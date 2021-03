“Si no se abre la ruta 30 no tiene ningún sentido correr el ejido urbano”

El presidente del Concejo Deliberante de Ushuaia avaló la intención tanto de la provincia como del municipio de avanzar con la ampliación del ejido urbano de la capital fueguina, un proyecto en el que viene trabajando “desde 2003” con el legislador Ricardo Furlan. Consideró fundamental la apertura de la ruta 30 hasta Almanza para que tenga sentido esta ampliación, a fin de armar “un circuito turístico, habitacional y de emprendimientos” a lo largo de la costa de Ushuaia, de acuerdo a la traza proyectada en la gestión Bertone. Respecto de un trasfondo electoral que vincularía la ampliación del ejido con la reforma de la Constitución y las cartas orgánicas, opinó que el justicialismo unido tiene una banca garantizada, y la segunda debería ser para FORJA, sin necesidad de otros frentes. Para el concejal no es momento de pensar en una reforma ni de la Constitución ni de las cartas orgánicas, y descartó de plano habilitar un tercer mandato a Walter Vuoto. Sobre la agenda legislativa, marcó la urgencia de abordar la licitación de la recolección de residuos y el relleno municipal, dado que vence en junio y, según su criterio, podría presentarse la Sociedad del Estado que hoy tiene a cargo el servicio de colectivos.

Río Grande.- El presidente del Concejo Deliberante de Ushuaia, Juan Carlos Pino, abordó este sábado por Radio Universidad 93.5 la agenda que se perfila como prioritaria en la Legislatura provincial, y está vinculada con la ampliación del ejido de la capital fueguina hasta Almanza.

En primer lugar destacó el trabajo realizado el fin de semana por “militantes y vecinos de la ciudad”, para “una limpieza en todo el frente costero de la. Trabajaron desde la mañana del sábado temprano con el fin de levantar residuos en la zona y fueron militantes de distintas agrupaciones del peronismo y también vecinos que se sumaron a la limpieza”, dijo.

Puntualmente sobre la ampliación del ejido, recordó que hace años viene bregando para que se concrete: “Los límites de la ciudad son muy reducidos y la idea es ampliar el ejido urbano hasta Almanza. Nosotros aprobamos una ordenanza en 2016, y es un proyecto que venimos trabajando desde 2003 con el legislador Ricardo Furlan. Queremos juntar las tres rutas y armar un circuito económico, productivo, habitacional, turístico, en toda la zona de la costa de Ushuaia hasta Almanza, luego de Almanza hacia la ruta J, de allí a la ruta 3 y desde la ruta 3 a la ciudad”, precisó.

Para que esto sea posible, se debe finalizar la ruta 30, sostuvo: “Ampliar el ejido no es solamente trazar una línea sino que debe haber un plan estratégico del crecimiento y de los distintos emprendimientos productivos que pueda contener este sector, que también debe ser habitacional y turístico. Hay sectores pesqueros que se pueden incorporar y tenemos que hablar de una ciudad a 20, 40 ó 50 años. Al no haberse ampliado el ejido se generó un gran impacto en la montaña, porque hay viviendas en las laderas e incluso en el Monte Susana, en un sector privado. Todas las construcciones de la ciudad tienden a ser edificios en altura de cuatro o cinco pisos, y eso es producto de que no haya tierra en la ciudad. Es fundamental generar el espacio para todo eso, pero si no se abre la ruta 30 no tiene ningún sentido correr el ejido urbano”, sentenció.

Reiteró que se busca “propiciar un circuito económico de crecimiento y progreso para la ciudad. Si se corre una línea pero no se abre la ruta, no se genera ese circuito y se cierra la posibilidad del real crecimiento de la ciudad”.

Recordó que “en la gestión de Rosana Bertone se licitó esa ruta, y en una charla que tuvimos con el gobernador dijo que estaba reformulando el contrato con la empresa que ganó la licitación, con la idea de que siga hasta Almanza. Sin la apertura de esa ruta no generamos ni un circuito económico ni que se instalen emprendimientos productivos, y tampoco podemos generar soluciones habitacionales en esa zona”, aseguró.

Informó que el viernes se reunió con el legislador Furlan y planteó que “el impacto va a ser sobre la ruta 3, donde están los emprendimientos invernales”, de no abrirse el Corredor del Beagle, una situación que podría colisionar con los reclamos que vienen realizando las asociaciones ambientalistas.

Comparó el potencial de desarrollo con la ciudad vecina de Chile dado que “en Almanza tenemos 24 lanchas de pesca y Puerto Williams ya tiene más de 120. Hay toda una explotación que se puede dar en esa zona y hemos relegado el crecimiento. Hoy para ir a Almanza se demora una hora y hasta más, porque hay que ir por la ruta 3, luego por la ruta J y pegar toda una vuelta para llegar. La ruta J es de ripio, con curvas y contra curvas, y es la que va a Harberton. Si se abriera la ruta 30, en 20 minutos estaríamos en Almanza”, manifestó.

