“Si yo me fundo, cómo no se va a fundir el que alquila”, afirmó Lovera

“Si yo me fundo, cómo no se va a fundir el que alquila”, aseveró el empresario riograndense Eligio Lovera e integrante de la Cámara de Comercio para referirse al mal momento que están viviendo las Pymes de la ciudad. Resaltó que hay “locales que están pagando entre 60 a 100 mil pesos mensuales de alquiler, y hoy la gente ya no puede comprar más”. Remarcó que las “ventas cayeron entre un 30 y 40% desde 2015 hasta ahora y no podemos mantener la fuente laboral pero tampoco podemos despedir, porque no tenemos el dinero para indemnizar”, sostuvo. Opinó que “si el gobierno nacional no toma alguna medida, nos van a fundir a todos, y de 15 millones de pobres en la Argentina, nos van a dejar con 30 millones en 2019”.

Río Grande.- Por FM del Pueblo el empresario riograndense Eligio Lovera se expresó como una de las voces de las pymes que integran la Cámara de Comercio local que están sufriendo el impacto de las políticas nacionales.

Haciendo un repaso del 2000 al 2015, recordó que “en el 2000 estábamos muy mal, y cuando estuvo en Río Grande De la Rúa yo le dije que iba a llevar a la ruina a la Argentina, personalmente, porque no iba a poder manejar al país. Lamentablemente tuve razón pero estaba preparado, porque sabía que iba a llevar a la ruina a la Argentina. En 2002 y 2003 empezamos a mejorar todo. En ese momento tenía dos empleados, no despedí a nadie, y después a la Argentina le fue bastante bien. Yo crecí, y entre el 2002 y el 2015 pasé de dos a treinta empleados, todos en blanco como manda la ley. En 2015 empezamos a decaer, a tener problemas con el crédito, y ahora estoy como todo el mundo y no puedo endeudarme más porque la tasa está al 47% anual”, aportó como testimonio.

En tal sentido sostuvo que “creo que estamos todos igual y, con el 47% de tasa, la pyme no puede endeudarse más porque se va a la quiebra, si tomo ese crédito, termino en convocatoria de acreedores”, resaltó.

Remarcó que las “ventas cayeron entre un 30 y 40% desde 2015 hasta ahora y no podemos mantener la fuente laboral pero tampoco podemos despedir, porque no tenemos el dinero para indemnizar”, sostuvo.

Además manifestó que “subieron todos los costos y uno hace todo lo que puede, acá la única que se beneficia es la patria financiera, que ha vuelto con una fuerza increíble desde que está este gobierno”, dijo, al tiempo que agregó que “con el 47% anual, ¿quién va a invertir? Si tuviera 10 millones de pesos, los pongo al 47% anual y gano por mes 470 mil pesos. ¿Cómo voy a seguir invirtiendo para no ganar nada y endeudarme, porque no se vende, si el gobierno me ofrece las Lebacs a 4.7 puntos mensuales? Estamos en una tormenta perfecta para quebrar”, advirtió.

Lovera recordó que “hace 42 años que estoy en Río Grande, tengo propiedades, y si yo me fundo, cómo no se va a fundir el que alquila y está pagando 60, 80 o 100 mil pesos de alquiler”, planteó.

Opinó que “si el gobierno nacional no toma alguna medida y no es capaz, debería renunciar y llamar a elecciones anticipadas, porque nos van a fundir a todos, con 15 millones de pobres en la Argentina, nos van a dejar con 30 millones en 2019, y a este ritmo yo también voy a ser un pobre”, dijo.

“Yo no voy a despedir a mi gente, que me acompañó a armar la empresa, no tengo huevos para despedirlos y alguien le tiene que decir al presidente que con el 47% de tasa no podemos sostener esto y nos vamos a quedar todos sin trabajo, estamos en la tormenta perfecta, y encima el señor ministro Dante Sica dijo que vienen meses recesivos, por lo cual yo siempre he tenido un estado positivo, he fundado dos empresas importantes en Río Grande, pero la gente no puede comprar”, remarcó.

“Si no se para esta crisis, vamos a tener 30 millones de pobres”

Entendió que si “no se para esta crisis, vamos a tener 30 millones de pobres y unos 10 ó 12 millones de argentinos que van a vivir muy bien, es la política de esta gente”, reprochó.

“Supongo que cualquiera que venga va a ser mejor que Macri, el presidente dijo que tenía equipo cuando se candidateó, pero no hay equipo, me gustaría que el gobierno haga lo que le corresponde y que no solamente sea la patria financiera la que gane”, reclamó.

Reconoció que “el único banco que siempre ayuda es el Banco de Tierra del Fuego, que busca la vuelta con las tasas y siempre da una posibilidad, frente al banco privado que está al 47% anual, donde el Banco Tierra del Fuego está muy por debajo y el gobierno de la provincia está haciendo mucho esfuerzo, los sueldos se pagan y no estamos tan mal”.

“Yo voy a las reuniones de la Cámara de Comercio pero no tienen fuerzas más que para hablar con las autoridades del banco, con las autoridades municipales, pero este problema es a nivel nacional, porque la tasa se baja a nivel nacional, si yo estoy mal, cómo estarán los otros, porque yo tengo contadores y abogados que me asisten”.

Criticó la presidente Macri señalando que “va afuera y dice que vamos por el buen camino, pero nos están sacando toda la plata, dejaron que se lleven todo afuera y podría haberles puesto un impuesto, como así también podría poner un impuesto al turismo para el que va a afuera y tiene suficiente dinero para irse, y que invierta eso en bajar la tasa de interés del 47% anual”.

“Yo digo esto desde el desconocimiento, porque no soy un ingeniero como él, no soy ingeniero pero soy ingenioso, y por esto he tenido tantos empleados durante muchos años”, expresó.

Recordó que “hay gente que ha tenido que vender una parte de su propiedad para saldar deudas y es como sacarse un brazo, las pymes siempre fueron castigadas, sobre todo cuando todo el mundo importaba, tuve que importar también en la época de Menem y podría importar ahora, pero desde el 2003 en adelante tengo un 10% de productos importados y compro todo nacional, no importo televisores ni heladeras, ni lavarropas, ni muebles, porque sé que cuando se importa, se beneficia mano de obra de otro lado y soy consciente de eso”, afirmó.

“Hace poco salió que el Banco Macro ganó 4.700 millones en el primer trimestre, y el Estado tiene el 10% del Macro, hay empresas que demoran los pagos porque ponen la plata al 47% y el Estado nacional propicia este desmanejo económico”, cuestionó.

Por último el empresario señaló que “yo espero que vuelvan tiempos pasados, donde atendían a las pymes y había una tasa del 9% subsidiado para el crecimiento de la empresa, así hice mi empresa, pagué todas mis deudas y estoy esperando que vuelvan tiempos pasados, porque este presente es horrible y no le estoy viendo una salida inmediata, la gente está con mucha angustia y no la estamos pasando bien”, concluyó.

Fuente: Diario Provincia 23.