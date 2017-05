SETIA pide reunión con Yamana por el cierre

El Secretario General de Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA), Mariano Tejeda se refirió a la situación de Yamana y la decisión de cerrar sus puertas. Advirtió que “En nuestro caso son 5 los trabajadores afectados por el cierre del Yamana del Sur, pero se han afectado a 28 trabajadores por la decisión de esta empresa”. Confirmó que pidieron reunirse con la empresa en el Ministerio de Trabajo.

“En nuestro caso son 5 los trabajadores afectados por el cierre del Yamana del Sur, pero se han afectado a 28 trabajadores por la decisión de esta empresa”, indicó Mariano Tejeda en declaraciones al portal “Gremiales del Sur”. Comentando que “desde el gremio lo que hicimos fue resguardarlos legalmente, enviando cartas documentos a la empresa hasta tener la información oficial de la decisión tomada”.

Después destacó que “los compañeros de SOIVA hicieron en excelente trabajo, veremos ahora que plantea la empresa en cuanto a lo que le corresponde a cada trabajador”. Vale mencinar que, en la última audiencia con SOIVA, la patronal expresó su intención de reconocer solamente el 60 por ciento de las indemnizaciones.

Tejeda señaló que “Ha sido una gran falta de respeto lo que ha hecho esta empresa con este grupo de trabajadores. Debería haber mantenido comunicación con los trabajadores o con los sindicatos para plantear cual era la situación, y no tener esta actitud de destrato con una falta de ética y de moral”, remarcó el titular de SETIA.

Luego anticipó los pasos que seguirá el sector, comentando que “presentamos un pedido de audiencia con la empresa, que seguramente será el lunes o martes de la próxima semana (por esta), para tomar conocimiento de cuál es la voluntad de la empresa en relación a las indemnizaciones o lo que se pueda dar, pero en el ámbito del Ministerio de Trabajo”.

Finalmente señaló que “Se está viendo afectada la industria, pero por las decisiones políticas del Gobierno nacional. Pero la situación del Yamana del Sur es muy particular, porque no quisieron, o no supieron afrontar las decisiones que debían tomar cuando el actual dueño compró esta empresa y cumplir con las indemnizaciones de aquel entonces. Hoy ya no interesa, porque la realidad es que los 28 compañeros se quedaron sin trabajo”, concluyo Mariano Tejeda.