Se resolvió el conflicto en Iatec

En el marco de la negociación abierta en medio de la conciliación abierta, la UOM de Río Grande firmó un acuerdo por los puntos reclamados. El mismo se logró después de la aprobación de la propuesta en asamblea. Es parte de las discusiones abiertas en distintas plantas, más allá del acuerdo logrado en paritarias para el conjunto del sector.

“Después del acuerdo paritario, en varias plantas se están discutiendo cuestiones internas. En Iatec, la planta en la cual soy parte del cuerpo de delegados, teníamos una serie de reclamos que terminaron en una conciliación obligatoria durante quince días”, repasó el secretario de Organización de la UOM Seccional Río Grande, Ángel Gordillo, en declaraciones al programa radial “Desde las Bases” que se emite por FM Nuestras Voces y Radio Provincia.

Dijo que fueron días “en los cuales se estuvo discutiendo con la patronal en el marco de las audiencias y por fuera de las mismas, con la participación de nuestro secretario General (Oscar Martínez) y el conjunto del cuerpo de delegados, y la resolución nos llevó bastante discusión porque la empresa estaba con una postura dura respecto del reclamo que estábamos haciendo hasta que el viernes pasado se llevó una propuesta a la base y hablamos con los compañeros y las compañeras, lo vieron con buenos ojos y en el día de la fecha (por este lunes) fue firmado el acuerdo”, confirmó el dirigente metalúrgico.

Gordillo recordó que “uno de los reclamos más importantes era que la empresa había resuelto hacer contratos eventuales, a una cantidad muy importante de compañeras y compañeros que vienen contratados desde 2015. En conjunto con el cuerpo de delegados habíamos rechazado esa modalidad, entendiendo que había que buscar alguna alternativa para garantizar la continuidad laboral de la totalidad de los compañeros”, repasó.

Por otro lado indicó que en su momento “la empresa había planteado que estaba imposibilitada de pagar un premio anual que tenemos nosotros, se trata de un premio condicionado que la empresa no nos regala sino que los compañeros tienen que cumplir con cierto nivel de productividad para cobrarlo. Y también estábamos discutiendo las efectivizaciones, más allá del acuerdo paritario, de los compañeros PPD para que pasen a ser efectivos ya que contamos con una cantidad de 202 compañeros y el acuerdo paritario solamente lo resolvía para la mitad, mientras nosotros entendíamos como cuerpo de delegados que teníamos que tratar de discutir para poder generar algunos cupos más ya que había compañeros que estaban siendo relegados y hace mucho tiempo que vienen trabajando”.

Recordó que se trata de un grupo empresarial que “incluso durante los cuatro años de (presidencia de Mauricio) Macri, dónde muchas empresas padecieron ese gobierno, el grupo Mirgor no lo padeció tanto. Nosotros estuvimos siempre trabajando, entonces entendíamos que el reclamo era justo porque si la empresa tenía producción durante todo el año no entendíamos el motivo por el cuál no dejaban a los trabajadores efectivos. Tampoco entendíamos por qué realizaban contratos de seis días, de 15 días en los mejores casos, y cuando planteamos ante el Ministerio de Trabajo que los contratos tenían que ser más extensos salen con el contrato eventual”, indicó el secretario de Organización.

Gordillo se refirió también a denuncias cruzadas que hubo durante el conflicto, llegando incluso la empresa a pedir el desafuero de representantes gremiales. Pero señaló el dirigente de la UOM riograndense que optaron por “no mezclar la discusión, entendiendo que teníamos que resolver primero el reclamo de los trabajadores. Finalmente se resolvió favorablemente para nuestros planteos, aunque todavía quedaron puntos por resolver dado que hay compañeros aún PPD y otros que vienen trabajando desde hace mucho tiempo como contratados, y creemos que tenemos que seguir discutiendo para generarles una mejor calidad laboral a esas compañeras y compañeros”, indicó finalmente el secretario de Organización.