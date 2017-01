“Si alguno piensa que la sanción económica es la forma de vincular a los gobiernos, está equivocado”

El Secretario de Coordinación de Gestión del Municipio, Oscar Souto, lamentó que el jefe de gabinete del gobierno provincial Leonardo Gorbacz siga “mostrando su ignorancia respecto a los temas de la ciudad, porque no es cierto que la obra de la Perito Moreno la vayan a pagar los vecinos con más impuestos, quiero ver cuáles son las obras que hizo la Provincia”, se preguntó tras las críticas públicas del funcionario provincial por los medios.

En diálogo con radio Provincia y en referencia a las obras recientemente inauguradas en actos a los que no fueron invitados los intendentes de Ushuaia y Río Grande, Souto indicó que “las que se inauguraron hace 15 días venían gestionándose desde la Presidencia de Cristina Fernández, lo cual el Gobierno provincial no aclara. Como si en vez de estar en el lugar que están por el voto de los vecinos que apoyaron al Frente Para la Victoria, hubiesen sido elegidos por Cambiemos”. El funcionario municipal aseguró que “estamos ante un Gobierno que cada vez se parece más al Gobierno nacional y menos a aquéllos que los votaron en junio y julio del año pasado”.

“Nosotros aceptamos cuando hay errores y los reconocemos, y cuando hay que hacer cambios el intendente los hace. Pero no podemos dejar de hablar de la situación en la que encontramos las cosas y decir, por ejemplo, que el anterior intendente recibió durante su último año de gestión, independientemente de que era opositor al Gobierno nacional, fondos que debían ser volcados en obras, y que nosotros durante todo 2016 recibimos cero pesos del Gobierno nacional”, indicó.

El Secretario de Coordinación afirmó que “no nos quejamos, decimos lo que pasa. Y cuando tenemos que salir a reparar situaciones lo hacemos, y cuando tenemos que salir a arreglar la ciudad con los pocos recursos que tenemos, vamos y lo hacemos. Y si tenemos que citar a privados para que a través de la responsabilidad social empresaria se hagan cargo de alguna obra como en el caso de Newsan con las garitas y una plaza lo hacemos, no tenemos problemas”.

“Quien está a cargo del Fideicomiso Austral, que es el ex candidato a intendente por el PRO Héctor Stefani, se sienta en una conferencia de prensa junto al Intendente Vuoto por las obras que van a ser financiadas por Nación. Y luego esto se demora y no se hace porque alguna mano negra, blanca o de cualquier color hace que estas obras se paren poniendo en peligro la realización de las mismas y poniendo en peligro la propia credibilidad de Stefani, quien no es parte de nuestro sector político ni es parte de la gestión municipal”, dijo al plantear las dudas.

Souto aseguró que “no nos pasa sólo a nosotros, también le pasa al intendente de Río Grande. Si nos pasara solo a nosotros podrían achacarnos que nos quejamos y que le echamos la culpa a la gestión anterior. Pero le pasa al intendente Melella, que precisamente no puede echar ninguna culpa a la gestión anterior. La realidad es que a él los fondos de coparticipación tampoco le llegan”.

“Si hay alguno que piensa que la sanción económica es la forma de vincular Gobierno nacional, Gobierno provincial y gobiernos municipales, está equivocado. Y nosotros vamos a salir a decirlo”, aseveró. “Tenemos una excelente relación con Tito Stefani, quien se puso a disposición desde el mismo día que el intendente Vuoto ganó las elecciones”, concluyó.