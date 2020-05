Se recibió en la UNTDF y no le dan el título ni la constancia del trámite

Gonzalo Maltez, primer licenciado en Economía recibido en la UNTDF recibido en septiembre del año pasado, no logra que le otorguen un certificado de “título en trámite” para poder desempeñarse laboralmente. Por incomprensibles trabas burocráticas, se viene dilatando la situación y no le dan una respuesta a su problema. En su momento se desempeñó como presidente del Centro de Estudiantes de la UNTDF, por un sector opositor al de las autoridades universitarias. No descarta que ésta situación tenga alguna relación con esa actividad que realizaba.

En declaraciones al programa radial “La Mañana en La Tecno”, que se emite por Radio Universidad, Gonzalo Maltez recordó que “el 4 de septiembre del año pasado” se recibió como licenciado en Economía en la UNTDF, luego de aprobar su tesis que se refería al desarrollo de la industria radicada en Tierra del Fuego y el subrégimen de promoción industrial. Pero señaló que luego de los meses transcurridos se encuentra atravesando “un problemón”, porque no pudo que lograr que le entregaran “ni siquiera el certificado de título en trámite, a pesar que he realizado un sinfín de reclamos”.

Dijo que las gestiones las hizo “con distintos actores dentro de la institución, que van desde el rector hasta los empleados administrativos de las categorías más bajas. He seguido todo el camino, pero sin embargo al día de hoy no recibo respuesta alguna respecto de esta situación”, remarcó Maltez.

Contó que no puede desempeñarse “en el ámbito profesional donde se requiere que yo firme como licenciado en Economía, porque no puedo hacerlo”. Incluso mencionó que se presentó “en una convocatoria que hizo la propia universidad, donde quedé para dos cargos e hice un análisis de antecedentes, pero conociendo los mismos jurados que yo egresé de esa universidad y que por un problema administrativo no tengo el certificado de título en trámite, me pusieron primero en el orden de mérito”, destacó.

Pero dijo que el Director del instituto del cual egresó dio de baja la designación “por irregular, diciendo que yo no podía presentarme sin presentar el certificado de título en trámite; cuando yo no lo tengo porque la universidad no me lo expide a pesar de haber pasado ocho meses desde que egresé”.

Recordó que la tesis que presentó se refería al “Régimen de Promoción Industrial y las competencias tecnológicas de las empresas electrónicas” y aseguró que le “gusta mucho la docencia y la investigación, me hubiese encantado continuar ese trabajo pero ahora estoy en esta situación que me imposibilita obtener cualquier ingreso y, obviamente, estoy concentrado en la búsqueda laboral o que se acelere este trámite”, indicó Gonzalo Maltez.

Al recordarle que durante su paso por la UNTDF se desempeñó como Secretario General y vocal del Centro de Estudiantes por la agrupación opositora “FARO”, y consultarle sobre la posibilidad de que dicha actividad sea motivo de los inconvenientes que hoy tiene para obtener el título o el certificado de que el mismo está en trámite, el licenciado en Economía respondió que “uno no tiene evidencias pero sí sospechas, más en estas épocas en las que se está jugando la elección de la universidad y estas cosas comienzan a pasar factura. A mí lo que me sorprende es el silencio administrativo de parte de todas las autoridades, porque no me dicen que el trámite no avanza por determinadas razones sino que a esta altura ni siquiera me contestan”, relató.

El joven dijo que no está en condiciones de contratar los servicios de un abogado para iniciar una acción judicial “porque es muy costoso”, señalando que recurre a los medios de comunicación para ver si logra que el trámite se concrete. Para concluir mencionó que incluso se resistía a “recurrir a los medios de comunicación, porque la universidad es una institución que yo quiero mucho, allí milite, conocí un montón de gente y hay docentes excelentes, además sé que tiene una calidad académica muy buena. Pero lamentablemente esta es una realidad que estoy viviendo y que no tiene mucho que ver con la calidad de los profesionales que están en la institución, sino más bien con otras cuestiones políticas, según creo yo”.