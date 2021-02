Se suspendió la Fiesta del Ovejero en Estancia El Roble

“Lo comunicamos con mucha pena, suspendimos la Fiesta del Ovejero que se hace tradicionalmente en Estancia El Roble. Somos pocas personas en la comisión organizadora y no podemos manejar el flujo de gente por el tema de la pandemia”, dijo Fabián Zanini, integrante de dicha comisión. Sin embargo, el domingo 7 de marzo se realizarán los concursos de los ovejeros, pero en los predios de La Misión y solo para los participantes, sin público externo. Esta 47° Edición lleva el nombre de dos ilustres hombres de campo: Manuel Tenorio y Alberto Paz.

Río Grande.- Fabián Zanini, integrante de la comisión organizadora de la tradicional Fiesta del Ovejero, habló con Minuto Fueguino sobre la suspensión de este evento.

“Nosotros hemos presentado todas las notas pertinentes y las medidas de prevención y demás, se autorizó a través del COE un número muy limitado de personas, así que la Fiesta del Ovejero que se hacía siempre en Estancia El Roble, este año no se hace”, dijo Zanini.

Aseguró que ya ha transmitido esta suspensión en la página web de esta fiesta “y también a la gente de La Rural así que no hay presencia de público y por lo tanto no se hace. Lo que sí se rescata y se va a hacer es el concurso de los ovejeros que es el eje central de la fiesta, solamente para los participantes y quienes lo acompañan, es decir, no va a haber gente de afuera y no habrá ventas de comida ni nada y la fecha y el lugar será el domingo 7 de marzo en La Misión”.

En esta oportunidad, “el concurso de perros lleva el nombre de Manuel Tenorio y Alberto Paz, para no perder la tradición que tenemos denominada la fiesta. Será el año que viene, si todo mejora y lo esperaremos a todos en el Potrero Pedro Pechar de Estancia El Roble, Dios mediante”.

“En el evento de La Misión no se permite el ingreso de público no habrá venta de cordero ni oficio religioso, todas las medidas de prevención de COVID-19 estarán a cargo del Programa Cuidarnos TDF”, comentó Zanini

Para esta nueva organización, los competidores deben inscribirse en:

– Fiesta del Ovejero: teléfono 2964-15474208

– RENATRE, Lasserre 869 teléfono 423005 de Lunes a Viernes de 7.30 a 15.30 “donde se les entregarán las credenciales para el ingreso”, dijo finalmente.