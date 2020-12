Si no hay prórroga “vamos a estar alertas para no permitirlo, más allá de que éste es mi gobierno”

La diputada nacional de FORJA Mabel Caparrós, más allá de ser oficialista, adelantó una reacción de los legisladores fueguinos en caso de que no haya prórroga del subrégimen industrial. Tras la visita del presidente Alberto Fernández y las expectativas generadas, no se concretó el anuncio, y hay preocupación porque “Tierra del Fuego tiene que tener alguna ventaja comparativa”, dijo. Pese a ser oficialista y parlamentaria nacional, no se le permitió el ingreso a la reunión realizada en un hotel de la ciudad. “Me quedé comiendo una medialuna con jamón y queso en el barcito”, relató, si bien luego del enojo inicial dijo comprender que este era el primer acto luego de mucho tiempo de aislamiento. Pudo hablar “en la puerta” con el ministro Meoni, quien le informó sobre el avance del cruce por aguas argentinas y la normalización del caos en Aerolíneas Argentinas para el mes entrante.

Río Grande.- La diputada nacional de FORJA, Mabel Caparrós, participó del acto realizado en esta ciudad con la visita del presidente Alberto Fernández, si bien luego tuvo vedado el ingreso a la reunión que se llevó a cabo en un hotel de la ciudad.

Por Radio Universidad 93.5 destacó “el hecho de que un presidente inaugure la ley de capitales alternas que me tocó votar en la provincia más austral, donde hay lugares de conflicto por soberanía. Fue más que importante. Se había generado mucha ansiedad y mucha expectativa por el anuncio de la prórroga del subrégimen industrial, y en realidad el gobierno de la provincia y el gobierno nacional están trabajando en esto, para darle otro contenido a la ley. No estaba previsto el anuncio de la prórroga aunque se había generado mucha expectativa”, aseguró.

“Nosotros estamos atentos a cómo se está trabajando este tema entre los técnicos. El gobierno de la provincia dice que van avanzando en acuerdos para ir encontrando una nueva matriz para Tierra del Fuego. Yo tuve la oportunidad de conversar con Matías Kulfas y me ratificó que están trabajando muy bien con el gobierno de la provincia, no me dijo que no va a haber prórroga del subrégimen, y consideró importante que tuviera voz y palabra del gobierno de la provincia. No percibí que se intente ir eliminando el subrégimen, sino darle otro perfil. Lo que percibí fue una etapa de trabajo”, manifestó, luego de las palabras del presidente recomendando a los fueguinos acostumbrarse a vivir sin la ley.

“Todos tenemos la misma preocupación y si algo de esto sucediera vamos a estar alertas para no permitirlo, más allá de que este es mi gobierno. No podemos permitirlo porque Tierra del Fuego tiene que tener alguna ventaja comparativa. Somos la única provincia insular, que todavía no ha logrado la conectividad por su propio territorio, y tenemos dificultades de desarrollo, porque no tenemos un medio ambiente sólido para una explotación sustentable de los recursos naturales. Estas cuestiones deben ser contempladas”, enfatizó.

Puntualmente sobre este mensaje del presidente, dijo que “no percibió” una advertencia de que no habrá más ley, “porque después de que habló el presidente pude conversar con el ministro Kulfas y no me pareció que se intente eliminar la ley, sino darle otro color a la matriz productiva. Es un buen momento, porque el gobierno provincial puede trabajar junto con el gobierno nacional y sumar a los empresarios. Hoy tenemos un parque industrial que da vergüenza y no hemos logrado que se pavimente una calle. Todo ha caído sobre el municipio, que tiene que asistir, porque los trabajadores han tenido que llegar en medio del agua a la fábrica. Tiene que haber una responsabilidad industrial para que ese parque industrial se pueda recorrer. Esto es lo mínimo, y luego están los precios. El gobernador pidió que no suban y que lo que se produzca sea accesible para la mayoría”, recordó, tras la diferenciación de impuestos internos.

“Los precios deben permitir ganancias, pero no exageradas y tenemos que hacer un pacto de convivencia. Desde la política estamos tratando de lograr herramientas para los empresarios, para que puedan radicarse y generar empleo, además de recaudación, pero todos tienen que hacer un esfuerzo para sostener el subrégimen, que es importante del punto de vista soberano. La generación de empleo tiene directa relación con la radicación de población en la provincia”, sostuvo la diputada.

Admitió que hasta ahora “no se han hecho las cosas con seriedad y no tenemos el parque industrial que alguna vez soñamos. Antes las fábricas promovían el acceso a la vivienda, tenían guarderías, y las dificultades eran las mismas de ahora. Eso es parte de la responsabilidad empresarial. Esto se fue diluyendo y la responsabilidad fue cayendo en manos del Estado. Nosotros no tenemos una generación de empleo diversificado y eso lo está promoviendo el gobierno provincial y nacional. La electrónica debe ser una de las patas de esta economía pero se tienen que ir desarrollando otras paralelamente. Si vamos a hacerlo seriamente me parece bárbaro y vamos a estar alertas con la extensión del subrégimen. La preocupación la tenemos todos y estamos acompañando al gobierno nacional y provincial con mucho respeto en esta tarea que se están dando, y veremos si hay algún obstáculo para la prórroga, porque es importante la estabilidad y el tiempo de garantía de la ley, para permitir inversiones con tranquilidad”, insistió.