“La ampliación del ejido no solamente trae crecimiento para la ciudad sino nuevos emprendimientos, que generan mano de obra. Estoy muy contento porque todos han aceptado de buena manera esta iniciativa, tanto desde la gobernación como de parte de legisladores como Sciurano, Myriam Martínez, Freites, Rivarola. Creo que todos han tomado de buen grado esta discusión, que va por encima de cualquier cuestión política, porque es una necesidad que tiene la ciudad”, subrayó.

Destacó que “el año pasado el legislador Ricardo Furlan dio el puntapié inicial en la Legislatura, con quien tengo una relación muy estrecha. Me parece que este es el año para que Ushuaia pueda ampliar el ejido, con el compromiso de la apertura de la ruta”, reiteró.

Reforma y elecciones

También se lo consultó sobre las declaraciones del legislador Ricardo Furlan sobre supuesto acuerdo entre Melella y Vuoto detrás de la ampliación del ejido, presuntamente vinculadas con las elecciones nacionales. “Este proyecto de ampliación del ejido no solamente ha acercado la relación institucional entre el municipio y la provincia, sino que se ha planteado la reforma de la Constitución y algunos dejan entrever que las cartas orgánicas también se estarían reformando, para adecuarlas al nuevo texto. Yo hablé con Furlan y otros tantos y planteé que no es el momento de hablar de reformas, porque la provincia y la ciudad de Ushuaia necesitan reactivar la economía local. La pandemia ha hecho estragos y los emprendimientos de la ciudad todavía no pueden arrancar, apenas le pueden pagar a los empleados y muchos quedaron desocupados”, sostuvo.

“Plantear una reforma de las cartas orgánicas y de la Constitución me parece que es errarle a los tiempos. Yo soy respetuoso de cada propuesta pero tenemos que emitir opinión sobre determinados proyectos, por el gasto que significan. Hoy la sociedad y la provincia en general están inmersas en una crisis económica. En Ushuaia si no entran aviones o barcos no hay turismo y del turismo dependen 15 mil puestos de trabajo. Hoy dependemos únicamente del empleado público, porque tenemos 2.500 puestos de trabajo nada más en la industria”, advirtió.

Se le preguntó si habló con el intendente Vuoto sobre la reforma, y señaló que “estuvimos charlando sobre una agenda legislativa hace unos días pero este tema no se trató. Yo desconozco si hubo charlas entre la provincia y el municipio, pero como me decía Furlan es mucha casualidad que hoy se esté hablando de este tema cuando la necesidad es otra”.

En cuanto a la versión de una reunión conjunta con autoridades del gobierno nacional del municipio de Ushuaia y el gobierno provincial, apuntando a una unidad para enfrentar a la oposición en las elecciones nacionales, dijo que “más allá de que haya o no reuniones, creo que la elección acá está definida: una banca la corresponde al partido del gobierno provincial y otra al justicialismo. Es una decisión que se tomará en su momento y el justicialismo tiene sus propios candidatos. Quien conduce el Municipio de Ushuaia está en condiciones de formar una lista fuerte y no creo que ninguno se quede con las dos bancas, porque hay que superar el 50%”.

Para Pino “va a haber distintos frentes” y el justicialismo debe apuntar a la unidad. “En su momento tratamos de buscar la unidad del justicialismo y no se pudo lograr, luego surge la decisión de ir en un frente y a raíz de esto surge la división que hubo en 2017. Está demostrado que cada vez que el peronismo va dividido, termina perdiendo, pero en esta elección que viene va a haber varios candidatos y distintos emergentes. Seguramente en las PASO vamos a tener ocho o diez candidatos de otros partidos y el peronismo cometería un error si no va con una lista única. Hay que apuntalar la unidad de los tres municipios, y que se pueda conformar algo entre ellos, porque están a un paso de tener un diputado. El resto de los partidos políticos seguramente armarán frentes, pero el justicialismo tiene muchas posibilidades y una de las bancas las va a retener. Luego estará la discusión de quién será el candidato”, expresó.

“La discusión enredada que hay en esta situación es que tenemos una elección por delante y temas económicos y sociales que hay que resolver. Además le queremos sumar la discusión de la reforma. Me parece desacertado porque, si hay una elección nacional, no pueden ir juntas con cualquier elección provincial y hay que llamar a elección de constituyentes”, apuntó.

