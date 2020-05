“Si es necesario prorrogar el subrégimen, no lo van a hacer por 50 años”

El senador de Juntos por el Cambio cuestionó la falta de cumplimiento del compromiso asumido en campaña por el presidente Alberto Fernández y el entonces gobernador electo Gustavo Melella, de prorrogar el subrégimen industrial hasta el 2073. Luego del paso del ministro Martín Kulfas por el Senado esta posibilidad estaría descartada y la prórroga, de concretarse, “no será en las condiciones en que está y por un plazo inferior a los 50 años. En definitiva estamos en el mismo camino de lo que venía haciendo el gobierno anterior”, criticó. También cargó contra la negación de conflictos en la provincia según Kulfas, que omitió el reclamo de soberanía en Malvinas. No hubo ninguna definición ante un tema urgente para la industria radicada en la provincia. Blanco destacó el trabajo conjunto con el resto de los senadores fueguinos en los temas que atañen a Tierra del Fuego, entre ellos el polo antártico, el reclamo de una tarifa diferenciada para el gas de generación eléctrica, y prepara un cuestionario para el jefe de gabinete sobre la obra del puerto de Río Grande y la petroquímica.

Río Grande.- El senador nacional Pablo Blanco dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre el paso del ministro Martín Kulfas por el Senado en la reunión de la comisión de pequeña y mediana empresa, realizada este martes. “Habló durante una hora para explicar lo que el gobierno nacional estaba haciendo y después se dedicó casi tres horas a contestar preguntas de los senadores. Yo le pregunté sobre tres temas esenciales para Tierra del Fuego, que son la actividad turística, la prórroga del subrégimen industrial y la posibilidad de tener una tarifa diferencial para la generación de gas en la provincia”, dijo.

“Le recordé que el Gobernador de la provincia ya electo había firmado un compromiso con el presidente de la nación en campaña sobre la prórroga del subrégimen industrial hasta el 2073, por 50 años. y le consulté qué gestiones había sobre ese tema. El ministro reconoció que están trabajando y que plantear una prórroga del subrégimen por 50 años no tiene asidero. Yo le dije que faltaban 3 años para el vencimiento y que esto genera inquietud en la industria instalada porque no pueden tener certeza de continuidad. Hay automotrices que solicitan un plazo mínimo de mantenimiento de 5 años y, al estar por vencer el subrégimen, no pueden asumir esos compromisos y por lo tanto no pueden presentarse como proveedores de esas terminales”, señaló el radical.

“Siempre que tenemos la posibilidad hablamos de nuestro régimen industrial, hace pocos días salió la noticia sobre la producción de unos mil respiradores mensuales de una empresa instalada en la provincia, que es un material muy escaso y ya lo están produciendo. El ministro en su contestación dijo que había sido muy eficiente la empresa en llevar adelante este proyecto en tiempo récord y haber reacomodado parte de su planta, aclaró que eso se hacía fuera del subrégimen industrial porque la producción de respiradores no tiene los beneficios de la 19640, pero igual la empresa lo lleva adelante. Yo hablé con la empresa y me dijeron que esto podría haber salido antes, pero hubo bastante resistencia del área de Industria de la provincia y de la nación para dar la autorización”, aseguró, barajando que se debe a la vinculación de Mirgor con el macrismo, si bien “el mayor accionista es ANSES”.

“Kulfas dijo que había contratado un especialista extranjero para hacer un estudio del perfil económico futuro de la provincia y de ahí surge que, si es necesario prorrogar el subrégimen lo harían, pero no en las condiciones en que está y por un plazo inferior a los 50 años, no como habían comprometido en campaña. En definitiva estamos en el mismo camino de lo que venía haciendo el sector de Industria del gobierno anterior, que planteaba una prórroga al 2035, cuando comenzaría a regir el acuerdo Mercosur-Unión Europea”, cuestionó.

