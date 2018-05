Se realizó la Gran Feria Social Tolhuin 2018

Una verdadera fiesta se vivió en Tolhuin este fin de semana con la realización de la Gran Feria Social Tolhuin 2018 que congregó a todos los actores del desarrollo local como emprendedores, manualistas, revendedores y el propio Estado municipal. El evento contó con la presencia del intendente Claudio Queno quien compartió con los expositores y les brindó todo su apoyo.

Tolhuin.- Durante la tarde del pasado domingo el intendente de este municipio mediterráneo, Claudio Queno, visitó los puestos de venta y exposición y compartió con los participantes de la Gran Feria Social Tolhuin 2018 que presentaron y comerciaron sus productos en este espacio. Los emprendedores, manualistas y revendedores, tienen a su disposición mes a mes esta herramienta, en un esfuerzo en conjunto con la Secretaria de Producción.

Tolhuin convoca a todos aquellos que deseen participar, a presentar sus productos en un evento que poco a poco ganó un espacio en el calendario provincial de Desarrollo Local. Durante su recorrida el Intendente dialogó con los expositores y público en general, sobre diversos temas referidos a este espacio de crecimiento.

“La Feria Social no solo es del Corazón de la Isla”

Marcelo Arévalo, coordinador de la Gran Feria Social, manifestó que “el área de la Secretaría de Producción trabaja en conjunto con la Dirección de Turismo Municipal y diversas áreas del Municipio, para que la feria salga lo mejor posible. El área de Deportes nos cede el espacio para realizar la tan esperada feria todos los meses y trabajar en pos de nuestro pueblo y feriantes en general”.

Detalló que este año la feria cuenta con 74 feriantes inscriptos “de los cuales tenemos una selección de artesanos, manualistas, gastronómicos y contamos con un sector de reventas que siempre nos acompaña y nos da una gran mano para que la feria tome otro entorno y sea un poquito más llevadero”.

En ese sentido, Arévalo agregó que “todos los meses se van sumando feriantes nuevos, artesanos, empresas privadas como es el caso de Citröen, Toyota, Ford, Renault, durante el año y desde la Secretaria se le da la posibilidad de participar dentro de la feria social y engalanar el crecimiento que viene teniendo nuestra feria. También se brinda el espacio a distintas instituciones como por ejemplo los sextos años cursantes que vienen a vender sus productos para recaudar fondos para realizar el viaje de fin de año”.

El funcionario municipal destacó que “la feria no solo es del corazón de la isla, sino que también contamos con feriantes de las ciudades de Río Grande y Ushuaia que vienen todos los meses, teniendo en cuenta que toman la responsabilidad de estar presentes. En esta ocasión contamos con un sector de reventa de vinos, del Sr. Jorge Pérez, denominado Sr. Vino, es un nuevo emprendimiento que se sumó a la feria este mes”.

Los requisitos para todos aquellos que se quieran sumar son mínimos, en primer lugar deben acercarse a la oficina de Producción del Municipio de Tolhuin donde se les facilita esta requisitoria y se le da un tiempo de entrega de los papeles a presentar de tres a cuatro meses de esta manera el nuevo integrante pueda notar si su negocio es rentable.

Feriantes agradecidos

Durante el sábado y domingo la gente pudo disfrutar de cada producto de los feriantes y unos de ellos el stand de vinos. Jorge Pérez, expositor en esta muestra, expreso “esta es mi primera vez en la feria, debutando. Este es un emprendimiento familiar que arrancamos hace poquitos días y se nos dio la posibilidad desde la Secretaría de Producción del Municipio de Tolhuin de presentar un stand”.

Agregó que “pudimos aquí ofrecer nuestros productos, que son vinos exclusivos, vinimos con mucha expectativa y con la esperanza de seguir en esto. La idea central es que el cliente tenga la posibilidad de obtener estos vinos que no los encuentra en las góndolas de ningún supermercado ni en ningún otro lugar; son vinos que vienen directamente de la bodega de Mendoza y de algunas bodegas de Salta”, explicó.

Comentó que “la compra se puede generar de distintas maneras, lo que queremos lograr es crear el club del vino donde el cliente pueda elegir mensualmente su preferencia en vino, un ejemplo es combinar una caja que puede ser abonada por tarjeta de crédito, débito o en efectivo como el cliente desee pagar y de esa manera puede hacerse de su vino mensualmente, o también lo puede obtener por unidad aquí en la feria o en nuestro domicilio, que es el lugar donde tenemos la vinotera”.

En tanto Roberto Giachetti, artesano de bijouterie, compartió que participa de la feria social “desde que llegué a la isla, alrededor de 4 años. Vivo en Tolhuin y a medida que puedo, estoy presente. Me interesa que se promueva la feria para la gente de Tolhuin”. Explicó que “mi trabajo consiste en artesanías de plata y piedras preciosas, todo elaborado a mano, trabajo el metal en bruto hasta llevar a cada objeto que diseño al elemento deseado, anillos, pulseras, dijes, etc. Los precios van variando dependiendo del trabajo, hay aros que van desde los $50,00, $100,00 hasta anillos con esmeralda que se encuentran alrededor de los $4.000, todo depende del trabajo y material utilizado. Mi punto de vista con respecto a la feria, lo veo como una fuente de trabajo para los que no tienen un trabajo estable, adquirís experiencia al compartir con otras personas, intercambiamos opiniones y los que nos visitan en cada feria conocen nuestros productos y si no tenemos lo que quieren, lo elaboramos en nuestro domicilio”.