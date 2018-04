Se realizó nuevo ciclo de capacitaciones en la UCR

El Instituto de Formación y Capacitación “Moisés Lebensohn” realizó capacitaciones políticas en Río Grande y Ushuaia. La charla giró sobre Perspectiva de Género en el Mundo Laboral, a cargo del abogado laboralista y asesor de la Organización de Trabajadores Radicales (OTR), Ivo Fabián Holsinger.

Río Grande.- Se realizó en Ushuaia y Río Grande la apertura del nuevo ciclo de capacitaciones del Instituto de Formación y Capacitación “Moisés Lebensohn”, con la presencia de importantes dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR) y el dictado de una charla sobre Perspectiva de Género en el Mundo Laboral, a cargo del abogado laboralista y asesor de la Organización de Trabajadores Radicales (OTR), Ivo Fabián Holsinger. También formó parte de las actividades la representante de Tierra del Fuego en el Consejo Nacional de Administración del IML, Natalia Jañez. Ambas ocasiones contaron con una gran adhesión de parte de diversos sectores partidarios, como la Juventud Radical o la OTR, así como también con un gran acompañamiento de parte de las autoridades de los respectivos comités locales y provincia, dando cuenta de la amplitud del arco que valorizó dichos eventos.

Jañez resumió que “Se trató de dos actividades que realizamos a partir de la necesidad de vincular el trabajo que distintas organizaciones vienen llevando a cabo para abordarlo de una manera más integral. La perspectiva de género en el mundo laboral traspasa a la OTR, al IML, a la Red de Mujeres Radicales y es uno de los temas que genera debates en todo el mundo. Por eso entendimos que era apropiado convocar a Ivo (por Holsinger) que no sólo es un destacado abogado laboralista sino que tiene un compromiso con la OTR trabajando y colaborando en todo el país. Por otra parte, este ciclo que estamos abriendo en Ushuaia no es una actividad aislada sino que es un nuevo plan que encaramos desde el IML, que es en el marco de la gestión que acaba de asumir y cuyo mandato rige hasta el 2022. Fue importante, y esto lo quiero destacar porque habla de que no fue algo de radicales por radicales y para radicales, sino que fueron charlas debate para toda la comunidad, y es que hubo asistencia de militantes del sector privado, como empleados textiles, trabajadores estatales e incluso funcionarios que se acercaron a escuchar y formar parte como vecinos interesados en lo que un prestigioso letrado como Ivo tenía para decir y el intercambio que se dio, porque es de este feedback que resultan conclusiones y tópicos a seguir trabajando a futuro”.

Holsinger, por su lado, explicó que “En esta nueva etapa del IML tuvimos una charla vinculada con el sello de calidad laboral y las políticas laborales vinculadas a las cuestiones de género, analizamos la propuesta de la OTR del sello de calidad laboral, que fue formalizada por el legislador Hernán Rossi en el mandato que acaba de fenecer en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los aspectos vinculados al proyecto de ley, que en la iniciativa de la OTR procuramos que alcance a nivel nacional, provincial y municipal. También reflexionamos en torno a la estrategia para que las cuestiones que consagran los temas de género tengan procedimientos adecuados como acciones sumarísimas o de amparo permitan hacer efectivos los derechos que se declaman. Debatimos aspectos de la reforma laboral del Ejecutivo nacional y las últimas propuestas vinculadas con las garantías de igualdad de género a nivel laboral que remitió el Gobierno nacional al Congreso de la Nación”.