“Si no logramos los consensos, no vamos a avanzar”

El jefe de bancada del FPV, Federico Bilota, aspira a lograr los consensos para aprobar la reforma electoral en la sesión ordinaria del 23 de agosto. De no haber consenso, adelantó que no se va a avanzar porque se busca una reforma “legitimada” con una mayoría agravada. De aprobarse este mes o los primeros días de septiembre, considera que hay tiempo suficiente para que el juzgado electoral haga las adecuaciones correspondientes. También analizó el escenario por venir, con una instancia compleja vinculada con el ajuste presupuestario; y se animó a adelantar un “final anunciado” en el rumbo del país, similar al 2001.

Río Grande.- El legislador del FPV Federico Bilota se refirió al debate de la reforma electoral, en el que se impuso una pausa antes del receso legislativo, pero se retomará ahora con la expectativa de aprobarla en la sesión ordinaria del 23 de agosto.

Por FM La Isla fue consultado sobre el reclamo desde el inicio de parte de la justicia electoral respecto de la celeridad que se le debía imprimir a la reforma, si se piensa aplicar el año próximo, por la necesidad de capacitar y buscar recursos humanos para implementarla. “Nosotros hemos trabajado de forma responsable y transparente en todo el proceso de debate de todos los proyectos que están dentro del conjunto de la reforma política y electoral.Hoy estamos en una etapa de empezar a tomar definiciones y vamos a llegar a esa instancia, pero todavía estamos buscando consensos”, dijo.

La intención no es aprobar la reforma “con los ocho votos que son necesarios, porque necesitamos normas legitimadas en la Legislatura con las fuerzas políticas que están representadas institucionalmente, y legitimadas ante la sociedad.Hoy estamos en un proceso de lograr esos consensos, tenemos fijada la fecha de la próxima sesión para el 23 de agosto y vamos a ver si se pueden lograr los consensos para arribar a una instancia de decisión en esa sesión. Si no, será en una sesión especial o en la próxima sesión ordinaria”, sostuvo.

“Yo tengo una gran estima por el juez electoral, por el prosecretario Luis Bechis y por todo el personal que integra el juzgado. La verdad que son funcionarios muy comprometidos y la responsabilidad que ellos tienen los lleva a hacer este tipo de declaraciones”, opinó sobre el pedido de celeridad a la Legislatura.

“Si es en agosto o unos días después estamos dentro de un plazo razonable para implementar correctamente toda la normativa. Estamos en plazo, estamos bien, y si se toma esta decisión vamos a estar muy bien”, garantizó.

“Hoy estamos en etapa de lograr los consensos, y vimos esta semana la discusión que se dio en el Senado. No se pueden sacar normas que no tienen una legitimación y un trabajo previo. Vamos a hacerlo en el tiempo que corresponda, no queremos forzar absolutamente nada y estoy seguro de que el juzgado electoral va a implementar correctamente las normas”, confió.

Dentro del bloque oficialista, el legislador Ricardo Furlan manifestó su oposición tanto al voto electrónico como a la implementación de las PASO, también hay oposición del bloque del MPF y alternativas que se plantearon del bloque radical. “El debate ayuda a cambiar posturas quizás intransigentes, sostenidas quizás en forma personal, y creo que hemos recorrido un camino donde, de la intransigencia absoluta, se ha llegado a un punto intermedio”, dijo.

“Estamos en ese proceso y hoy el trabajo es hacia adentro de las fuerzas políticas y de los propios actores que integran la Legislatura. Entre los 15 legisladores hay que lograr los consensos necesarios, que implican conversar, modificar algo, ver los plazos, las cuestiones económicas y todas las inquietudes que se puedan tener tratar de resolverlas de la mejor forma posible, para que lleguemos a una votación convencidos de lo que estamos haciendo. No solamente los que no tienen una opinión favorable la pueden llegar a modificar o aportar algo, sino también los que tienen opinión formada necesitan votar con absoluta convicción de que estamos haciendo lo correcto”, subrayó.

“Lo principal ha sido este proceso transparente, donde incluso los que tienen una posición contraria a la modificación de este tipo de normas, ven que ha sido un proceso abierto a todas las fuerzas políticas. Vamos a tener que tomar una decisión por sí o por no, y si se llega a la instancia de avanzar, tomar esa decisión de votar. Internamente estamos tratando de conseguir los consensos.Si no llegamos a los consensos y no lo podemos hacer con una norma legitimada, no vamos a avanzar, y eso tiene que quedar absolutamente claro”, remarcó.

“Si no buscáramos los consensos, ya hubiéramos sancionado la norma. Si no dan los plazos ni logramos una norma consensuada, evidentemente no están las condiciones para avanzar”, planteó.

