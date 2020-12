“Si el Presidente viene, traerá muy buenas noticias para todos”

El intendente de Río Grande cumplió ayer su primer año de gestión y en su balance expresó que tuvo que dar un giro de 180 grados al plan de gobierno diseñado en diciembre de 2019. Al margen de una crisis sin precedente, enumeró varias obras en proceso, algunas prontas a licitarse, que van a “cambiar la calidad de vida de los vecinos”. Entre ellas la planta depuradora para el casco viejo, el entubamiento del arroyo de Islas Malvinas a Chacra XIII, la doble vía de la avenida Santa Fe, la comunicación de Chacra IV con San Martín Norte por tierras del ABE, el tendido de servicios para generar suelo urbano y el ordenamiento del parque industrial. Para el natatorio municipal, estimó que todavía falta una inversión de 100 millones de pesos y se apunta a la asistencia del gobierno nacional. También cifró expectativas de anuncios relevantes para la provincia, de concretarse el 21 la visita del presidente Alberto Fernández, y la mirada está puesta en la prórroga del subrégimen industrial.

“Hemos transitado un año muy difícil y seguimos trabajando fuerte por nuestra querida ciudad. Fue un año complejo, que nos costó a todos, porque nadie imaginaba que podía pasar algo así y nos obligó a repensar todo nuestro plan de gobierno. Tuvimos que dar un giro de 180 grados del plan de gobierno que teníamos pensado en diciembre de 2019. En febrero de este año estábamos celebrando el carnaval con miles de vecinos en la avenida Perito Moreno y 15 días después estábamos en fase 1, con cuarentena estricta”, señaló.

“Tuvimos que darle una nueva mirada a nuestro estilo de hacer política y nos obligó en el buen sentido a fortalecernos desde la gestión y trabajar arduamente en materia sanitaria. Era algo que teníamos pensado hacer desde el municipio pero no con las características que tuvimos que terminar haciendo. La mayor parte de los recursos municipales tuvimos que destinarlos a dos aspectos: a fortalecer nuestro sistema sanitario municipal, por eso creamos el laboratorio de alta complejidad y un centro de atención de pacientes COVID, entre otras cosas, porque la compra de insumos fue muy importante para prevenir en la pandemia; por otro lado prácticamente tuvimos que cuadruplicar nuestros recursos destinados a la inversión social para atender la enorme demanda que se suscitó. Fue un año duro, atípico, que nos deja muchos aprendizajes para el futuro”, afirmó.

La vuelta del peronismo

También su triunfo en las elecciones marcó el regreso del justicialismo al Municipio de Río Grande, después de 30 años. “Para los peronistas ha sido un hecho significativo en la historia de la ciudad”, dijo, y mencionó que ayer por la tarde habló con ‘Chiquito’ Martínez “de la actualidad política local y nacional, porque le gusta mucho hablar de esos temas y a mí me enriquece su mirada. Ha sido intendente cuatro veces, también diputado y tiene una enorme experiencia de gestión. Podemos trazar paralelismos con la gestión de ‘Chiquito’, porque hace unos días firmamos un convenio con el ENOHSA, un organismo que depende del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, y logramos que se nos financie una obra por más de 60 millones de pesos para llevar adelante una planta elevadora de líquidos cloacales de todo el casco viejo de la ciudad. La planta va a estar ubicada en Belgrano y Obligado, y va a permitir descomprimir los líquidos cloacales de todo el casco viejo, desde Ricardo Rojas hasta Islas Malvinas. Son cerca de 30 mil vecinos que van a estar alcanzados por esta obra pública. La última gran obra de cloacas en esa zona fue en la gestión de ‘Chiquito’ Martínez y es el lugar donde viven nuestros antiguos pobladores”, recordó.

“Estas obras tal vez no se ven, y siempre es más fácil hacer obras en la superficie para que se vean, pero son obras fundamentales, porque mejoran la calidad de vida de los vecinos de nuestra ciudad. Es una de las obras principales que vamos a llevar adelante y en los próximos días la estaremos licitando”, adelantó.

