Sigue el piquete en Radio Victoria

Los trabajadores del Grupo Radio Victoria continúan bloqueando la salida de productos terminados. Reclaman por el premio anual, por la ART y condiciones de higiene y seguridad. Aseguran que llegaron al conflicto después de agotar “todas las vías administrativas” y presentar “una numerosa cantidad de notas” en el Ministerio de Trabajo. No descartan profundizar la medida si no tienen respuesta.

“Estamos manifestándonos, concretamente bloqueando el acceso a los portones del grupo de las empresas Radio Victoria Fueguina, SONTEC y Megasat, porque no hemos arribado a un acuerdo favorable en cuanto a las codiciones, la estabilidad y el adelanto del premio de nuestros compañeros. Agotamos todas las vías administrativas, presentamos una numerosa cantidad de notas, tenemos varias notas presentadas en el Ministerio de Trabajo por malas liquidaciones que se dieron en el transcurso del año y el año pasado”, repasó Pablo Ibañez, delegado de la UOM de los trabajadores de Radio Victoria, al explicar los motivos de la medida que vienen sosteniendo en la planta fabril.

Después indicó que “la empresa cerró la discusión, cerró el canal de diálogo, no se presenta en una mesa de negociación y presenta una propuesta superadora. Por eso hemos decidido en forma unánime, en conjunto con todos nuestros compañeros en asamblea, realizar esta medida de fuerza que en principio no afecta la producción, pero que no descartamos se puede llegar a profundizar”, alertó.

El delegado gremial, explicando uno de los reclamos que están formulando, señaló que tienen “compañeros que salen con accidentes laborales o enfermedades profesionales” que son víctimas “de un sistema malicioso que hace la ART con complicidad de la empresa”. Indicó que se realizan “recalificaciones fuera de la fábrica, fuera del ambiente laboral, lo cual no está permitido. Han llevado compañeros hasta la recepción de un hotel para decirles que no tienen puesto de trabajo, luego que se han enfermado producto del trabajo, y la empresa los tiene dando vueltas para terminar desvinculándolos al 50 por ciento y llevándolos a un paliativo por parte de la ART”.

Mencionó que por eso están “reclamando los puestos de trabajo de esos compañeros que no quieren desvincularse. Obviamente que es una decisión personal pero ellos no están de acuerdo con esta política de la empresa. Han pasado este tipo de situaciones en otras fábricas, lo sabemos, pero en este caso la diferencia es que ellos quieren luchar por el puesto de trabajo por eso llevamos el tema a la asamblea y hemos resuelto hacer esta medida”.

Por otra parte expresó que están reclamando “el adelanto del premio anual, es una cuota de lo que significa el premio anual como sucede en otras fábricas y en muchas actividades del movimiento obrero. En este caso nosotros estamos prestos a tomar un adelanto que está indefinido, que la empresa se cierra a definir en un número como todos los años y para que la gente pueda proyectar su economía y tener paliativo en esta situación de pérdida del poder adquisitivo”.

Ibañez se refirió también a la situación del Personal de Prestación Discontinua, mencionando que “en esta fábrica que trabajó a lo largo de todo el año, a diferencia de la mayoría de las empresas, no se citó a los compañeros PPD a trabajar. No tienen fecha de ingreso, están a la espera, y sabemos que al menos tienen que estar contratados cuatro meses al año. Pero por ahora no los han llamado y tampoco tienen la confirmación del paliativo y adelanto del premio”, reclamó el delegado.

El representante de la UOM en la planta del grupo Radio Victoria admitió que la postergación del llamado a los PPD puede ser una maniobra para evitar pagarles el medio aguinaldo, y señaló que “para esta fecha la empresa siempre especuló con este tipo de situaciones. Ingresando a los PPD por ejemplo fuera del periodo de elecciones de delegados, para bajar el cupo. O de tratar de estirarlo y jugar con la necesidad de los compañeros, así que no descartamos nada”, insistió.

Mencionando que también está pendiente la conformación de “un comité mixto en seguridad e higiene, que tiene que ver con atender la prevención y este procedimiento que tienen los compañeros que se han enfermado. Sin embargo la empresa –de forma arbitraria e intempestiva- ha decidido levantarlo a principios del año sin siquiera querer discutir niveles de rotación y de ritmo, que son cuestiones que se dan permanentemente. Parece que están buscando el conflicto”, aseveró.

En el Grupo Radio Victoria trabajan cerca de 380 operarios, un número que según el delegado “se ha mantenido prácticamente estable, si bien tuvimos una baja mínima en el trascurso de los cinco años por desvinculaciones personales o por jubilaciones, pero prácticamente la dotación se ha mantenido en ese número”, ratificó.

Además el representante de los trabajadores indicó que la fábrica tiene “un alto índice de eficiencia”, reclamando por ese motivo que la empresa “nos dé lo que nos corresponde”. Finalmente remarcó que la medida consiste en “que puedan descargar todo el material necesario para seguir trabajando, pero que no puedan cargar el producto terminado”. Aunque no descartó que de no arribar a una solución mediante el bloqueo, la medida “pueda profundizarse si es necesario”.