“El ministro reconoció que es necesario dar una definición rápida a este tema pero no dio ninguna precisión. Habló sobre cambiar el perfil tecnológico y muchas veces lo hemos dicho, con otras palabras. Sabemos que el subrégimen no puede depender exclusivamente de la fabricación de televisores, celulares y aire acondicionado. Ojalá que se ponga en funcionamiento rápidamente, porque están trabajando en esto con el gobierno de la provincia y el ministro invitó a los senadores a participar, así que yo lo voy a hacer. Es uno de los sectores que más rápido puede remontar después de la pandemia, porque el sector turístico, que es la otra fuente importante de recursos, es el que más va a tardar en reactivarse”, observó.

“Sin conflictos”

El senador fue crítico de las expresiones del ministro Kulfas cuando aludió a la ley de promoción, que surgió por el conflicto con Chile, y celebró que ahora no haya “ningún tipo de conflicto”, ignorando el reclamo soberano sobre Malvinas. “Yo no se lo refuté en ese momento pero no puedo dejar pasar por alto que la provincia tiene conflictos limítrofes y parte de su territorio está usurpado por el gobierno inglés. En los últimos días surgieron algunos reclamos sobre la plataforma continental argentina, que fue aprobada en 2016 por la ONU, y hay un reclamo de la república de Chile. Han sido muy desafortunadas las declaraciones del ministro en el sentido de que Tierra del Fuego no tiene conflictos, porque tenemos un conflicto desde hace más de 130 años, que es el reclamo de soberanía sobre Malvinas”, subrayó.

La monoboya pendiente

Sobre el tema petrolero, Blanco dijo que agradeció “que el gobierno nacional haya decidido poner el precio del barril criollo, que mejora lo que reciben los productores y las regalías de la provincia. Estuve hablando con el ingeniero Chacra, uno de los dueños de la empresa Roch, y él me manifestaba la problemática que tenía por el no funcionamiento de la boya y la dificultad para sacar la producción, porque estaba produciendo lo mínimo indispensable y corría riesgo de parar toda la producción. Yo me puse en contacto con la gente de YPF para averiguar cómo iba la reparación de la boya y dijeron que iban a estar trabajando en el transcurso de este mes”.

“El costo de la reparación 20 millones de dólares pero hay que repararla, porque es una fuente de ingresos muy importante para la provincia de Tierra del Fuego y para la nación, y una boca de salida de producción muy importante. Si sale 20 millones, YPF tendrá que pagar porque le corresponde”, sentenció.

Trabajo coordinado

Por otra parte, destacó el trabajo conjunto con Matías Rodríguez para pedir la tarifa diferencial para el gas de generación. “En algunos temas trabajamos juntos, él presentó un proyecto sobre el polo antártico y yo lo acompañé en la presentación que hizo al ministro Kulfas del plan Conectar-Igualdad, para solicitar la fabricación de computadoras en Tierra del Fuego. En los temas que hacen a la provincia no interesa de qué partido somos y nos ponemos de acuerdo rápidamente para trabajarlos. El tema del gas de generación lo he hablado con él y todavía no presenté el proyecto, que estoy elaborando, pero seguramente voy a contar con el acompañamiento de Matías y de María Eugenia Duré. Al ministro Kulfas le planteé esta necesidad de una tarifa diferenciada, esa pregunta la contestó el Subsecretario de Combustibles que lo estaba acompañando, y me dijo que están trabajando con la provincia para que haya una especie de interconectado virtual y acceda a similares beneficios de los demás distribuidores del país con CAMMESA. Es una necesidad de la provincia y hay que conseguir rápidamente esta tarifa diferenciada, o poner un impuesto al resto del país como ocurrió con Santa Cruz”, indicó.

Vuelos comerciales

También se lo consultó sobre la respuesta sobre el restablecimiento de los vuelos comerciales, imprescindibles en una provincia aerodependiente, que está previsto recién para septiembre. “Todavía no tuve respuesta sobre las frecuencias y las tarifas, hay muchos temas que no fueron tratados porque no estuvieron funcionando las comisiones. En el Senado es muy difícil tratar proyectos sobre tablas y todo tiene que tener dictamen de comisión. Ahora que se están normalizando las comisiones seguramente saldrán todas estas minutas de comunicación. He escuchado que se están presentando protocolos para poder adelantar la fecha de reinicio de los vuelos comerciales, para ver si es factible esa anticipación”, dijo.

