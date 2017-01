Se realiza una nueva entrega gratuita de plantines en Margen Sur

Este lunes 16 a enero partir de las 10:00 en el Polideportivo de Margen Sur, ubicado en Wonska y Tolhuin del barrio Austral, la Dirección de Parques y Jardines realizará una nueva entrega gratuita de plantines.

El secretario de Obras y Servicios Públicos, Jorge Coldorf, dijo que “somos conscientes de que algunos vecinos se volvieron a sus hogares sin sus plantines, pero la verdad es que debido a la gran cantidad de personas que se acercaron el martes nos quedamos sin plantines para repartir en menos de una hora. Es más algunos vecinos ya nos estaban esperando en los puntos de entrega antes del horario previsto”.

Por lo cual invitó a los vecinos a acercarse “este lunes al gimnasio Margen Sur a partir de las 10 de la mañana y retirar sus plantines para embellecer sus jardines, que al fin y al cabo nos ayudan a nosotros a dejar cada día más linda nuestra ciudad. Y para aquellos que no pudieron acercarse o no llegaron a tiempo el martes pasado y no podrán hacerlo este lunes, los invitamos a pegarse una vuelta entre las 08 y 12:00, de lunes a viernes, por el Vivero Municipal que se encuentra en El Tropezón y soliciten la entrega de algunos plantines”.