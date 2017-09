“Si la Corte Suprema falla a favor de Buenos Aires, nosotros perderíamos mil millones de pesos”

Así lo afirmó la gobernadora Rosana Bertone para graficar la situación en que se encontraría la provincia de Tierra del Fuego en caso de prospere la demanda iniciada por María Eugenia Vidal por los fondos del Conurbano, pero que en total las provincias perderán 53 mil millones de pesos. Remarcó que le planteó al “Ministro Frigerio una resolución política de las cuestiones del Recurso”. Al encuentro asistirán además de los mandatarios del PJ, gobernadores de Cambiemos y de partidos provinciales.

Este miércoles al mediodía en las oficinas del CFI sobre la calle San Martín, los gobernadores se mostrarán hermanados por un asunto que les toca lo que Juan Perón definió como la víscera más sensible, el bolsillo, pero donde además del PJ, también los gobernadores oficialistas se suben a la demanda por los fondos.

Indudablemente esta posición fortalecerá la demanda que María Eugenia Vidal lleva adelante en la Corte Suprema para que le destraben el Fondo del Conurbano.

Cabe recordar que el pedido judicial de la administración bonaerense de eliminar el tope para el Fondo del Conurbano, las posibilidades de modificar la Ley de Coparticipación y la continuidad del impuesto al Cheque como telón de fondo, la reunión entre los jefes de estados justicialistas que había sido pautada para la semana pasada se realizará este miércoles y contará con la presencia de más gobernadores.

El club de mandatarios del PJ fue el que motorizó el encuentro, mientras que el cordobés Juan Schiaretti fue uno de los que levantó el teléfono para invitar a los gobernadores de Cambiemos y a los de los partidos provinciales.

Del encuentro participarían además de la gobernadora Bertone, los mandatarios Schiaretti, Cornejo, Morales, Lifschitz, Weretilnek, Gutiérrez, Peppo, Bordet, Urtubey, Gildo Insfrán, Verna, Casas, y Uñac.

“Que la Corte Suprema se convierta en Legislador de leyes no es bueno”

Por FM Aire Libre, la gobernadora Rosana Bertone señaló que “nosotros tenemos la contestación a la demanda que todavía no nos ha vencido el plazo, lo estamos trabajando con el Fiscal de Estado, vamos a utilizar todo nuestro plazo de tiempo, es una estrategia que nos hemos planteado porque como ha habido traslado a todas las provincias, nosotros creemos que trabajar y hacer una buena contestación de la demanda es importante”, dijo.

Remarcó que “la Nación ha solicitado una medida cautelar, lo cual quiere decir que ellos quieren obtener un resultado rápido de esto, nosotros perderíamos mil millones de pesos, estamos insistiendo ante las autoridades nacionales, he planteado al ministro Frigerio que en nuestro caso particular pretendemos una situación y una resolución política de las cuestiones del recurso porque que sea la Corte Suprema la que se convierta en Legislador de leyes que ya ha aprobado el Congreso hace muchísimos años no es bueno ni para la Nación, ni para nosotros”, sentenció.

En tal sentido mantuvo que “aunque sean discusiones tediosas y que llevan muchísimo tiempo, lo importante sería poder discutirlo en el ámbito en el que lo veníamos haciendo, en un ámbito de discusión federal”.

Remarcó que “hoy vamos a tener una reunión los gobernadores, no solo los peronistas, sino también los demás gobernadores que se encuentren afectados por esta situación, o se consideren afectados, y vamos a definir un plan de acción, en principio el plan de acción que hemos tenido es que cada uno conteste la demanda con los argumentos jurídicos que cada Fiscal de estado entienda correspondiente, y luego de eso vamos a unificar la posición política, hemos solicitado audiencias, audiencias que pretendemos que sean públicas con el presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti, y los demás miembros, y pretendemos que todos los gobernadores, aunque no sean peronistas, acompañen esta posición que tenemos”.

