“Seguimos recibiendo críticas y es sumamente frustrante”, confió Hellemeyer

El titular de AFARTE Federico Hellemeyer sostuvo que es constante la defensa del régimen por parte de la organización, ante los ataques de los medios nacionales. El tema preocupa a la entidad, porque se ha construido una “fama inventada” sobre el ensamble en la provincia, que erosiona las posibilidades de gestión. Consideró “injusto” el reproche público del legislador Pablo Blanco por la inacción del sector empresario, y aclaró que una defensa no implica “salir a gritar” ante los ataques. Como estrategia, se ha optado por dar a conocer lo que se hace en la provincia “ante escritorios de funcionarios y también en reuniones con periodistas”. No obstante, las críticas siguen y resulta “sumamente frustrante”, admitió.

Río Grande.- El presidente de AFARTE Federico Hellemeyer fue consultado por Radio Universidad 93.5 sobre los nuevos ataques al régimen fueguino por parte de medios nacionales, y el reproche del legislador Pablo Blanco a la organización, por la supuesta falta de defensa de la industria. El legislador había manifestado que incluso alguna de las empresas asociadas es auspiciante en los programas en los que se ha criticado el régimen, reclamando una reacción concreta.

“Yo tuve la oportunidad de leer la nota del legislador Pablo Blanco y la carta abierta de la gobernadora por la cobertura de TN. Este es un tema que siempre nos preocupa y nos frustra por las dificultades que representa para nosotros comunicar lo que se hace en Tierra del Fuego. Pareciera que aun cuando lo hacemos, igual seguimos recibiendo las críticas, y es sumamente frustrante”, sostuvo.

Recordó que “las dos últimas referencias nacionales a la actividad en Tierra del Fuego fueron del cronista de TN y la intervención del periodista Alejandro Fantino en Radio La Red. La verdad que la de Fantino fue una crítica mal motivada, incorrectamente formulada; pero ante la intervención de TN reaccionamos todos porque venimos acumulando bronca de lo anterior. Sin embargo, lo de TN fue una nota de color, porque fue una cobertura donde mandaron un cronista que no es especialista en temas productivos, a hacer notas en Ushuaia. No percibí por parte del periodista ningún tipo de intencionalidad maliciosa”, diferenció.

No tuvo la misma mirada sobre Fantino y otros casos que le precedieron, que “nos exacerban y nos frustran -afirmó-. Todos los días nos ocupamos de este tema: cuando vamos a hacer cualquier tipo de gestión o cuando nos sentamos frente a cualquier actor de la sociedad, para dar una nota a nivel nacional o lo que sea, a nosotros no antecede esta fama de que solamente ensamblamos, que no tenemos valor agregado y todo este tipo de mitos, que constantemente combatimos”, subrayó.

“Es terrible para nosotros, porque es una fama inventada, pero que ahora da las posibilidades de éxito en nuestras distintas gestiones. Nos corre la meta para adelante y constantemente llevamos adelante acciones para que esto no ocurra más. Esas acciones pueden ser de múltiples maneras. Quizás lo que se nos critica es que no salimos a viva voz a defender el régimen en todos los medios nacionales, pero no es la única manera de hacer una defensa”, advirtió.

“El reclamo que algunos líderes de la comunidad fueguina nos hacen me parece injusto, porque la defensa del régimen y de la industria no se hace solamente saliendo a gritar o defender cuando alguien la ataca. Hay un montón de acciones tratando de evangelizar, de convencer de qué se hace en la provincia, cuál es el nivel de inversión, de integración industrial, el agregado de valor. Esto se hace en escritorios de funcionarios, en reuniones en off con periodistas, también dando notas en on, y no frente a un ataque”, explicó.

“En general, cuando nosotros tenemos la oportunidad de hablar con un medio nacional en una nota, que tampoco es todos los días, preferimos transmitir toda esta información frente a alguien que vemos que está abierto a escucharnos y a interesarse en el tema, y no frente a alguien que tiene una especie de ‘seteo’ mental y suelta una catarata de críticas. Si me voy a poner a responder a un periodista que viene con una intención o una motivación que uno no sabe cuál es, quizás no es la forma más exitosa de evangelizar positivamente”, reflexionó.

