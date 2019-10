Se puso operativo el escáner en el paso fronterizo San Sebastián

Acompañada por el candidato a senador por Juntos por el Cambio Pablo Blanco, y el candidato a la Cámara Baja Federico Frigerio, la Ministro de Seguridad de Nación Patricia Bullrich puso en funciones el escáner en San Sebastián. Del encuentro también participó el secretario de Seguridad de la Provincia Javier Eposto. La funcionaria nacional indicó que “no podemos parar un segundo en la lucha contra el narcotráfico”. Blanco puso de relieve que el escáner no solo es utilizado para combatir el narcotráfico, “también es para el control de ingreso de mercadería a la provincia. Abarca, por ejemplo el control impositivo”.

Al respecto Bullrich destacó que “hace muchos años que venimos trabajando en la lucha contra el narcotráfico en Tierra del Fuego. Desde el primer día nos hemos planteado el objetivo de bajar el nivel de entrada de estupefacientes, siendo además una isla las posibilidades de hacerlo son muy grandes. Tenemos algunos puntos críticos como puede ser el puerto de Ushuaia y la cantidad de barcos que llegan de turismo, también el paso San Sebastián era una deuda. En su momento hubo un escaner, antes de asumir nosotros se lo llevaron y nunca más volvió”.

Destacó que la puesta en funcionamiento del escáner fue un “trabajo en conjunto con la provincia”, dijo, al tiempo que señaló que “lo hablamos con Pablo Blanco y con Federico Frigerio, en el sentido de destacar lo que estamos logrando en la lucha contra el narcotráfico”.

En tal sentido, mencionó que “este fin de semana hemos tenido cinco operativos de envergadura. Algunos se producen en Aeroparque de Buenos Aires en aviones que vienen para acá y son detectados por investigaciones de la policía de Seguridad Aeroportuaria en base al grupo de inteligencia de Ushuaia. Se trata de una persona que integraba una red que veníamos siguiendo hace tiempo, y que intentaba entrar tres kilos de cocaína en un viaje en avión”.

“Permanentemente hay trabajos de distintos tipos de operativos -remarcó-. Nunca uno puede decir narcotráfico cero porque es muy difícil, porque hay diferentes maneras, van cambiando, hay veces que vienen mulas, otras con turistas. Pero estamos trabajando mucho, y hay que destacar el trabajo de Javier Eposto, ya que desde que asumió ha cambiado mucho la lucha contra el narcotráfico y nuestro presidente siempre nos ha dicho que donde hay voluntad de trabajo hay que hacerlo en conjunto. Cuando alguien se pone al hombro el trabajo contra el narcotráfico hay que reconocerlo”, subrayó para finalizar.

“Esta es la respuesta a un reclamo que venía planteando la ciudadanía”

El legislador provincial y candidato a senador de la Nación Pablo Blanco sostuvo que la iniciativa “es algo que veníamos peticionando desde hace mucho tiempo y que ya está funcionando desde hace varios días. Por eso la visita de la ministra. Es la concreción que la ciudadanía de Tierra del Fuego, independientemente de cada sector, venía reclamando desde cuando se puso en su momento y se quitó”.

Además, sostuvo que “esta es una obra en conjunto y así lo ha dejado en claro la ministra haciendo partícipe de esta acto al secretario de Seguridad de la Provincia. En conjunto se han hecho muchas cosas en la provincia”.

Consultado sobre el segundo debate entre los candidatos a presidente, Blanco lo calificó como “más interesante que el anterior. Para mí por su formato no es un debate sino una exposición de candidatos. Tuvo algo más de contenido. En caso de acceder al balotaje, de lo que no me cabe ninguna duda, ojalá podamos presenciar un debate como realmente corresponde”.

Finalmente manifestó que “creo que la campaña ha tenido otro tenor y seguramente la gente está repensando. El resultado lo vamos a tener el domingo. Anhelamos que esta situación se modifique”, concluyó.