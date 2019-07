“Si a nosotros no nos controla nadie, no podríamos existir”

La semana pasada, Emmanuel Trentino de UTEDYC, dijo que: “la asociación local obliga a los cuarteleros a ser monotributistas, percibiendo apenas $27 mil por sus tareas y no tienen obra social”. Los dichos fueron confirmados por Pascual Lombardo, presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios y agregó: “El Tribunal de Cuentas saco una plenaria que decía que no se podía rendir más sueldos, entonces el Gobierno nos intimó y como hay que cubrir las guardias los hacemos con 20 cuarteleros que cobran un sueldo y en este caso particular un monotributo”.

Río Grande.- Pascual Lombardo, Presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Río Grande, salió al cruce de las declaraciones de Emmanuel Trentino, secretario General de UTEDyC y legislador electo, quien denunció y criticó la situación laboral de los bomberos voluntarios de toda la provincia.

De este modo, Lombardo explicó en declaraciones a Reporte Diario que se emite por FM Nuestras Voces que: “Nos cansamos de explicarle a él –Emmanuel Trentino- y a quien sea necesario que no podemos pagar sueldos porque no se lo podemos rendir a Gobierno. Nuestros Cuarteleros son monotributistas” confirmó Lombardo y detalló: “en su momento arreglamos con cada uno de los chicos porque se nos era imposible pagarles las cargas sociales todos los meses, que era más o menos el 35 por ciento de los sueldos. El Tribunal de Cuentas saco una plenaria que decía que no se podía rendir más sueldos, entonces el Gobierno nos intimó y como tenemos que cubrir las guardias – por ejemplo en Río Grande- el cuartel central que consta de tres cuarteles, cubrimos con 20 bomberos que cobran un sueldo y en este caso particular un monotributo”, dijo el presidente de la asociación.

Desde el 2018 el 50 por ciento de los subsidios los puede utilizar el Ministerio de Seguridad

“Nosotros les pagamos 27 mil pesos a cada cuartelero, que son 20, nos hubiera gustado pagarles más, pero hay otros 50 bomberos que son voluntarios a los que hay que proveerles ropa, equipamiento, nuevos vehículos, son inversiones que hay que realizar”.

“Nosotros en la actualidad estamos cobrando subsidios del 2018 y como sabemos la inflación ha sido de mas o menos el 50 por ciento, el dólar subió, y todos saben que el gas aumento, la luz aumento, el combustible aumento y con el subsidio del 2018 estamos haciendo frente a los gastos del 2019, con el agravante que a partir del año 2018, se ha modificado un punto de la Ley donde dice que la Secretaría de Seguridad dispondrá del 50 por ciento del subsidio que le corresponde a cada uno de los cuarteles y este año hemos cobrado enero y febrero del 2018, y cada vez que lo hacemos, más o menos, cobramos 740 mil pesos, con 20 cuarteleros son 540 mil pesos, nos quedan 200 y pico para hacer frente a la luz, gas y seguros”, contabilizó Lombardo.

Asimismo, Lombardo explicó: “Nosotros rendimos a la Dirección Provincial de Defensa Civil, en que gastamos la plata. El Municipio es lo mismo, si uno no rinde no cobra y en el Ministerio de Seguridad de la Nación todo lo que se ha cobrado se ha rendido. En ninguno de los tres casos se puede rendir sueldos”.

Deuda Histórica

En otro tramo de la entrevista, Lombardo habló acerca de la deuda histórica con la asociación de Bomberos Voluntarios. “La deuda histórica, en su momento se había firmado un acuerdo con el Gobierno de la Provincia para repartir a lo largo del 2018, 24 millones de pesos en las cinco instituciones. Río Grande cobró una dos cuotas, una de de 1 millón 200 mil pesos y otra de 600 mil pesos, que se le rindió al Gobierno como corresponde. Nosotros al Gobierno de la Provincia no le debemos ninguna rendición”, volvió a hacer hincapié.

“Si a nosotros no nos controla nadie, no podríamos existir”, volvió a referenciar Pascual Lombardo, a la vez que expresó, “La Dirección Provincial de Defensa Civil y la Inspección General de Justicia piden balances o inventarios cuando ellos disponen”.

“No quiero polemizar con nadie pero es importante informar a la gente, y hacerle daño a mi persona, es hacerlo hacia la Asociación de Bomberos”, relató Lombardo para concluir.

Fuente: Diario Provincia 23.