“Esto que digo puede ser opinable, pero es un enfoque estratégico -sostuvo-. Cuando un periodista como el caso de Fantino, escupe una caterva de críticas infundadas, sinceramente quizás ese no sea el momento de salir al cruce y plantearle que lo que está diciendo es incorrecto. Lo que hay que preguntarnos es cuál es su motivación, por qué está diciendo eso. Por el contrario, lo que hay que hacer es aprovechar los momentos y los espacios en los cuales los medios nos permiten explicar lo que hacemos”, planteó.

“Más allá de que exista libertad de expresión en nuestro país, los medios muchas veces digitan su línea editorial. Pelearse con alguien que va a hacer oídos sordos a cualquier tipo de argumentación es un desgaste que no sé si es necesariamente positivo para la imagen de Tierra del Fuego”, observó Hellemeyer.

Industrias en crisis

Por otra parte, se le pidió opinión sobre la situación de varias empresas en estado crítico, como el caso de Audivic. En este caso aclaró que “Audivic no es una empresa perteneciente a AFARTE y no tengo información detallada de la situación de la empresa. Lo que tengo entendido del caso de Audivic es que la situación viene siendo irregular desde hace tiempo. La operación comercial que la manejaba hasta hace un año atrás fue a la quiebra o a un proceso concursal, después apareció un síndico y luego una nueva gerenciadora de la empresa. En todo este camino la relación contractual de los trabajadores se precarizó, pasando por momentos de interrupción de pagos y demás cuestiones”, dijo.

Respecto de la situación de FAPESA, que a fin de mes prescindiría de 40 trabajadores y habría decidido no fabricarán más electrodomésticos para dedicarse a los televisores, se comprometió a interiorizarse. “No tengo esa información y espero tomar contacto sobre lo que ha sucedido. Para mí es una novedad y quiero verificar la situación”, señaló.

En cuanto a las suspensiones en Brightstar, manifestó que la firma “está implementando un programa de suspensión de jornadas bastante casuístico, porque va a suspender fechas particulares hasta un momento determinado y, a partir de ese momento, va a suspender uno o dos días por semana. Después va a haber otro régimen de suspensión. Si bien es lamentable que la actividad de la empresa caiga, precisamente está recurriendo a esta herramienta legalmente prevista en la ley de contrato de trabajo, para preservar las fuentes de trabajo y no tener que incurrir en despidos. Es penoso que haya caído el nivel de actividad y se haya reprogramado la fabricación de celulares, pero es una realidad del mercado, y en la Argentina no escapamos a los cambios económicos en general. La realidad es que hubo una retracción en la demanda que hizo que las marcas reprogramen sus producciones. Lo que está implementando es siempre negociado con la comisión interna de sus sindicatos y con el secretariado de sus sindicatos. Es un plan para afrontar la crisis y preservar la fuente de trabajo”, reiteró.

Sobre la situación de IATEC, del grupo Mirgor, dijo que “tuvo un conflicto absolutamente puntual que tuvo que ver con la desvinculación de ocho ausentistas crónicos, como lo denominaban ellos, pero siempre reponiendo las vacantes. Es decir, sacaron a ocho personas que tenían problemas de faltas en la empresa, reponiendo las vacantes. Sin perjuicio de eso entiendo que hubo una negociación con el sindicato y algunos casos puntuales se reconsideraron y se reincorporaron, pero siempre la idea de la empresa fue mantener su dotación”.

Sin incumplimientos

Finalmente se le consultó sobre la postura de la UOM Río Grande, que considera roto el acuerdo a partir de los despidos producidos. “El 13 de noviembre hubo un acuerdo para la producción y el empleo que se firmó entre el gobierno provincial, el nacional, la UOM y las empresas. Después se firmó un acuerdo con cada seccional de la UOM que contiene la suspensión de paritarias. El reclamo que hace la UOM y ASIMRA es sobre este último acuerdo, y la versión de las empresas es que el acuerdo se ha cumplido”, aseveró.

“Puede ser que haya movilidad en las plantillas de empleados, que circunstancialmente caigan algunos, porque un empleado se jubiló, renunció o fue despedido, pero automáticamente se han producido los relevos. Esto se ha venido manteniendo con los gremios y, si así no lo vieran ellos, siempre está abierto es espacio para discutir caso por caso”, concluyó.