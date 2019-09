“Si el Gobierno nacional libera los recursos vamos a pagar el paliativo de 5 mil pesos”

Lo confirmó el ministro de Gobierno José Luís Álvarez, quien descartó que el Estado fueguino esté en condiciones de afrontar el pago del bono de 5 mil pesos, que implica un desembolso de 125 millones. Dijo que quien generó el bono deberá hacerse cargo de enviar los recursos y, por ahora, se está tratando de “mantener” la situación de los trabajadores, garantizando el pago de salarios. Planteó que con las medidas de Macri hay una reducción de ingresos coparticipables, una baja en regalías, y por otro lado un aumento de costos en el gas de generación y los subsidio de gas envasado.

Río Grande.- El ministro de Gobierno José Luís Álvarez fue consultado por FM La Isla sobre la sucesión de medidas del presidente Macri que han complicado el panorama para las provincias. El viernes el ministro Rogelio Frigerio adelantó que se busca algún tipo de compensación con los gobiernos provinciales, pero hasta ahora “la provincia no tiene ninguna noticia vinculada con las declaraciones del Ministro del Interior, que salió por los medios de comunicación. Lo que se ha hecho es iniciar el reclamo correspondiente ante la Corte Suprema de Justicia, por los fondos que arbitrariamente fueron quitados a la provincia, y desconocemos a qué se refiere el ministro con compensar la pérdida que está teniendo. Seguramente el lunes tendremos más datos sobre esto”, barajó Álvarez.

Respecto del pago del bono de 5 mil pesos a los estatales, advirtió que si la nación no envía los fondos, no podrá concretarse. “Se iniciaron las gestiones y se remitió una nota solicitando un ATN, a los fines de poder cumplir con los trabajadores, de la misma manera que lo ha hecho el gobierno nacional. Aproximadamente son 125 millones de pesos lo que se necesita para el pago del bono”, estimó.

“Hasta ahora se remitió la nota y no tenemos ninguna novedad, esperamos esta semana tener algún tipo de respuesta. La provincia en este momento no se encuentra en condiciones de cumplir con ese bono. Tampoco conocemos que alguna otra provincia lo esté pagando, y el Ministro de Economía siempre está en contacto con el resto de los ministros. Nos reunimos el miércoles pasado y no había novedades de ninguna de las provincias”, afirmó.

El viernes se conoció el cepo, que siguió al corralito de bonos y “nosotros estamos teniendo un día a día complicado. El ministro Labroca viene haciendo el monitoreo de los impactos, porque no solamente influye la retracción de los fondos nacionales de coparticipación que van a caer más de lleno entre septiembre y octubre; sino que tenemos otros efectos, porque el dólar sigue subiendo y nos genera mayores erogaciones en el valor de gas de generación para la DPE, y en el subsidio de gas que pagamos para las familias que no tienen red de servicios. Estamos viendo día a día cómo ir sufragando los gastos y esperamos que esto se detenga. Hasta ahora no se ven señales de que esto se detenga y estamos en el día a día para cumplir las obligaciones y mantener la previsibilidad para los trabajadores de que sus salarios se van a pagar en tiempo y forma”, dijo.

Agregó que el congelamiento de combustibles “impacta directamente en lo que se liquida de regalías, y son menos ingresos para la provincia, es decir que tenemos retracciones y disminución de ingresos, con aumento de costos”.

Por el momento el diálogo con nación está cortado. “Básicamente está el Ministro de Economía en contacto permanente con los ministros del resto de las provincias, y no hay en vista ningún contacto con nación en este momento. Al haber tomado estas medidas unilaterales, el gobierno se ha encerrado en sí mismo, y uno ve que están tratando de salvar una elección, que se ve difícil de revertir, menos con este tipo de medidas, que lo único que hacen es perjudicar al resto de los argentinos que no vivimos en Capital Federal”, criticó.

En cuanto a la reunión que mantuvo con los gremios estatales, informó que “nos reunimos con ATSA, ATE y UPCN, que son los tres representantes de los trabajadores de la administración central, y la relación es de diálogo. Vemos una demostración de madurez. Entendemos el interés de defender a sus representados, porque el poder adquisitivo ha caído. Esto lo reconocemos como gobierno, pero quisimos tener un diálogo franco. Vamos a hacer lo posible para mantener las condiciones de nuestros trabajadores, ante todo lo que está sucediendo. Siempre se ha hecho hincapié en los trabajadores que menos recursos perciben. Estamos buscando alternativas y, si hay alguna salida que permita mejorar la situación, seguramente la gobernadora la va a tomar. El primer camino es conseguir los recursos para el bono de 5 mil pesos, que los debe dar el que fue responsable de generar este bono, que nosotros no teníamos previsto. Si el gobierno nacional libera este ATN, inmediatamente gamos a dar cumplimiento con este paliativo”, concluyó.