“También estamos trabajando en una obra muy importante para llevar los servicios a más de 200 lotes en el barrio Bicentenario. En esta obra nos está acompañando el gobierno nacional a través del Ministerio de Obras Públicas de la Nación y la Secretaría de Hábitat. Estamos trabajando en iniciativas privadas, porque apostamos a que el sector privado pueda acompañarnos en este desafío de poner de pie a Río Grande e inyectar recursos en la obra pública municipal. Hemos presentado en el Concejo Deliberante un proyecto de emergencia y uno de iniciativa privada, antes del presupuesto, que fue aprobado por todos los concejales y nos habilita a poder llevar adelante iniciativas privadas. Estamos conversando con muchas empresas que están dispuestas a presentar proyectos y financiar obras de la ciudad, tanto obras de infraestructura como es el caso de las viviendas; obras de infraestructura básica también para llevar servicios a zonas de la ciudad que los necesitan, y poder disponer de suelo urbano para disminuir la demanda habitacional. Hay empresas que nos están presentando obras de infraestructura vial, que van a ser muy importantes. Una de ellas es la doble vía de la Avenida Santa Fe, y es un proyecto que próximamente vamos a discutir como iniciativa privada. Esto lo tendrá que analizar la comisión de concejales dispuesta por ordenanza. Estamos a un paso de comenzar con esa obra, que le va a cambiar la cara a la ciudad, y es una de las más importantes dentro de las que tenemos previstas”, definió.

El municipio seguirá invirtiendo en infraestructura de salud y el intendente dio cuenta del avance en “la ampliación del centro de salud de Chacra XIII, del barrio Malvinas Argentinas, además vamos a comenzar con el centro de salud en Chacra XI, y tenemos un proyecto muy importante junto con el gobierno nacional para entubar el arroyo que cruza por Islas Malvinas hasta el final de Chacra XIII”.

Conexión por tierras del ABE

“La semana pasada el Concejo Deliberante aprobó dos proyectos que presentamos por requisitoria del ABE, que es el organismo nacional que regula la posibilidad de acceder a tierra propiedad del Estado nacional, para la apertura de la Avenida San Martín para realizar la conexión con Chacra IV y San Martín norte”, indicó Martín Pérez.

“El senador nacional Matías Rodríguez nos ha dado una mano muy grande con las gestiones y ya presentamos todos los papeles. Ahora esperamos la autorización del organismo para usufructuar la servidumbre de paso de esa avenida, y va a ser un hecho muy relevante poder conectar Chacra IV con San Martín norte, donde hay una urbanización nueva que se está llevando adelante. Próximamente se van a inaugurar las viviendas de ATE y es un desarrollo urbanístico muy importante. Nosotros también tenemos previsto un desarrollo en tierras municipales”, aseguró.

“Otro trabajo que no es menor es la conexión de la calle Bonuccelli donde hay unos 500 metros aproximadamente que tenemos que aperturar y dejarlo en condiciones para que los vecinos tengan acceso con mejor fluidez al centro de la ciudad”, dijo.

El natatorio y los cien millones

Consultado sobre la construcción del nuevo natatorio con la pileta olímpica que, según la gestión anterior, estaba por finalizarse, dijo que esta obra “ha estado paralizado porque en este contexto de pandemia no fue prioritario trabajar en ese sentido. Eso no significa que no sea una obra prioritaria y estamos trabajando con el gobierno nacional en la posibilidad de reactivar esa obra. Todavía es necesaria una inversión de más de 100 millones de pesos, porque hay que hacer toda la infraestructura básica para instalar los equipos de calefacción de agua. Es enorme el trabajo por hacer y la obra no estuvo originalmente prevista con las dimensiones que debía. Hay que replantear una nueva obra paralela al natatorio y va a llevar tiempo. Es una de las obras en carpeta para reactivar lo antes posible”, manifestó.

