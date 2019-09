Sigue el escándalo en Tolhuin y los expedientes no aparecen

Los concejales Jeannette Alderete, Ana Paula Cejas y Francisco Oliva no se presentaron en la sesión de ayer, con el mismo argumento del viernes. Plantearon la ilegalidad de una sesión presidida por el edil Matías Rodríguez, que se encuentra a cargo del Ejecutivo, y reclaman una nueva convocatoria. Acusaron tanto a Rodríguez como a Muñoz, ambos oficialistas, de “dilatar” el tratamiento de varios asuntos vinculados con la adjudicación de tierras y calificaron de “vergonzosa” la situación que se ha generado. Jeannette Alderete aseguró que desde mayo están intentando sesionar, dado que lo han hecho dos veces en lo que va del año, y los partidarios de Queno estarían impidiendo el debate y aprobación de varios proyectos, dado que la oposición cuenta con mayoría propia. Tenían previsto emplazar al Ejecutivo a que entregue en cinco días los expedientes vinculados con dos barrios privados que se conformaron en terrenos para emprendimientos productivos.

Río Grande.- La concejal del FPV Jeannette Alderete, actual referente del espacio Nuevo País y del intendente electo Daniel Harrington, denunció el intento de los oficialistas Rodríguez y Muñoz, del sector de Claudio Queno, por seguir dilatando la entrega de los expedientes vinculados con la cuestionada adjudicación de tierras para emprendimientos productivos, que derivó en la venta de lotes y conformación de dos barrios privados.

Por FM Del Pueblo fue consultada sobre la nuevamente frustrada sesión de ayer, por falta de quórum, tal como ocurriera el viernes pasado. Precisamente el viernes los tres concejales opositores a Queno tenían previsto aprobar una resolución para emplazar al intendente a entregar en cinco días los expedientes de adjudicación de tierras. Al ver que quien decidió presidir la sesión era Matías Rodríguez, y estaba a cargo del Ejecutivo, terminaron en la comisaría radicando una denuncia por usurpación de cargo y se pasó a un cuarto intermedio.

Ayer se presentaron solamente los concejales Matías Rodríguez y Marcelo Muñoz, y mantuvieron su postura de no avenirse a una “sesión ilegal” los ediles Alderete, Cejas y Oliva.

“El viernes pasado teníamos la convocatoria a la tercera sesión del año. Estamos bastante demorados con el tema de las sesiones mensuales –observó Alderete-. Nos dirigimos a la Casa de la Cultura y, cuando vemos que quiere presidir el concejal Matías Rodríguez, pedimos hablar con él porque los tres concejales estamos convencidos de que no es legal la sesión. Se está violando el principio republicano de la división de poderes porque en este momento él está a cargo del Ejecutivo, ya que el intendente Claudio Queno está fuera de la provincia”, explicó.

“A nosotros nos convocó a sesión el vicepresidente primero, a cargo de la presidencia, que es el concejal Marcelo Muñoz. Si Matías Rodríguez estaba por presidir la sesión, no entendemos por qué hace los actos administrativos el vicepresidente primero. Muñoz fue quien nos elevó a nosotros la convocatoria a la sesión y, cuando nosotros llegamos a la Casa de la Cultura, nos encontramos con que estaba el presidente, cuando estaba a cargo de la Intendencia. No es compatible estar a cargo de la Intendencia y presidir la sesión del Concejo, donde había temas muy importantes. Los tres concejales habíamos presentado un pedido en mayo y ese día lo íbamos a presentar sobre tablas, por el tema tierras. Estábamos pidiendo los expedientes que nos faltaban para hacer otros pasos como concejales”, sostuvo.

“Nosotros no dimos quórum el viernes, asesorados por nuestros abogados, porque no correspondía legalmente. Nos retiramos del lugar y nos acercamos a la comisaría de la localidad para hacer una denuncia penal contra Matías Rodríguez y Marcelo Muñoz, por violar el principio republicano, y explicamos los motivos. Ellos el viernes pasaron a un cuarto intermedio para el lunes. En la sesión estaban solamente estos dos concejales y vuelven a incurrir en lo mismo. Por eso decimos que es lamentable, más allá de cuestiones políticas o que quieran favorecer al intendente ante algunos proyectos y ordenanzas que nosotros estamos planteando desde el mes de mayo. Es vergonzoso que esto pase porque, si realmente queremos hacer las cosas bien y legalmente, tendría que haber sesionado el presidente a cargo Marcelo Muñoz, para que se traten los proyectos. Si ese concejal no está de acuerdo, puede votar por la negativa y exponer su punto de vista. No sé por qué llegaron a esta instancia y nos parece que quieren dilatar en el tiempo, justamente porque son muy importantes los temas que se iban a tocar en la sesión”, advirtió.

