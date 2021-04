“Si el gobierno está complicado, el ministro Fernández lo tiene que plantear”

La legisladora del Frente de Todos Myriam Martínez presentó una nota en nombre del bloque, al presidente de la comisión de presupuesto para que convoque al ministro de Finanzas Públicas Guillermo Fernández, a fin de aclarar las razones del retraso en el giro de fondos coparticipables a los municipios. Espera que la próxima semana se pueda concretar el encuentro y pidió a la vicegobernadora su intermediación. Advirtió que si ya está en riesgo el pago de salarios por la deuda de coparticipación la situación llegó al límite y reclamó al ministro que cumpla con la normativa vigente o explique si el gobierno está complicado. Además ayer presentó un proyecto que apunta a crear un Fondo Solidario para Contingencias Sociales y Ecológicas, que se conformaría con el 3% de la tasa de verificación que pagan las industrias radicadas al amparo de la 19640.

Río Grande.- La legisladora del Frente de Todos Myriam Martínez tomó postura frente al reclamo de los municipios de fondos coparticipables y, en nombre del bloque, presentó una nota formal a Federico Sciurano como presidente de la comisión de presupuesto, para que cite al ministro de Finanzas Públicas Guillermo Fernández.

Por FM Master’s también dio a conocer el proyecto que volvió a ingresar ayer y apunta a atender contingencias como el incendio de Australtex. Se trata de la creación del Fondo Solidario para Contingencias Sociales y Ecológicas, que ya viene presentando desde 2012 la parlamentaria. “Es un debate que teníamos pendiente y este proyecto procura asistir y acompañar a trabajadores y empresas. La estabilidad del trabajador siempre se pone en riesgo y hemos tenido muchos problemas con las empresas. Es un fondo que se crea con una pequeña suma que proviene de las empresas que están bajo el subrégimen de la 19640. Las empresas pagan una tasa de verificación y tomaríamos un 3% de esa recaudación para crear este fondo. De esta manera contaríamos con el recurso para ayudar a los trabajadores ante distintas eventualidades para que puedan cobrar sus salarios, y también aportar créditos a las empresas para llevar adelante líneas de producción, siempre garantizando los puestos de trabajo”, explicó.

“Hace unas semanas tuvimos un siniestro más que importante en Río Grande. Hay más de 200 trabajadores involucrados y no sabemos lo que va a pasar. Dicen que va a haber una continuidad de la empresa pero siempre nos encontramos en la inmediatez de no saber de dónde sacamos el recurso. En la provincia contamos con un presupuesto de 70 mil millones pero cuando pasan estas cosas no hay plata”, cuestionó.

“Sabemos que es la empresa la que se tiene que hacer cargo pero en muchas oportunidades también sufrió la destrucción total del inmueble y se encuentra en una situación en la que no puede afrontar los gastos. Con esta herramienta legislativa no vamos a dar una solución completa pero vamos a acompañar a trabajadores y empresarios en estas situaciones”, aseguró.

Consideró que “hace falta una herramienta para dar tranquilidad a los trabajadores de que a fin de mes puedan tener al menos el 80% de su sueldo depositado en su cuenta bancaria. La autoridad de aplicación es el Ministerio de Producción y Ambiente y se va a crear un comité de crisis, integrado por dirigentes sindicales vinculados con el subrégimen de la 19640. Toda la gestión le corresponde al Ministerio de la Producción, que va a integrar el comité con la UIF, AFARTE y los gremios. Va a haber una cuenta específica en el banco de la provincia, y va a estar controlado por el Tribunal de Cuentas, porque los entes de contralor van a existir”, subrayó.

Ningún aumento

La legisladora aclaró que la creación de este fondo no implica aumentar la tasa que pagan las empresas, sino que toma el 3% de la recaudación actual. “No es un impuesto más para las empresas. No estamos pidiendo más plata, porque esa tasa ya la están aportando y la provincia recauda la tasa de casi 58 empresas sujetas al subrégimen. Creo que la recaudación el año pasado superó los 1.700 millones y nosotros tomamos un 3% de ese monto. Si seguimos de la misma manera, creo que este año la tasa va a superar los 2 mil millones”, estimó.

“Ese recurso lo tiene la provincia y se va aumentando año a año. Es necesario contar con un fondo para atender contingencias que luego el mismo Estado tiene que salir a cubrir. Ahora tenemos la situación de Australtex, pero están los trabajadores de Ambassador que vienen hace meses luchando para cobrar. Ahí tiene que estar el Estado. No creemos que tenga que subsidiar todo el tiempo al sector privado, pero en temas fundamentales, si contamos con el recurso, podemos colaborar con las empresas y los trabajadores. Si no pasa absolutamente nada, ese dinero va a estar depositado para crear fuentes laborales”, planteó.

Recordó que “este proyecto lo vengo presentando desde 2012 y cada vez que pierde estado parlamentario lo vuelvo a presentar con algunas modificaciones. Si contamos con esta herramienta va a ser una ayuda muy importante. Nosotros defendemos el subrégimen, las empresas aportan dinero y lo tenemos que utilizar para cuando surgen estas circunstancias y la estabilidad se pone en riesgo”, sentenció.

