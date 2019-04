Se presentaron 5 alianzas y 25 partidos para las elecciones de junio

Así lo corroboró la Justicia Electoral, luego de que en el día de ayer venciera el plazo de presentación de frentes, alianzas, y partidos para participar de las elecciones en la provincia el próximo 16 de junio. Por otro lado Bechis recordó que el próximo 2 de mayo vence el plazo para presentar las listas con los candidatos.

Río Grande.- Desde la Justicia Electoral, el secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Luis Bechis, confirmó que en el día de ayer se cerró el plazo para la presentación de partidos y alianzas que participarán en las elecciones del próximo 16 de junio en Tierra del Fuego, elección de la cual participaran cinco alianzas y veinticinco partidos.

Por FM Aire Libre señaló que “en el día de ayer a las 10 de la mañana se cerró el plazo de presentación de partidos y alianzas, pero aún queda el análisis de si todas las presentaciones que se realizaron se encuentran en condiciones de participar, sobre todo si las alianzas se encuentran bien constituidas, dado que deben de cumplir una serie de cuestiones administrativas y jurídicas dentro de su partido para poder constituirse en alianza, dado que de las cinco alianzas que se presentaron hay que realizar el análisis jurídico de las mismas, no solo de la alianza, sino también de cada partido que constituye a la misma, y haber cumplido internamente con lo que marca su Carta Orgánica partidaria”.

Cabe remarcar que las cinco alianzas partidarias que se presentaron son Unidad Fueguina, Ser Fueguino, Concertación Fueguina, Frente Integración Fueguina, y Frente Vamos.

Con respecto a los partidos políticos, Bechis marcó que “los partidos que han cumplido con lo que marca la normativa legal son veinticinco”, dijo, al tiempo que señaló que “los partidos son Nueva Generación, Integración y Trabajo, Movimiento de Control Ciudadano, Partido Unión y Libertad, Movimiento Popular Fueguino, Partido Popular, Partido de la Cultura y la Educación, Partido Verde, Partido de la Concertación Forja, Partido Fuerza Justa, Juntos por Tierra del Fuego, Partido Tercera Posición, Partido Ciudadanos, Encuentro por la Democracia y la Equidad, Partido Provincia Grande, Plataforma de Políticas Inclusivas, Reforma Provincial, Colectivo de la Economía Regional C.E.R.R.O, Participar, Nuevo País, Partido Solidario, Red por la Unidad Social, entre otros, y una inscripción nacional que es Iniciativa por la Unión”, detalló.

2 de mayo limite de presentación de listas de candidatos

En otro orden formuló que “el plazo de presentación de listas por parte de los partidos y las alianzas vence el 2 de mayo, fecha en donde se deberán presentar todos los candidatos a los distintos estamentos de cara a las elecciones del próximo 16 de junio”.

En relación a los candidatos de la ciudad de Tolhuin, siendo que las elecciones en esta ciudad se realizaran una semana después de las que se realizaran tanto en Ushuaia, como en Río Grande, Bechis exteriorizó que “el plazo de presentación de candidatos es igual para las tres ciudades, vence también el 2 de mayo, y el cronograma electoral es conjunto para toda la provincia”.

Por otro lado se refirió al trabajo a realizar dentro del Juzgado Electoral previo a las elecciones, para lo cual indicó que “vamos a tener mucho trabajo, dado que tendremos el trabajo del Juzgado, de la Junta, de la capacitación de delegados, de la integración de mesas, de la designación del Juez, o sea el trabajo es mucho en el corto plazo, y el Juez Electoral está disponiendo de todo, y en un horario ampliado haciendo el trabajo que debe hacer para poder llegar de la mejor manera a las elecciones del 16 de junio”.

Dudas en el padrón electoral

También se refirió a aquellas personas que tengan dudas sobre sus datos en el padrón electoral, para lo cual señaló que “en Ushuaia estamos atendiendo en el Juzgado Electoral, en Tolhuin en el DIAT, o la Casa de Justicia, mientras que en Río Grande en la calle 9 de julio 883, o sino lo pueden realizar a través de la pagina del Juzgado Electoral, dado que hay mucha gente que realiza el reclamo a través de este medio, teniendo en cuenta que es ágil, rápido, y el Juzgado da una respuesta rápida, de manera de poder llegar al final del padrón provisorio que es también el próximo 2 de mayo”.

Finalmente recordó que el “elector se fije si está en el padrón, dado que una vez que se cierra no se puede incluir a más nadie, y también es importante que luego de que salga el padrón definitivo, tiempo después se va a determinar lugar de votación y escuela, cosa que no está determinado aún, por lo cual es una información que aun no está dispuesta”.