Presupuesto 2019

Por otra parte se lo consultó sobre el debate del presupuesto 2019, que este año aparece más condicionado que nunca a la presentación del proyecto nacional, dado que se prevé un fuerte ajuste. “De cierto no tenemos nada y me parece que ninguna Legislatura provincial tiene certeza de lo que va a ocurrir. Tenemos indicios y algunos datos sobre las decisiones que está tomando el gobierno del presidente Macri”, expresó.

Advirtió que “todavía no está terminado lo que ha sucedido con este acto fallido, que es el recorte de las asignaciones familiares para la Patagonia y el norte del país. Los indicios nos llevan a presumir que vamos a tener una merma de recursos y que todas las provincias tendremos que rever algunas cuestiones de los presupuestos provinciales, pero no tenemos datos concretos”, reiteró.

“Por Constitución, nosotros tenemos una fecha muy anticipada respecto de lo que hace el gobierno nacional”, observó, si bien las pautas de nación no han sobrevivido ni 24 horas: “Cuando se presentó la pauta del presupuesto nacional para este año hablaban de una inflación del 10% y al otro día dijeron que iba a ser del 15%. Hoy estamos hablando de más del 30%. El dólar tuvo un incremento de más del 50%, las tasas de interés están por las nubes y es insostenible el nivel de endeudamiento a nivel nacional”, expuso.

“Estas tasas son absolutamente inviables y, si bien como abogado no conozco mucho de economía, esos datos son realmente alarmantes y no los tiene ningún país del mundo. Es insostenible y es un mensaje de destrucción total de la industria nacional, porque con esas tasas es imposible invertir en el desarrollo industrial y económico de un país”, sentenció.

“Toda esa complejidad es muchísima y se va dando con acciones concretas del gobierno de Cambiemos, que ha demostrado que sigue avanzando con la misma posición. Nosotros no vemos cambios y, que hayan suspendido por 30 días el recorte a las asignaciones familiares no significa que hayan retrocedido, ni mucho menos. Están hablando de un ahorro de 800 millones con las asignaciones familiares,pero han hablado de un recorte de diez mil millones para la Patagonia. La verdad estamos muy a la expectativa, muy preocupados y ocupados, y por lo menos desde la provincia debemos tener cierta tranquilidad para cuando llegue el momento de tomar las decisiones respecto del presupuesto, porque Tierra del Fuego tomó decisiones muy acertadas al principio de la gestión, con el apoyo de esta Legislatura, para ordenar la administración del Estado. Además se tomaron decisiones estratégicas, como la toma de un préstamo internacional que permite, aun cuando el gobierno nacional no está pagando certificados de obra y sigue acrecentando la demora, que la provincia tenga una espalda que se sostiene con este fondo que ya está depositado. Esto nos permite cubrir esta necesidad de inyectar dinero en la obra pública. Tenemos que ir capeando una situación nacional muy compleja y la provincia de Tierra del Fuego está mejor parada que otras”, valoró.

Un “final anunciado”

El pronóstico de Bilota respecto del futuro del país fue contundente y ve venir un escenario similar al 2001, como final anunciado. “Con las medidas que está aplicando en forma directa el gobierno nacional no vemos un horizonte bueno, y ya sabemos cuál es el final de esta política económica”, dijo, equiparándolo al desenlace en 2001.

“El camino es el mismo y tiene un final es anticipado. Esto también lo va a pagar la gente y sobre todo el pueblo de Tierra del Fuego. Nosotros podemos llevar acciones como gobierno provincial, pero podemos hacer lo que el gobierno nacional no hace, o impedir lo que hace, porque es una instancia nacional. Es un gobierno que fue elegido por el pueblo, que se está deslegitimando cada vez más y así lo indican las encuestas. Nosotros no lo votamos y esperamos que no repita en 2019”, enfatizó.

El desafío ahora es “trabajar para presentar una alternativa a nivel nacional, además de dar continuidad al gobierno de la provincia. Hay que trabajar en una alternativa nacional porque esto afecta a todas las provincias. Todavía resta un abanico de posibilidades que uno ni siquiera las quiere mencionar, porque ya Tierra del Fuego ha vivido etapas muy duras cuando se aplicaron este tipo de medidas que no apoyan la industria nacional, que apoyan al sector financiero y de servicios. Es fundamental apoyar la industria nacional, que genera actividad económica y un nivel de actividad de consumo, que se traduce en motorizar la economía. Nada de eso está sucediendo, la gente tiene cada vez menos dinero en el bolsillo, consume menos en la calle y no tenemos industria nacional que esté fortalecida, con excepción de algún sector muy concentrado de la economía, que siempre está bien, ya sea con gobiernos democráticos de izquierda, de derecha, con los militares, con quien sea. Pero hay un sector muy importante del pueblo argentino que la está pasando muy mal con estas decisiones que se están tomando y esperamos que se reviertan, por el bienestar de todos los argentinos”, concluyó.