Detalló que “había proyectos y pedidos de informes con respecto a los expedientes que no nos mandaron nunca desde el Poder Ejecutivo. Esta era una herramienta que daba cinco días hábiles para que los remitieran a la institución. Es lo que nos falta a nosotros para continuar el trabajo en comisión con respecto a dos barrios privados. También teníamos la reiteración de un pedido de informes, pero por última vez, para luego hacer el paso legal, porque no emiten el boletín oficial. Esta es una falta grave que tiene el intendente”, indicó sobre un incumplimiento que aparentemente atraviesa toda la gestión.

“Son dos temas fundamentales, tanto el de tierras como el boletín oficial. En el pedido de informes queda estipulado que, si en cinco días hábiles no nos remiten lo que estamos solicitando, el paso siguiente es la denuncia por incumplimiento de deberes de funcionario”, expuso Alderete.

Sesión ilegal

Se le preguntó por qué, siendo los más interesados en aprobar esta serie de proyectos, no se presentaron en la sesión, y dijo que “si los tres concejales dábamos quórum el viernes, esa sesión era ilegal. Cualquier funcionario o habitante de la ciudad podía denunciarlo y todos los actos que se aprobaran no iban a tener reglamentación después. Esto permite dilatar en el tiempo, porque los tres concejales venimos trabajando desde marzo con el tema de las tierras. Ojalá que estos dos ediles recapaciten y pongan un freno a esto de no permitir sesionar como corresponde legalmente. El concejal Rodríguez puede estar como público, y los cuatro restantes tenemos quórum para sesionar, pero no puede estar presidiendo”, subrayó.

“Esto está entorpeciendo el trabajo, aparte, hemos tenido solamente dos sesiones en el año y para tener esta tercera sesión que se convocó el viernes, los tres concejales tuvimos que presentar una nota para que se ponga fecha de sesión; porque si no, tampoco se convocaba”, criticó.

Recordó que “nosotros habíamos estipulado una sesión por mes, los últimos viernes de cada mes. Ante cualquier corrimiento siempre se hace un plenario, que tampoco se hizo. Esto nos lleva a pensar que quieren ir dilatando la situación en el tiempo, porque van demasiados meses. Con esto bochornoso que hicieron el viernes y lo que hicieron el lunes, es lamentable. La gente no nos votó para esto”, sentenció.

Todo a la justicia

En cuanto a la causa que se abrió el viernes contra Rodríguez y Muñoz, dijo que ayer se reunieron “con los abogados por la denuncia penal radicada. Lo legal sería hacer una nueva convocatoria a sesión ordinaria por parte del presidente a cargo, o por Matías Rodríguez si regresa el intendente Queno. Vamos a esperar que transcurra esta semana, más allá de que dicen que se pasó al próximo miércoles. Estamos interesados en sesionar por los proyectos que tenemos y desde mayo adjuntamos más de doce asuntos para tratar en esta sesión, varios de ellos tienen que ver con tierras, con la modificación de la ordenanza, porque no están siendo equitativos con el habitante de Tolhuin y se favorece con terrenos a personas que no viven en la ciudad”, denunció.

Paralelamente tramita otra causa penal que tiene imputados al intendente en ejercicio y al electo, por presunta estafa y asociación ilícita, también vinculada con el tema tierras, en este caso presentada por el abogado Daniel Merlo.

Habría más denuncias en la justicia, de acuerdo al adelanto de Alderete, dado que de no responder los informes desde el Ejecutivo harán el planteo penal correspondiente.

Esperando el cambio

Finalmente la concejal cifró expectativas de cambio en el funcionamiento del Concejo cuando asuma la nueva gestión, fue reelecta por el espacio Nuevo País, que llevó como candidato a Daniel Harrington, y la acompañarán el Dr. Norberto Dávila y Rosana Taberna, quedando en mayoría frente a los reelectos por el sector de Queno Marcelo Muñoz y Matías Rodríguez.

“Estoy confiada en que vamos a hacer un buen trabajo en la nueva gestión. En el caso mío siempre dije que tenemos que dar herramientas al Ejecutivo, que favorezcan a nuestra comunidad. Para eso fuimos votados y en mí van a encontrar una persona que va a hacer lo que legalmente corresponde”, se comprometió.