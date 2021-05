Se sumaría una nueva empresa de fabricación de microondas y a la producción de netbooks de Newsan

El Secretario de Industria Juan Ignacio García informó sobre el pedido de autorización planteado en la reunión de la Comisión del Área Aduanera Especial por parte de una empresa interesada en retomar un viejo proyecto de fabricación de microondas. Se suma la producción de netbooks por parte de Newsan para el programa Conectar-Igualdad, y además Australtex tiene intenciones de continuar con todo el plantel de empleados y reconstruir el edificio con todas sus líneas de producción. El funcionario además consideró un hecho la decisión política del gobierno nacional de extender el subrégimen industrial y, una vez concluida la “letra fina” del proyecto, se elevará al presidente para la firma del decreto.

Río Grande.- El secretario de Industria Juan Ignacio García informó por FM Master’s sobre las novedades en la última reunión de la Comisión del Área Aduanera Especial. Recordó que estas reuniones “se hacen en general una vez por mes y se tratan las tramitaciones formales que tienen que hacer las empresas que operan con el subrégimen industrial. En este caso salimos de la rutina porque una empresa pidió autorización para iniciar su actividad por primera vez en la provincia. Es una empresa vieja que nunca puso en marcha su proyecto y hoy quiere iniciar para producir hornos microondas. En la medida que el proyecto esté vigente, se puede autorizar. Se hizo una primera presentación y por ahora no se autorizó nada, se le va a pedir a la empresa que presente el estado de regularidad de su actividad. En paralelo la Secretaría de Industria de Nación tiene que revisar sus antecedentes. Si todo avanza de manera correcta, podría iniciar las actividades”, dijo.

La ubicación de la nueva fábrica sería en Ushuaia, “sobre la avenida Perito Moreno y tienen intención de alquilar un inmueble. Esto hay que analizarlo porque el régimen establece obligaciones, como tener una planta propia. Dado el tiempo transcurrido sin que esta empresa arranque, algunas cuestiones habrá que actualizarlas, hay que ver la vigencia de los compromisos, pero la posibilidad está latente y estamos iniciando el proceso de análisis formal”, manifestó.

Reconstrucción de Australtex

Por otra parte dio cuenta de la intención de Australtex de reconstruir por completo su planta y mantener al personal. “La empresa hizo una presentación en esta reunión donde informó sobre el siniestro que sufrió. Uno de los dueños participó en forma virtual para pasar la información actualizada y dio cuenta de un acuerdo con los trabajadores. Van a sostener un porcentaje de sueldo durante el período en que la empresa no esté en actividad, porque se va a mantener cerrada hasta tanto puedan reconstruir el edificio. Se manifestó la voluntad de volver a construir la empresa con la capacidad instalada que tenía y la intención es seguir conteniendo a todos los trabajadores con los que venía operando. Resta concluir con algunas formalidades, porque cada vez que hay un incendio de esta naturaleza toma intervención la justicia, hay pericias de bomberos y demás. Esto se tiene que cerrar y luego la empresa podrá tomar nuevamente posesión del espacio para iniciar la remoción de escombros y la reconstrucción de la planta”, dijo.

“Por la información que nos brindaron, el acuerdo prevé el pago del 70% del salario a los trabajadores mientras la empresa esté cerrada. Están apurados por iniciar lo antes posible, porque obviamente esto les genera un costo importante sin poder producir y generar los recursos para pagar al personal. Australtex forma parte de uno de los grupos económicos más importantes del país en el rubro textil, así que tiene espalda para afrontar esta situación, pero no deja de ser un costo importante”, observó.

Programa Conectar-Igualdad

También habrá incorporación de trabajadores por parte de Newsan, luego de ser una de las empresas adjudicatarias de la licitación nacional para la compra de netbooks del programa Conectar-Igualdad. “Se va a producir en Ushuaia un porcentaje importante de las computadoras que van a abastecer al programa. Son 108 mil netbooks de un total de 633 mil, y las va a fabricar la empresa Newsan. Estarían iniciando en junio y por un período de cuatro meses aproximadamente van a estar produciendo. Se prevé la incorporación de unas 100 personas para cubrir las líneas que necesitan activar”, precisó.