Se le recordó que La ministra Castillo –ex secretaria de obras públicas del municipio- dijo que el equipamiento estaba comprado y en un contenedor ubicado en el Parque Industrial: “Lo que sabemos es que está comprada la pileta y está en un depósito, pero desconozco que haya un contenedor. El resto del equipamiento no está comprado y es una inversión que tenemos que hacer todos los riograndenses, por eso estoy buscando la posibilidad de que el gobierno nacional nos acompañe porque es importante que esa obra se pueda finalizar. Lejos está de estar solucionado, como se dijo en la campaña electoral, porque a los vecinos les dijeron que ya estaba listo para inaugurar el natatorio. La realidad es que no es así y que vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande todavía. Si el natatorio estuviese listo, yo sería el primero en inaugurarlo, pero no es así y falta mucho para terminar esa obra”, subrayó.

Visita y anuncios del Presidente

Por otra parte se le preguntó si está confirmada la visita de Alberto Fernández, y la posibilidad de que anuncie la prórroga del subrégimen industrial. “Es probable que el presidente junto con parte de su gabinete llegue el día 21 de diciembre. Nosotros estamos muy contentos de que eso suceda y además tenemos la ciudad preparada para recibirlo, si se confirma esta noticia. Trabajamos en contacto permanente con el gobierno nacional y la ciudad va a estar en condiciones para recibirlo, en el marco de la ley de capitales alternas que fue sancionada. Va a ser muy importante no sólo para nuestra ciudad sino para toda la provincia. Siempre recibir la visita de un presidente es importante, más en este caso, porque es un presidente que ha vuelto a mirar el sur del país. Ha promulgado una ley de presupuesto que vuelve a poner en funcionamiento un mecanismo de impuestos internos que favorece notoriamente a la industria fueguina, al contrario de lo que había sucedido en el gobierno de Mauricio Macri. Si efectivamente se define esta decisión, los riograndenses lo vamos a estar esperando con los brazos abiertos”, remarcó.

En materia de anuncios, se limitó a señalar que “seguramente si el presidente viene, traerá muy buenas noticias para todos. Obviamente estamos aportando para que la prórroga del subrégimen se pueda dar y soy un convencido de que tenemos un gobierno nacional que tiene conciencia plena de lo que significa la promoción industrial en la provincia, sobre todo en la zona norte de Tierra del Fuego, pero es una decisión que tendrá que tomar el presidente”.

“Nosotros estamos en contacto permanente no solamente con el gobierno de la provincia sino con los equipos del gobierno nacional. Yo tengo un diálogo fluido y directo con el equipo del Ministerio de Producción de la Nación y tenemos buenos equipos trabajando en el municipio, donde hay muchos técnicos que me han acompañado cuando fui diputado nacional. Obviamente estoy en contacto con el gobernador para ponernos de acuerdo, porque este es un tema que trasciende cualquier mirada política que tengamos. Acá no hay mezquindades, sino un deseo muy fuerte de que Tierra del Fuego salga adelante, que el régimen se pueda extender y que las industrias se radiquen. También debe haber una mirada de mucha exigencia con el sector privado, porque las empresas han tenido enormes beneficios impositivos y hoy estamos pidiendo que se pongan la camiseta de Río Grande, de Tierra del Fuego, que empiecen a echar raíces y a ampliar la oferta laboral”, enfatizó.

“Hay empresas que han invertido de manera sostenida y consistente. Nuestros funcionarios recorrieron la planta de Río Chico y estamos en presencia de una empresa modelo a nivel nacional e internacional. Ahí tenemos un potencial enorme”, citó como ejemplo.

A propósito del desarrollo industrial, adelantó que está trabajando “para fortalecer el parque industrial, no solamente del punto de vista de la infraestructura civil que tienen que llevar adelante las empresas sino también del punto de vista vial, con la reorganización del parque, del tránsito de camiones. Hay quejas de muchos vecinos porque se estacionan camiones en la puerta y estamos trabajando con el Ministerio de Industria de Nación. En breve vamos a tener novedades para anunciar a los vecinos y trabajar definitivamente en un ordenamiento del parque industrial. Es uno de los parques que menos se ha organizado en los últimos años con respecto a otros lugares del país donde son modelo”, comparó.

“Hubo años de falta de planificación y tenemos vecinos viviendo dentro del parque industrial. Esto requiere un ordenamiento y el desarrollo de una infraestructura logística, en lo que estamos trabajando”, concluyó.