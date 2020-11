“Si llegamos a los 40 mil pasajeros deberíamos estar contentos”

El presidente de la Cámara de Turismo Ángel Brisighelli estimó que, de reactivarse el turismo, un 20% de los pasajeros que arribaron a Ushuaia la temporada pasada llegarán este año, y tomó en cuenta que prácticamente la mitad ya está perdida. Como principal obstáculo marcó la necesidad de unificar los protocolos de circulación a nivel nacional, porque difieren entre provincias y entre los municipios de una misma jurisdicción. La PCR debería ser uno de los requisitos a eliminar, dado que se hace “económicamente inviable” para una familia que debe trasladarse por tierra. “La decisión del gobierno nacional es que el 1° de diciembre sea la fecha de inicio de la temporada de la actividad turística en todo el país, pero hay bastante disparidad entre las realidades de cada una de las provincias”, dijo.

Río Grande.- El presidente de la Cámara de Turismo, Ángel Brisighelli, fue consultado por Radio Universidad 93.5 sobre las novedades en el país sobre la reactivación del turismo, dado que algunos centros están empezando a recibir turistas. “El turismo sigue con la actividad parada, después de más de nueve meses de iniciado este proceso. Estamos con una expectativa importante de iniciar las actividades en algún momento del mes de diciembre. La decisión del gobierno nacional es que el 1° de diciembre sea la fecha de inicio de la temporada de la actividad turística en todo el país, pero hay bastante disparidad entre las realidades de cada una de las provincias”, expresó.

“Córdoba empezará a autorizar el turismo interno dentro de la provincia los primeros días de diciembre y se va a ampliando ese proceso, pero los turistas de fuera de la provincia recién van a poder ingresar a partir del 1° de enero. Esto cambia de provincia a provincia y no sabemos qué va a pasar con las reactivaciones de cada una”, advirtió.

Para recibir turismo en Tierra del Fuego “todavía no están definidas las fechas de cuándo se va a autorizar y esperamos que sea en algún momento de diciembre. Esto lo definen entre el INFUETUR, el Ministerio de Salud, el COE y el gobierno. Desde el sector privado se le está pidiendo al INFUETUR que la reapertura sea lo antes posible”, subrayó.

Aseguró que “la nación tiene una visión muy fuerte de reactivar el turismo a partir del 1° de diciembre. El Ministerio de Turismo está trabajando en las resoluciones para la reactivación, para tener todo armado para esa fecha. Suponemos que unos días antes habrá un decreto del gobierno nacional que deje sin efecto la prohibición del turismo como actividad, porque sigue vigente, a fin de permitir la reactivación del turismo a nivel nacional”.

“En la provincia de Buenos Aires dicen que la reactivación va a ser a partir del 1° de diciembre y para poder llegar a eso es necesario derogar esa parte del DNU. Después están las provincias que, más allá de la decisión de la nación, ponen sus limitaciones y requisitos. En general hay una visión de que diciembre sea el mes donde estas actividades reinicien. Uno de los problemas es la disparidad muy grande de esos requisitos y protocolos. Hoy para viajar tenemos la aplicación del Ministerio de Salud de la nación, que es necesaria para viajar, pero muchas provincias tienen sus propias aplicaciones y realizan cosas muy parecidas. Algunas piden PCR, otras no piden nada, y hay situaciones absurdas, como el caso de Mar del Plata, donde piden a los pasajeros que vayan a los hoteles que lleven sus almohadas”, planteó.

“Estas son las complicaciones más graves que hay, más allá de que es positivo el hecho de que se vaya reactivando la actividad en todo el país. La disparidad de requisitos es uno de los temas más complejos”, reiteró.

Destacó que “hay un trabajo muy fuerte del Ministerio de Turismo de la nación con cada una de las jurisdicciones, a fin de ir unificando criterios a nivel nacional. Eso claramente es importante, pero todavía falta trabajo para lograr esto. Hace no mucho tiempo para llegar a Buenos Aires había que circular por zonas que tenían siete protocolos diferentes. No solamente tenemos el problema de los protocolos diferentes, sino que dentro de cada provincia hay municipios con criterios totalmente contrarios a los de esa propia provincia. Es bastante caótico y se debe unificar un criterio de circulación a nivel nacional. Si somos un país, debemos tener un solo criterio para circular. No puede ser que cada municipalidad tenga una norma diferente, estando una al lado de otra. Eso en algún momento se tiene que solucionar”, sentenció.

Protocolos definidos

Salvo la circulación, el resto de los protocolos están definidos. “El Instituto de Calidad Turística Argentina, que depende del Ministerio de Turismo de la nación, ha desarrollado la parte de protocolos a lo largo de esta pandemia. Todas las provincias están adheridas a los mismos protocolos nacionales y son iguales para todo el país, tanto para atención de restaurantes, para guías, para visita de bodegas, centros termales, spa. Por ese lado, los protocolos turísticos están todos definidos y unificados a nivel nacional, que es bastante importante”, manifestó.

