

Dijo Mara Rivero que agotaron “las vías administrativas, también fuimos al Ejecutivo” pero hasta el momento no logran un acuerdo para destrabar el conflicto. Por su parte Luis Camacho indicó que hay diferencia en “cinco ítems y es el 2118 el que origina la diferencia en estos ítems que son título secundario, antigüedad, permanencia en la categoría y zona; en estos puntos tenemos diferencias con la liquidación general del escalafón seco”, señaló el delegado.

Recordó que el Decreto 2118 “prevé abonar un 11% de la categoría 22 a todos los empleados del escalafón seco, a excepción del Registro Civil, IGJ y la AREF. Allá por el año 2012 se resolvió abonar 450 pesos fijos por ese decreto, en aquel entonces el 11% de la categoría 22 eran 1200 pesos, después con los aumentos otorgados eso cambió y hoy son unos 3 mil pesos para todos los agentes del escalafón seco, a excepción de nosotros que seguimos con 450 pesos”, remarcaron los delegados.

Dicen que el tema en debate pasa por la aplicación del Decreto 2118, porque los trabajadores del Registro civil, la IGJ y AREF quedaron “fijos en 450 pesos, pero para los demás es móvil, esto quiere decir que a medida que haya nuevos aumentos salariales para todo el escalafón, nos vamos a ver cada vez más afectados en nuestro sueldo”, señalaron.

Además recordaron que son tres áreas “reglamentadas por leyes provinciales”, que les reconocen las tareas específicas que se realizan en esas dependencias. En esas leyes también hay referencias “al funcionamiento y determinados condicionamientos para los empleados, en función de las particularidades que tiene cada organismo y por eso mismo se abona a los empleados un adicional que en AREF se llama cuenta incentivo, en el Registro Civil tareas registrales y en la IGJ dedicación exclusiva o bloqueo de título si se trata de un profesional”, explicaron.

El objetivo es lograr “que el trabajador se comprometa y que entienda que la información que maneja es de carácter confidencial, por eso tenemos ciertos condicionamientos que explican esa diferenciación”, señalaron los delegados gremiales. Entre los mencionados condicionamientos, incluso, está la imposibilidad de tener otros trabajos por fuera de la administración pública, según indicaron.

Más adelante dijeron que la propuesta que se habría recibido es la de “pasar el 2118 al básico, pero lo que no sabemos es cómo pasaría. Porque si nosotros cobramos 450 pesos y los demás 3 mil, no sabemos cuál de esos dos montos van a pasar”. Por otro lado aclararon que “no es que salimos con esto ahora a manifestarnos de repente, esto es porque ya agotamos todas las vías administrativas y al no tener respuesta, obviamente, que con el aumento permanente de la canasta familiar nos cansamos y estamos pidiendo que nos escuchen”, expresaron.

Finalmente mencionaron que “para ponernos al nivel del escalafón seco, en pie de igualdad, se necesita 1.426.000 pesos, eso es lo que les saldría solucionar este tema. Lamentablemente nos vemos en la situación de salir a protestar, porque tenemos los pedido presentados pero no vemos que haya una respuesta favorable”, concluyeron los delegados.