También adelantó que se pondrá en contacto con el contador Ramón Gallardo, presidente de la Cámara Fueguina de la Madera, quien elaboró el borrador de un proyecto para aprovechar los beneficios de la resolución que permite exportar como productos originarios aquellos basados en recursos naturales, con hasta un 50% de insumos extra zona. “Yo me voy a poner en contacto con el contador y también voy a ver qué están haciendo las autoridades en ese sentido”, se comprometió.

El turno del jefe de gabinete

Respecto de las expectativas por la reunión que van a mantener con el jefe de gabinete, dijo que dentro de las preguntas que tiene preparadas “está la obra del puerto de Río Grande, el aprovechamiento gasífero e hidrocarburífero, y la posibilidad de una petroquímica. Todo es parte del cuestionario que estamos preparando”.

Según Blanco no se tratará el presupuesto por un largo tiempo, porque se “ya está tomada la decisión del gobierno nacional de que no haya presupuesto 2020 y seguramente va a pasar mucho tiempo para que comencemos a discutir el presupuesto del 2021”.

Pases al gobierno

El senador también fue consultado sobre la incorporación al gabinete de Melella de Gianfranco Guardamagna y Belén Montes de Oca. Ambos fueron funcionarios del PRO hasta el año pasado y candidatos a diputado por Cambiemos. El pasado 15 de mayo Guardamagna fue designado Subsecretario de Planificación Presupuestaria dependiente de la Secretaría de Hacienda, en el ámbito del Ministerio de Finanzas Públicas, y María Belén Monte de Oca en el cargo de Directora Provincial Administrativa Legal dependiente de la Subsecretaría Administrativa Legal, en el ámbito del Ministerio de Finanzas Públicas.

Afirmó que “no es un tema que se haya hablado dentro de Cambiemos y fue de mal gusto la forma en que se publicitó la designación de estos dos funcionarios. Seguramente tienen a montones fotos de Guardamagna y de Montes de Oca y no era necesario poner la foto de la boleta con la que fuimos a las elecciones. Son afiliados al PRO y son dos profesionales muy buenos, que seguramente van a llevar adelante muy bien la función para la que fueron designados, pero esto no significa ningún acuerdo político ni con la UCR ni con Cambiemos. La nota fue una picardía política porque yo no soy quién para autorizar o no autorizar”, sostuvo.

“Hay muchos gobiernos radicales que han convocado funcionarios de otros partidos políticos, pero cuando un radical es convocado por otro partido siempre le ven en pelo en la leche. En esta oportunidad no hubo ninguna decisión de Cambiemos Tierra del Fuego para la designación y fueron ofrecimientos personales que tienen todo el derecho de aceptar. Yo no tengo ningún acuerdo político con el gobierno de la provincia, tengo una relación que es lógica en cumplimiento de mi función, y la mayoría de las cosas que lleva adelante el gobierno provincial no coinciden con mi manera de pensar. Algunos quieren vender que la designación de dos funcionarios de tercera línea es un acuerdo político con Cambiemos. Yo lo desmiento totalmente y, si es así, yo no participé y soy integrante de la mesa de Cambiemos”, remarcó.

Proyecto Progresar

Por último se lo consultó sobre el proyecto que está en análisis en la Legislatura y sería votado hoy en sesión ordinaria. “Tengo conocimiento por haber escuchado al legislador Villegas sobre la posibilidad de obtener un empréstito de 3 mil millones de pesos con el gobierno nacional, que seguramente estará enmarcado en los anuncios del presidente sobre la ayuda de 120 mil millones para las provincias. Me parece muy bien y seguramente será un crédito conveniente para ir reemplazando la pérdida de recursos de las provincias e ir reactivando la actividad económica. El bloque de la UCR hace mucho tiempo presentó un proyecto que en principio fue rechazado de plano por las autoridades provinciales y resulta que ahora han tomado muchos puntos de ese proyecto. Por eso digo que entre el gobierno y yo hay muchas diferencias en la forma de pensar. Si hubiera un acuerdo político, hace más de 30 días que ese proyecto estaría aprobado”, concluyó.