“No es una sorpresa cómo vamos a trabajar. La persona que quiere hacer el circuito tradicional de Puerto Madryn-Ushuaia-Calafate, va tener los mismos protocolos de transporte, alojamiento, restaurante”, afirmó pero, si se va a pedir la PCR, la situación se complica. “Creemos que a la larga una de las cosas que se va a eliminar en todo lo que es circulación nacional es la PCR. Los niveles de circulación del virus en todo el país están bastante parejos y no tiene mucho sentido la PCR porque los riesgos son parecidos. Además, es una barrera extremadamente importante. Con los requisitos que hay hoy donde piden PCR, la persona que quiere hacer el circuito de Madryn-Ushuaia-Calafate, tiene que hacer un PCR en Buenos Aires para entrar en Madryn, otro en Madryn para entrar a Ushuaia y otro en Ushuaia para entrar a Calafate. Una familia de cuatro personas tendría que hacer tres PCR de 10 mil pesos cada una, y va a gastar 120 mil pesos en PCR para un paseo de una semana. Es absolutamente inviable del punto de vista económico”, aseveró.

Autorización de ingresos a Río Grande y Ushuaia

Respecto de la libre circulación por la ruta 3 y el ingreso a las ciudades, con excepción de Tolhuin, que rige desde este lunes, se le preguntó si puede favorecer turismo interno. “La hotelería en Ushuaia está autorizada para funcionar pero en la práctica la gran mayoría de los hoteles están cerrados. Para mantener funcionado la hotelería de Ushuaia hace falta turismo, en cambio la hotelería de Río Grande vive más de los sectores corporativos. Si una persona de Río Grande quiere ir a Ushuaia tiene dónde alojarse, pero va a encontrar casi todos los hoteles cerrados. Los protocolos de hoteles, restaurantes, hosterías, están todos homologados. Además de las medidas conocidas, no se pueden servir los desayunos buffet para evitar la acumulación de gente sobre esa comida. Va a ser con servicio de mozos en el salón de desayuno o habrá un área de servicio donde el personal del hotel va a servir la comida. La parte de spa va a estar cerrada y luego no hay mayores diferencias”, detalló.

Sin vuelos internacionales

En cuanto a los vuelos internacionales, indicó que “Aerolíneas Argentinas ha anunciado vuelos, pero todavía no está determinada la fecha de apertura de fronteras. Hoy los únicos que pueden tomar vuelos son los argentinos que entran y salen del país libremente o personas con alguna autorización especial para ingresar, pero no son vuelos pensados para el ingreso de turistas a Argentina”.

“En Buenos Aires se está haciendo una prueba piloto con ciudadanos de países limítrofes, limitada al área del Gran Buenos Aires. Suponemos que esto se va a ir ampliando y se mantendrá primero el ingreso sólo por Buenos Aires, pero luego se va a permitirla circulación en todo el país, se irán abriendo los pasos fronterizos, por avión y por vía terrestre. Son procesos que todavía tienen que darse”, expuso.

“Los vuelos de cabotaje se están reactivando lentamente. Durante noviembre tenemos tres vuelos por semana, en diciembre estimamos llegar a un vuelo por día a Ushuaia, pero el año pasado teníamos 12 ó 14 vuelos diarios, así que es un número muy limitado. Recién en enero esperamos que levante un poco más a dos o tres vuelos diarios. Tampoco creo que haya demanda de un volumen más alto que esos vuelos”, aclaró.

“Nuestra estimación es que Ushuaia va a estar trabajando este año más o menos al 20% de la capacidad del año pasado. Si el año pasado tuvimos 400 mil turistas en la temporada completa, a este ritmo ya tenemos perdida la mitad de la temporada y vamos a tener un 20% de 200 mil. Es decir que si llegamos a los 40 mil pasajeros deberíamos estar contentos”, sostuvo.

Incentivo al turismo

Finalmente se refirió a los programas nacionales para incentivar al turismo, en particular el que prevé la devolución del 50% del gasto, y dijo que “ha originado un aumento de reservas no sólo en Ushuaia sino en todo el país. Hoy es el principal volumen de consulta que tenemos en la parte de reservas. A la fecha no tenemos movimiento real de pasajeros y todo es trabajo a futuro”.

“Se está trabajando con este volumen de gente, que es bastante importante. De todas maneras la previsión de movimientos que tenemos –de 40 mil pasajeros- incluye el generado por este programa. A esta altura del partido está confirmada la cancelación del 93% del movimiento de cruceros. Ushuaia tenía 436 recaladas para esta temporada y casi todo está cancelado, sabemos que con el 7% que queda es cuestión de tiempo para que informen la cancelación”, lamentó.

“Recién en 2025 se va a recuperar a nivel mundial el movimiento turístico que había, pero esperamos que el 2021 sea más parecido a la temporada pasada que a esta que cierra”, concluyó.