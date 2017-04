Parte de la conducción del SUTEF dio una conferencia de prensa ayer, donde volvieron a reclamar la reapertura de la discusión salarial. También se refirieron a otros temas como el recorte de horas, la caída de cargos y los docentes que no fueron dados de alta y siguen sin cobrar sus sueldos. De igual forma denunciaron un intento de expulsar a los chicos “de 16 o 17 años” hacia los CENS.

“Si bien lo hicimos en su momento, con el rechazo al aumento por decreto, creemos necesario reafirmarlo, posterior al cobro porque ya no está solo la explicación del gobierno sobre que se iba a pagar y la nuestra; sino ya el hecho fáctico de lo que realmente se cobró. Por eso, una de las decisiones de la docencia en su conjunto fue pedir la reapertura de la discusión salarial”, señaló el secretario General del SUTEF en el ámbito provincial, Horacio Catena.

Dijo que el trámite formal del pedido de reapertura se realizará “en las próximas horas”, cuestionando nuevamente el aumento otorgado por Decreto de la gobernadora por “inconsulto, insuficiente e inconstitucional”.

También se refirieron a la situación que atraviesan muchos docentes, que no fueron dados de alta en sus cargos y no perciben los haberes correspondientes; muchos de los cuales incluso reciben colectas de sus compañeros o tienen que recurrir a la venta de empanadas y otros alimentos, para hacerse de fondos que les permitan subsistir. En ese sentido Verónica Andino, secretaria Adjunta del gremio en la provincia y titular de la Seccional Río Grande; dijo que “lamentablemente seguimos con las mismas dificultades que años anteriores, acrecentada este año por la cantidad de compañeros a los que no se les ha dado el alta”.

“Pero además hubo caída de horas, no se han renovado cargos que son absolutamente necesarios en las instituciones; que tienen que ver con aquellos alumnos que necesitan maestro acompañante o par pedagógico, que justamente son los niños y los adolescentes que más necesitan de este recurso para poder transitar y terminar su escolaridad”, mencionó Andino.

Luego se refirieron a “un fantasma que recorre las escuelas secundarias, que nos preocupa muchísimo y tiene relación con una amenaza de parte del Ministerio de Educación, para que los alumnos que tienen 16 ó 17 años vayan pasando a los CENS. Es realmente repudiable que el Ministerio, en vez de generar los espacios para contener y garantizar que el alumno pueda terminar su trayectoria, los termine echando de las instituciones”, denunció la dirigente del SUTEF.

Durante la conferencia también se tocaron otros temas como la situación provincial y nacional, junto con la decisión de impulsar -en conjunto con la Unión de Gremios- el Frente Político que vienen proponiendo. Postulando la generacion de “una alternativa para los trabajadores y los ciudadanos que quieran resitir el ajuste”