Se le consultó por qué se decidió la fabricación en Ushuaia y no Río Grande, o de forma compartida, y explicó que “esto es resultado de una licitación pública donde se presentaron las empresas con intención de producir, de acuerdo a las condiciones que estableció el gobierno nacional. No es que el gobierno nacional le dio la fabricación a Newsan, sino que se presentó en la licitación. La producción de computadoras en la provincia se había discontinuado porque las condiciones no son favorables, como ocurre con otros productos electrónicos. Las computadoras no pagan aranceles ni impuestos internos, sino solamente el 10% de IVA. Para que sea competitiva la producción en Tierra del Fuego frente al producto importado, solamente quedó como beneficio la mitad del IVA, por eso se discontinuó la producción en 2017”, recordó.

“En este caso el Estado nacional utiliza una compra pública como herramienta para impulsar la producción en el país, y de esa manera permite que se vuelvan a fabricar computadoras en condiciones que no son favorables. Los requerimientos que tiene Tierra del Fuego para la producción son muy superiores al resto del país y, al ser muy finito el margen, esto fue analizado en forma minuciosa por la empresa para decidir iniciar la producción en la provincia. Al principio se evaluó si era viable flexibilizar los procesos productivos para que las condiciones fueran más parejas que en la producción del continente, y la definición fue que no, y que igual había que cumplir con los requerimientos de los procesos productivos que están establecidos en la normativa. No es un negocio muy atractivo pero, así y todo, Newsan terminó definiendo su presentación en la licitación y ha tenido que comprar equipamiento para volver a tener la capacidad de inserción de placas, que es algo no exigible si se produce en Buenos Aires. La inversión para volver a tener la capacidad instalada para hacer las placas fue cercana al millón de dólares. Newsan decidió presentarse con todo lo que implicaba, frente a un beneficio relativamente bajo. Otras empresas no se presentaron y, si lo hicieron, no estamos al tanto”, expresó.

Más allá de las 100 personas que se prevé incorporar para esta fabricación puntual, el Secretario estimó que “habrá otras incorporaciones porque en el segundo semestre comienza a haber más intensidad en la producción y es habitual que las empresas electrónicas incorporen mano de obra. En este contexto se suma un negocio nuevo y es muy probable que requiera de mano de obra que no estaba en la empresa”.

También reconoció la inestabilidad del empleo en función de las variaciones, más allá de un piso de 8 mil que no se modifica. “El empleo efectivo está alrededor de los 8 mil empleados y el resto son contratos a plazo. El año pasado tuvimos momentos de menor empleo, porque en abril cayeron contratos y se sumarios varias situaciones con el inicio de la pandemia. Llegamos a menos de 8 mil empleos en toda la industria promovida, pero luego se fue recuperando y se llegó a un techo de 12 mil a fin de año. Luego volvió a bajar a 11 mil y esa es la realidad del empleo industrial en la provincia. El nivel de estacionalidad que tiene el empleo en Tierra del Fuego y el nivel de variación de la demanda de la producción de la provincia son realmente muy altos”, señaló.

Extensión del subrégimen

Finalmente adelantó la pronta definición respecto de la extensión del subrégimen industrial, con una decisión política tomada ya por el gobierno nacional. “La coyuntura del gobierno nacional es complicada en términos de prioridades, con la segunda ola de COVID. Hay un escenario que pone otras urgencias, sin embargo las áreas técnicas de la Secretaría de Industria de la Nación están trabajando en la letra fina de la prórroga. Gran parte está consensuado y queda otra parte para seguir discutiendo. Esperamos que en muy pocas reuniones, cuando la agenda lo permita, podamos cerrar esta discusión y tener un proyecto escrito para que el presidente pueda autorizar la prórroga. La definición política ya está clara y va en el sentido de la continuidad del régimen. Va a haber mucha ida y vuelta con participación de los distintos actores del sector privado, con trabajadores y empresarios”, concluyó.