También destacó el anuncio de la incorporación al interconectado virtual, que “va a traer un desahogo importante, espero que sea respetado y que el presupuesto de la Cooperativa vaya destinado a inversiones para el desarrollo de Tierra del Fuego. Esto, acompañado del plan energético que planteó el gobernador en el presupuesto, es una mirada importante al futuro”.

Fuera de la reunión

Consultada acerca de la imposibilidad de participar de la reunión desarrollada en el hotel y si no estaba en el protocolo la presencia de senadores y diputados, teniendo en cuenta que tampoco pudieron ingresar otros parlamentarios, consideró que “hubo algún error de protocolo porque los diputados y senadores no estuvimos en la reunión. No sé cómo se organizó pero hubiera sido importante estar. De todas maneras yo agarré en la puerta al ministro Meoni, al ministro Kulfas, y conversé con ellos las cosas que tenía pendientes. Aparentemente no estábamos en el listado, no la vi a Eugenia Duré que estuvo en el acto ni a Pablo Blanco. Evidentemente no estábamos contemplados y hubiera sido importante”, lamentó.

“En estos actos hay mucha influencia de protocolo, de prensa nacional, y la custodia generalmente tiene dificultades con las policías provinciales. Yo fui con el auto y me pararon en Santa Rosa y Prefectura. De ahí no pude pasar, aunque dije que era diputada, pero dijeron que eran órdenes de la custodia. Yo recordé a Néstor cuando bajaba en medio del acto de la Vigilia y salía abrazado con la gente”, comparó.

“Es muy difícil organizar esto sobre todo en pandemia, donde hay que evitar que la gente se amontone y pierda el distanciamiento. Los disculpo, me quedé comiendo una medialuna con jamón y queso en el barcito, y esperé a que me vinieran a buscar”, confesó.

Sin embargo se vio a mucha gente en el lobby del hotel, de menor peso político, cuando muchos representantes de la provincia quedaron afuera. “A veces se les pasa por alto que somos diputados o senadores. Esto era muy importante porque habló el representante de Globant, que desembarca con inversiones en Tierra del Fuego, va a haber un sistema de becas y van a contratar a más de cien profesionales. Esto está fundado en la ley de economía del conocimiento que tratamos hace muy poco en el Congreso”, remarcó.

Dado que parte de la organización fue del municipio local, se le consultó sobre su relación con el intendente Martín Pérez: “Estamos bien aunque no nos vemos mucho, por la propia pandemia. Estuve con él un rato charlando. Más allá de que uno puede haberse enojado en el momento, hay que entender que son los primeros actos después de estar aislados, y hay que cuidar que no se amontone la gente. Lo tomo como uno de los primeros actos y creo que el 2 de Abril ya vamos a estar más cancheros para armar actos, para cuando venga Alberto para su cumpleaños. Esperamos que no haya pandemia, que estemos todos vacunados y podamos hacerla Vigilia con nuestro presidente. Hacía mucho que no venía un presidente, Macri no vino nunca, salvo una pasada rasante por Ushuaia el último año. Cristina fue a Ushuaia y a Néstor lo recuerdo tironeado del saco en la Vigilia, mientras la custodia estaba desesperada porque le llevaban al presidente. Alberto tiene la impronta de salir al interior y recorrer la Argentina. Eso es muy bueno porque nos permite mostrar la realidad, que vean que no estamos de camiseta de mangas cortas y por eso gastamos mucho gas”, dijo recordando las críticas de Rogelio Frigerio a la provincia.

“Esas cosas no nos pueden pasar y con Alberto no nos van a pasar. Además tiene buena relación con Gustavo Melella, que es peronista pero todavía no se dio cuenta, como le dije en chiste”, señaló.

Cruce por aguas argentinas

Un dato importante de la diputada fue parte de la charla que tuvo en la puerta con el ministro Meoni: “Me dijo que ya están empezando a trabajar en el cruce por aguas argentinas. Están evaluando los lugares, la mejor zona, y ya van a comenzar a trabajar tanto los equipos de Santa Cruz como los de Tierra del Fuego. Están convencidos de que es factible. Será un cruce más largo y de última es otra opción”, consideró.

“También hablé con el ministro sobre el tema de los vuelos y la explicación que dio es razonable. Estamos volviendo de un período donde no teníamos gente trabajando ni en los call center ni en las oficinas. Hay una cantidad de suspensión de pasajes impresionante y hay que reordenar ese volumen inmenso. Eso va a llevar tiempo. Ellos están convencidos de que para enero va a estar todo más o menos resuelto. A nosotros nos incrementan los vuelos a Ushuaia y Río Grande a partir de enero, y de a poco se va a ir acomodando”, confió.

Sesión final

Por último, de lo que resta de la actividad parlamentaria, informó que “el 29 vamos a dar tratamiento a la reforma previsional, va a ser una sesión larga, de mucho debate. Uno quisiera que nuestros jubilados cobraran mejor que un activo pero no es posible en un país como el que estamos, pero se está tratando de sacar una ley que les dé certeza de lo que van a cobrar y mejoren ese ingreso. Hubo modificaciones en el cálculo, por eso va a llevar muchas horas de discusión. Creo que va a ser bueno para los jubilados”, concluyó.