“Entendemos que la provincia de Buenos Aires tiene un atraso en el índice, pero también sabemos y queremos que se merituen todos los subsidios que el gobierno nacional ha entregado a la provincia de Buenos Aires, ya sea porque tienen la luz más barata, el más barato, el agua más barata que en cualquier otro lugar de la República Argentina”.

Indicó que las “Universidades están en su mayoría en el conurbano bonaerernse y también reciben una inversión muy importante, queremos que se ponga todo en la balanza, no es que le estamos negando el derecho a la gobernadora Vidal, sino lo que estamos diciendo es poner todo en la balanza, con una discusión que sea seria, y responsable”.

Puntualizó que cuando “planteamos la situación de Tierra del Fuego tenemos 500 personas que mes a mes llegan a nuestra provincia en búsqueda de trabajo desde otras provincias argentinas, entendemos la fuerte migración que hay en la provincia de Buenos Aires, pero yo creo que si hubiese programas en el resto de las provincias del norte, o si la gente tuviese trabajo en su territorio, no tendría que migrar al conurbano bonaerense, o a Tierra del Fuego”.

Consideró que es una “discusión que hay que darla, a algunos puede gustarle o no, pero queremos ser un país federal, y no queremos el centralismo porteño pisándonos la cabeza a todos los provincianos porque ya ha sucedido, y hay provincias que tienen una situación mucho más complicada que Tierra del Fuego como puede ser la provincia de La Pampa, o de la provincia de La Rioja, que tienen dificultades enormes en cuanto a su coparticipación, que no tienen esos indicies que tenemos nosotros fijados por ley porque más allá de que la Corte pueda dictar una medida cautelar, la cuestión de fondo hay que discutirla, y en el caso de Tierra del Fuego nos asisten derechos, y esos derechos los vamos a defender como hemos defendido todo, queremos defender los recursos, y que esos recursos sean aplicados correctamente en el territorio porque si de algo si tenemos un historial que no nos juega a favor es que hemos tenido muchísimos recursos en el pasado que se han mal gastados, o no se aplicaron a lo que debía haberse aplicado, como por ejemplo fueron los fondos FONAVI”.

Finalmente indicó que “hoy nosotros todos los fondos de obras públicas se aplican a obras públicas, y no mezclamos las cosas”.

Fondo del Conurbano

Si el tribunal que preside Ricardo Lorenzetti falla a favor de Buenos Aires, las provincias perderán 53 mil millones de pesos, como referencia del impacto en las cajas, cada distrito perderá, en promedio, lo que gasta para pagar los sueldos de un mes.

La ampliación de la mesa a mandatarios de Cambiemos y provinciales, algunos cercanos a Macri, tiene un sentido bien político, teniendo en cuenta que en Casa Rosada no cayó nada bien la movida de los gobernadores del PJ y hubo un intento para “voltear” la cumbre.

Luego apareció otra táctica que fue promover (o autorizar) la participación de los gobernadores de Cambiemos y de los provinciales para bajarle la intensidad política y el perfil bélico al reclamo si quedaba solo en manos de los peronistas.

Por lo pronto cambia el enfoque, dado que los gobernadores no dejarán de advertir los riesgos que implica para las finanzas de las provincias un fallo de la Corte pero ahora se sentarán a discutir un plan de compensación para elevarle a la Casa Rosada.

Según un borrador que circula entre los gobernadores, este miércoles se analizará un esquema para que los gobernadores bajen impuestos en sus territorios mientras las provincias empiecen a recuperar “recursos que le corresponden por ley” pero ahora se queda la Nación.

La propuesta es que se aumente el porcentaje del Impuesto al Cheque que se reparte entre las provincias para compensar la pérdida de 50 mil millones que tendrían las provincias si se elimina el tope de $650 millones que recibe Buenos Aires por Fondo del Conurbano.

Frigerio, el comunicador

Hasta acá, la Casa Rosada siguió en silencio los movimientos de los caciques, pero una vez que salga el fallo, Frigerio va a convocar a todos los gobernadores a discutir el tema y buscar una solución.