“Seguimos defendiendo a los trabajadores”

El secretario Adjunto del Centro de Empleados de Comercio, Daniel Rivarola, se refirió a la situación de los trabajadores a nivel nacional y provincial. Advitió que “no solamente nosotros tenemos el cierre de fábricas, el cierre de comercios o el cierre de empresas; esto es a nivel país”. Reivindicó haber participado en la manifestación del martes, aunque la Federación Mercantil se bajó de la convocatoria en Buenos Aires. Habló sobre la flexibilización laboral y también sobre la necesidad de seguir trabajando en unidad con otros sectores gremiales.

Después manifestó que no hay esperanzas de mejoras “si no hay un cambio rotundo en la política económica que está llevando adelante el presidente (Mauricio) Macri, por la cual el sector del trabajo sigue siendo golpeado”. Dijo que “siempre hay un privilegio del sector económico para el que más tiene y el sector del trabajo es el más golpeado”, insistió.

Flexibilización laboral

Luego agregó que “todavía no tenemos a ciencia cierta la posibilidad de la flexibilización laboral, pero es una situación que estamos analizando. Desde esta entidad gremial fuimos los primeros que empezamos a hablar cuando se hizo pública la flexibilización en Brasil, y ya estamos anunciando que hay muchas posibilidades que se de en la Argentina”, remarcó.

Aseguró que es un tema que preocupa al sector y lo tratan en forma “permanente” con los delegados gremiales. “Nuestra Federación en su momento nos mandó información sobre una flexibilización escondida dentro del supermercadismo, donde quieren transformar el Convenio en forma silenciosa dando multiplicidad de tareas al trabajador”, señaló el dirigente mercantil.

Comentó que los empresarios pretenden reformar las condiciones laborales escudándose en la retracción en las ventas y otras condiciones desventajosas, pero desde el gremio advirtieron “que no lo íbamos a permitir y de esa manera se ha frenado; pero de alguna manera sabemos que las grandes empresas prueban en el interior y si el gremio no se opone o lo deja pasar queda el antecedente y de ahí se extiende a otras provincias”, señaló.

Medios contra sindicatos

Pero remarcó que “los sindicatos, a pesar de lo que digan, seguimos defendiendo a los trabajadores. Aunque por medio de algunos medios y de los noticieros quieran cambiar el pensamiento de los trabajadores, señalando que el sindicalismo es el malo y el empleador es el bueno”, expresó refiriéndose a la campaña instalada en determinados medios.

Rivarola insistió sobre la existencia de esa campaña mediática recordando que el martes “hubo una marcha muy importante en Buenos Aires y de lo único que se habla es de la pelea de un sector gremial con otro o de la mugre que quedó en la plaza, sin hablar de la contundencia de la medida. Acá en Río Grande también trataban, desde algunos medios, de decir que había poca gente; que los gremios nos peleábamos entre nosotros o que había espacios vacíos, porque la idea es justamente tratar de desviar la mirada cuando los trabajadores nos juntamos y reclamamos en forma concreta”, aseveró.

La situación del sector

Consultado sobre la situación del sector mercantil, señaló que hoy no existe el nivel de pérdida de puestos de trabajo que sufrieron durante 2016 y “a principios de 2017”. Pero advirtió que “tenemos todavía algunos cierres y algunos achiques, aunque no al nivel de un despido por día como estábamos”.

De todas formas dijo que están “muy atentos, porque en un momento cuando no pueden despedir más gente empieza el sub empleo o el empleo en negro”. Mencionó que ven “un gran índice” de este tipo de empleo irregular y aseguró que lo denunciaron ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia; pero no están encontrando la respuesta que deseaban

Unidad de los trabajadores

Por último planteó la necesidad de avanzar por un camino de unidad, como el planteando en la manifestación del martes pasado en Río Grande, comentando que incluso el CEC se sumó al reclamo en Río Grande aunque la Federación Mercantil se retiró de la convocatoria a la marcha en Buenos Aires “sumándose a este grupito de gremios más dialoguistas”. “Nosotros creemos que nuestra realidad fueguina es muy distinta a la de Capital, porque creemos que con la cantidad de despidos que tenemos no podemos ser dialoguistas y además no tenemos con quien dialogar”.

Además expresó que “mientras seguimos saliendo a la calle; tenemos que confiar en nuestros representantes provinciales para que a nivel del Congreso comiencen a discutir lo que la provincia precisa, a nivel de la extensión del subrégimen; la modificación de la matriz económica de la provincia y discusiones que desde el gremio venimos pidiendo desde hace mucho tiempo. Porque independientemente que no pertenecemos al sector industrial dependemos mucho de él y, en la medida que cierre una fábrica, a nosotros nos cuestan compañeros”, remató