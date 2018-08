Sería aprobado en la próxima sesión gestión de medicamentos vencidos

Luego de varios meses de trabajo en la comisión de Planeamiento Urbano, Participativo y Desarrollo Local que preside la concejal Miriam Mora, el proyecto de gestión de medicamentos vencidos logró dictamen para ser aprobado en la sesión de este mes de agosto, luego de que el pasado viernes los ediles junto a representantes del Colegio de Farmacéuticos, y el Municipio realizaran las últimas modificaciones al proyecto. Cabe remarcar que al momento de dejar un medicamento vencido, o que no se use en la farmacia, el farmacéutico tendrá un registro para anotar el genérico que se deja, pero no así el nombre de quien lo lleva, como estaba estipulado en un principio.

Río Grande.- Este viernes se llevó a cabo una nueva reunión de la Comisión Nº 3 de Planeamiento Urbano, Participativo y Desarrollo Local que preside la concejal Miriam Mora, donde los ediles junto a representantes del Colegio de Farmacéuticos, y el Municipio dieron por finalizado el análisis del proyecto que tiene que ver con la gestión de medicamentos vencidos, luego de realizarse las últimas modificaciones al mismo, por lo cual al final de la reunión la concejal Mora pidió dictamen del proyecto para la próxima sesión que será el último martes de agosto.

El encuentro que se realizó en la sala de Comisiones fue presidido por la titular de la mencionada comisión, y de la misma también participó el concejal Raúl von der Thusen, en tanto que en representación del colegio de Farmacéuticos asistieron su Presidenta, Mónica Benítez, el Dr. Pablo Romero, Director General de Regulación Sanitaria, y representantes del Colegio.

Al respecto la concejal Mora señaló que “se han realizado todas las modificaciones y acotaciones necesarias para que realmente sea un proyecto que vaya al recinto, hemos solicitado dictamen del mismo, y pueda ser aprobado sobre tablas”, dijo, al tiempo que agradeció al “Colegio de Farmacéuticos, al Municipio por la participación que han tenido para poder avanzar en el desarrollo del proyecto”.

Asimismo la edil resaltó que el “objetivo es poder ser útil a la comunidad, siendo que se trata de un proyecto de medicamentos vencidos, como así también de aquellos que aún no están vencidos, dado que a veces cuando se compran jarabes para la tos por ejemplo, casi nunca se terminan de consumir, y quedan guardados en heladeras, algunos van directamente a la basura, o son desechados en la bacha de una cocina con agua, por la cual la idea es concientizarnos que estos antibióticos, medicamentos que quedan vencidos en los hogares no vayan al cesto de residuos común, dado que necesitan tener un tratamiento de residuo patológico final, y esta es la idea de este proyecto”.

En tal sentido explicó que las “farmacias tendrán una urna, donde el vecino podrá colocar los medicamentos vencidos, con una planilla a completar con el dato del medicamento por ejemplo, los cuales después servirían para estadísticas”.

Entendió también que finalmente no será “necesario tomar el dato de la persona que entrega el medicamento vencido por una cuestión de respetar la privacidad de la misma, pero si será anotado en la planilla el antibiótico, o los genéricos que llevan, de forma de poder concientizar a la gente, generar estadísticas, y ver también cuanto es lo que nosotros volcamos al cesto de residuos de un hogar, siendo que estos medicamentos al ser desechados de la misma manera que se desechan los residuos ordinarios no es bueno porque debe tener un tratamiento particular que va con los desechos patológicos para que no contamine el medioambiente”.

Manifestó que es “una normativa que ha sido muy trabajada, dejando conforme a todas las partes que han participado”, dijo.

En relación al costo, Mora manifestó que se hará “cargo el Municipio, las farmacias colocarán las urnas, siendo que el costo no será mayor, dado que no se retiraran toneladas de medicamentos vencidos, teniendo en cuenta que el valor va atado al peso, se cobra por kilaje”.

Finalmente Mora resaltó que durante esta última reunión de comisión se “pidió dictamen del proyecto para ser aprobado durante la sesión del mes de agosto, siendo que es un proyecto que fue trabajado y consensuado por todas las partes”.

“Es un proyecto muy interesante y acorde a la realidad actual de nuestra ciudad”

Por su parte la Presidente del Colegio de Farmacéuticos Mónica Benítez señaló que “es un proyecto muy interesante y acorde a la realidad actual de nuestra ciudad que es proporcionar a la población un modo de desechar aquellos medicamentos que están vencidos, o que se han dejado de usar de una manera segura, que no perjudique al medio ambiente, es algo que se está haciendo, que se está promoviendo en varias provincias, y es bueno que nosotros vayamos en el mismo camino”.

Entre los cambios que se le fueron dando a la normativa, la profesional sostuvo que “más que nada en la forma, en cómo se iba a implementar, siendo que la idea es que cada uno de los sectores de la sociedad puede colaborar, y sobre todo poder organizarlos de una manera segura”.

La profesional explicó que los “medicamentos ingresan por la ley nacional de residuos, es decir entra entre los residuos peligrosos, por lo cual deben de cumplir con la reglamentación, también al ser medicamentos tiene que cumplir con la ley de medicamentos, por lo cual hay un cúmulo de legislación donde están involucrados estos procesos, entonces entre las partes fuimos puliendo muchos detalles de manera de sacar el mejor proyecto posible”.

También indicó que al “momento de eliminar el medicamento, nosotros precisamos un manifiesto, que es un registro de los medicamentos que se están destruyendo, entonces se especuló con la posibilidad de identificar a las personas que llevaba el medicamento, pero por una cuestión de privacidad de las mismas, nos pareció que no era necesario y finalmente no se hará”.

Por otro lado dijo que es “importante una vez aprobado el proyecto se puedan incorporar la mayor cantidad de farmacias, dado que cuanto más farmacias adhieran, más recepción de medicamentos vencidos habrá”.

Respecto del medicamento vencido que sale de la farmacia, Benítez dijo que se debe de “realizar un seguimiento, el cual lo hace una empresa registrada para el transporte de residuos peligrosos, de forma que la ley sea cumplida dentro de la seguridad que esto requiere”.