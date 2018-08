Sentida conmemoración a Florentina Gómez Miranda

En el Comité Local Río Grande se conmemoró la figura de la extinta legisladora nacional de la UCR, Florentina Gómez Miranda. El acto fue impulsado por la línea que lleva su nombre y que preside Sara Núñez Veas. El evento contó con una nutrida concurrencia que incluyó a la ex gobernadora Fabiana Ríos y la concejal (MC) Doris Pomponio, entre otras personalidades.

Río Grande.- En el Comité Local Río Grande de la Unión Cívica Radical la Línea ‘Florentina Gómez Miranda’ impulsó un homenaje a la histórica dirigente homónima que realizó un aporte significativo en la legislación nacional por la mujer.

La referente de esta vertiente interna, Sara Núñez Veas, dijo que “es una conmemoración por el séptimo aniversario del fallecimiento de nuestra líder, Florentina Gómez Miranda, si bien la fecha fue el 1 de agosto, lo hicimos el pasado sábado”.

Núñez Veas resaltó que Florentina Gómez Miranda “fue una figura muy importante del radicalismo como en la vida de todas las mujeres del país y es por ello que no podíamos dejar de conmemorarla”.

Recordó que “tuvimos el honor de tenerla en nuestro comité y la línea que honrosamente lleva su nombre, fue autorizada por ella misma y es un doble mérito para nosotras; fue una mujer increíble, una mujer que luchó siempre por los derechos de la mujer y de los niños. Hoy no la tenemos presente, pero siempre está en el recuerdo de todos los radicales”.

“Florentina fue una dirigente sumamente generosa”

Por su parte la ex gobernadora de la provincia, Fabiana Ríos, quien asistió a raíz “de una generosa invitación de la Línea Florentina Gómez Miranda de la Unión Cívica Radical que saben de mi relación personal con Florentina y que fue sumamente generosa siempre conmigo como dirigente política”.

Recordó que cuando ganó por primera vez la gobernación, Florentina Gómez Miranda “organizó un acto de reconocimiento de todas las mujeres militantes de los partidos políticos y tuvo esa generosidad para conmigo y la verdad que cada vez que yo demandaba sus palabras, su ayuda o su reflexión, ella fue sumamente generosa, no solo conmigo, sino con la nueva generación de dirigentes, nos transmitía su experiencia, nos infundía su coraje, su fuerza, su convicción, así que siempre que Sarita Núñez Veas me invita a los actos de conmemoración de su fallecimiento y en reconocimiento a su actuación, voy a estar siempre presente cuando el tiempo me lo permita porque creo que Florentina fue una gran dirigente política, muchas veces no tan reconocida en la dimensión que ha tenido”.

En ese sentido, Fabiana Ríos destacó que “los hechos más importantes relacionados con los derechos de las mujeres de las últimas décadas, se los debemos a Florentina Gómez Miranda. Fue una mujer fundamental, tanto en la discusión de la ley de Divorcio Vincular, como de Patria Potestad, como de Cupo Femenino en su momento en los años 90 y en la década anterior, cuando nadie se animaba a hablar, era una de las pocas que levantaba la bandera de la interrupción voluntaria del embarazo por parte de las mujeres”.