Asimismo, descartó una reforma de la carta orgánica que habilite a Walter Vuoto a un tercer mandato, como ocurrió en Río Grande con el ex intendente Jorge Martín: “La carta orgánica necesita ser modificada en algunos puntos y eso no está en discusión, pero no creo que la sociedad nos acompañe en un tercer mandato. Desconozco si hay algún planteo de este tipo, pero han surgido muchos comentarios –concedió-. Fuera de un tercer mandato, la carta orgánica necesita modificaciones porque nunca se pudo contar con el Defensor del Vecino. Una vez seleccionados, deben tener los dos tercios del Concejo para la puesta en funcionamiento, y eso es imposible porque cada partido político lleva su propio candidato. En su momento planteamos una enmienda para que el Defensor del Vecino sea electo directamente por la gente. En este caso hay que hacer una enmienda y, si hay una reforma, incluirlo dentro de ella”, propició.

“Hay diez o doce temas que estarían en discusión, como el sistema electoral por las preferencias, la paridad de género en la presentación de listas. Pero reitero que no es momento de discutir todo esto y primero deberíamos salir de la crisis que atraviesa la ciudad. Ya habrá momento para esta discusión”, manifestó.

Denuncia contra Oviedo

En otro orden de cosas, se le preguntó si se prevé tomar alguna medida con la concejal del MPF Mariana Oviedo, sobre quien pesa una denuncia penal de una ex asesora: “En el Concejo Deliberante no hay nada presentado. No tenemos ninguna información concreta y entendemos que el tema está en la justicia. Cuando llegue algo emitiremos opinión. Lo hemos charlado con los concejales, que han planteado su punto de vista y hasta que no haya una presentación o algún requerimiento de la justicia no tenemos injerencia en el tema”, dijo.

“Luego depende de qué mande la justicia, porque puede pedir información. Si hay una sentencia judicial, será otra cosa. Los mecanismos para estas situaciones ya están establecidos pero por ahora no deja de ser un tema judicial, como me ha ocurrido a mí porque me han denunciado por distintas situaciones y me presenté en la justicia con la documentación. Tuve denuncias desde lo personal y por distintas ordenanzas que hemos hecho, y hemos estado en el juzgado por distintos motivos. Si estas cosas se presentan en la justicia, las resuelve la justicia”, remarcó Pino.

Acerca de si atribuye esta denuncia a una interna del partido, barajó que “siempre en estas situaciones hay interesados pero desconozco la profundidad del tema. Al momento que se presente en el Concejo, deberemos contestar”.

Recolección de residuos y relleno

En lo que atañe a la agenda legislativa prioritaria, mencionó la licitación de la recolección de residuos y relleno sanitario, en lo que ya se debería estar trabajando, y donde la UISE podría ser uno de los oferentes: “Hoy el mayor presupuesto es la contratación de la empresa Agrotécnica Fueguina. Al tener un reconducido no tengo los números concretos pero la empresa se lleva un gran porcentaje del presupuesto. En junio del año pasado, en medio de la pandemia, venció el contrato y se prorrogó por un año más. En junio de este año está venciendo, y antes de esa fecha ya tiene que estar la licitación, no solamente por la limpieza y recolección sino también por el relleno sanitario. Hoy está en un predio privado que está en la parte de la provincia, al lado de un conglomerado de viviendas. Serán alrededor de tres hectáreas y el agotamiento del relleno ya superó todos los niveles. Acá entran entre 180 y 250 toneladas de basura por día. Es un problema que hay que resolver en algún momento”, expresó.

“Normalmente siempre se presentó una empresa para el servicio de recolección y relleno, pero me parece que esta es una oportunidad para que se pueda presentar el Estado a través de la UISE, que tiene a cargo el servicio de colectivos. A partir de que se hizo a cargo el Estado, funciona mucho mejor el servicio. Hay que seguir comprando colectivos porque la demanda aumenta en la medida que mejora el servicio. Hoy son veinte colectivos los que tenemos y creo que hay que comprar cuatro o cinco más para ampliar los circuitos y llegar a más sectores”, planteó.

“Con el tema de recolección de residuos, tenemos sectores como el Pipo, zonas Altas, Andorra, donde no llega el servicio y se subcontrata a otras empresas que ponen contenedores. Esas zonas no están dentro del pliego y en la nueva licitación hay que incorporar todas las urbanizaciones nuevas, estas que nombré, los Alakalufes, la urbanización General San Martín”, mencionó.

Estimó que ya se debería estar trabajando en los pliegos porque son ordenanzas de doble lectura y el debate lleva su tiempo. “Entiendo que los pliegos ya deben estar armados cuando llegan los proyectos al Concejo Deliberante. Lo fundamental es ampliar los sectores de recolección porque es un reclamo histórico de los vecinos. Hoy el Valle de Andorra tiene 2.800 familias y no llega la recolección. Hay contenedores en esos sectores. En el Pipo, en un sector hay más de 5.200 familias y más del 50% no tiene recolección. Hay empresas contratadas para retirar contenedores también”, concluyó.