Esperando al Ministro

Por otra parte, confirmó la presentación de una nota formal al presidente de la comisión 2 para que cite al ministro Guillermo Fernández, ante el reclamo de los municipios por deudas de coparticipación. “La situación es muy preocupante y como bloque presentamos una nota solicitando que se convoque a reunión de la comisión 2, se invite al Ministro de Finanzas y a los secretarios de Finanzas de los tres municipios. Nos interesa escuchar al ministro Guillermo Fernández, que dice que ellos están al día”, dijo.

“Nosotros tenemos un reclamo real de los municipios de Ushuaia y Río grande de un monto muy importante. Estuve en conversaciones con el intendente Martín Pérez y me dijo que está en riesgo el pago de los salarios. Obviamente le creo al intendente de Río Grande y al intendente de Ushuaia Walter Vuoto”, sostuvo, tomando posición en esta disputa.

“Queremos que se pongan al día porque 730 millones es muchísimo dinero. Yo recuerdo cuando el gobernador Gustavo Melella era intendente de la ciudad de Río Grande, que pasaban diez días y los funcionarios reclamaban el envío de la coparticipación. No tenemos por qué estar esperando 35 ó 40 días, que se toma como algo normal, si cuando ellos estuvieron manejando la ciudad a los siete o diez días los funcionarios reclamaban reclamos mediáticos y judiciales en muchas oportunidades”, criticó.

“No queremos entrar en enfrentamientos mediáticos porque es un recurso que le corresponde a las municipalidades y lo tienen comprometido para pagar los salarios y para el gobierno municipal. Esto lo hablé con el presidente de la comisión 2, le adelanté que el bloque iba a enviar una nota, si bien la firmaba yo, para que convoque al Ministro, porque muy suelto de ropa manda a los funcionarios municipales a presentar un proyecto a la Legislatura si no les gusta la ley”, fustigó la legisladora de los dichos de Fernández.

“Tenemos una legislación que no se está cumpliendo y además yo presenté un proyecto de ley de goteo, no solamente en esta gestión sino en las anteriores, y cuando llega el momento no se encuentran los consensos ni los votos para avanzar con esta herramienta legislativa, porque dicen que es de difícil cumplimiento. Si no pueden cumplir con esa herramienta, que cumplan con la vigente, con los plazos que establece, y que no usen los recursos que le corresponden a las municipalidades. Con eso nos evitamos estos enfrentamientos. Esto lo hablé con el presidente de la comisión 2 y con los legisladores del bloque de FORJA, en una conversación informal. Les pedí que acompañaran esta solicitud, que convoquen al ministro, y que así como sale en los medios venga en persona a contarnos en qué situación se encuentra el envío de la coparticipación a los tres municipios”, desafió.

“Queremos evitar este enfrentamiento, porque hay una cuestión real: tanto Ushuaia como Río Grande tienen sus equipos técnicos y los funcionarios dicen que les están debiendo millones de pesos que tienen comprometidos para los compromisos del manejo de la ciudad. El ministro Fernández niega el atraso y niega totalmente el monto. Cuando asumió Martín Pérez en Río Grande la deuda era de 207 millones por coparticipación, y era un número. Hoy estamos hablando de 730 millones, porque son 600 millones y se va a 730 con la deuda tributaria. No comprendemos por qué tenemos que hablar de este tema porque los recursos vienen del gobierno nacional y ese mismo día se tiene que transferir a las municipalidades. No puede haber un retraso mayor a tres o cuatro días. La única respuesta de estos motivos la vamos a tener de parte del ministro y todos los legisladores van a tener la oportunidad de preguntar y de escucharlo”, anticipó.

Insistió en que es una disputa “innecesaria porque los recursos vienen de nación y es un derecho que tienen las municipalidades. Si el gobierno está complicado, el ministro lo tiene que plantear, pero no puede decirle a los funcionarios municipales que si no les gusta la normativa soliciten a los legisladores que la modifiquen o que presenten otro proyecto de ley. Él no está cumpliendo la ley, porque la deuda está y es muy poco serio, porque hay profesionales trabajando en las áreas municipales que certifican esta deuda. Así como el ministro está acompañado por profesionales, las municipalidades tienen los suyos. Hay que sentarse, dialogar, porque no se pueden apropiar de recursos que no les corresponden”, advirtió.

“Esto no tiene nada que ver con la campaña política ni se intenta desmerecer a un gobierno. Lo único que queremos es que las municipalidades reciban sus recursos en tiempo y forma de acuerdo a lo que envía el gobierno nacional. No le pedimos a la provincia que aporte más a las municipalidades. Esperamos que se convoque para la próxima semana. Ya lo hablé con el presidente de la comisión 2, a la vicegobernadora le pedí que interviniera porque queremos la presencia del ministro para saber cuál es el problema por el que no llegan los recursos. Si peligran los salarios ya supera cualquier límite”, manifestó la justicialista.

“Esperamos tener éxito en esta gestión para responder a la preocupación de los intendentes por el retraso de los fondos. No podemos estar hablando cada dos meses de lo mismo porque hay temas muy importantes para tratar. Ya está establecido cómo deben transferir los recursos y lo único que tienen que hacer es cumplirlo”, concluyó.