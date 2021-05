“Se les cedió el área CA12 y todavía no hemos visto ni una pala”

El dirigente del Sindicato del Petróleo y Gas Privado se reunió con el titular de Hidrocarburos y plantearon la desinversión de la petrolera de bandera. El funcionario había gestionado una reunión tripartita con el gremio pero la empresa no concurrió y ahora se espera un encuentro en la ciudad de Buenos Aires. Luis Sosa dijo que siguen planteando que “no hay planta”, pero observó que tampoco hay en Neuquén y sin embargo el gobierno nacional está apoyando a Vaca Muerta. Reclamó acciones del gobierno fueguino para no dejar de lado a Tierra del Fuego, que “le cedió” el área CA-12, donde no han movido “ni una pala”.

Río Grande.- El secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado, Luis Sosa, dio detalles por FM La Isla de la reunión mantenida con el secretario de Hidrocarburos de la provincia, Alejandro Aguirre, en el marco del reclamo de inversiones a YPF, dado que vienen paralizadas hace tiempo.

En principio se refirió a las paritarias que se resolvieron la semana pasada y afirmó que “fue una negociación bastante larga, complicada, con paros en el medio, con una conciliación obligatoria que hubo que acatar, y el miércoles a última hora se cerró el acuerdo no sólo para Tierra del Fuego sino para los compañeros fuera de convenio, en las mismas condiciones y con el mismo porcentaje”.

El aumento alcanza el 30% no remunerativo y se pagará en tres tramos. “Hay un 15% en un tramo y dos tramos de 7.5%. En noviembre pasarían al básico con todos los ítems que conlleva. Estas serían sumas no remunerativas ahora pero en octubre o noviembre pasarían al básico”, indicó.

Para Sosa no es un aumento real sino apenas una “recomposición salarial” y espera que “en abril del año que viene nos sentemos de nuevo a ver cómo se dio la situación hasta ese momento, para hablar con el sector empresario”.

Lamentó las herramientas utilizadas por el sector empresario para retacear aumentos salariales, con el argumento de una mayor quita de Ganancias. “El trabajador del continente, ya desde Río Gallegos, comienza a pagar el impuesto a las ganancias. Eso entorpece la negociación pacífica y tranquila. Los empresarios dicen que cuanto más cobremos más nos van a descontar. No queremos entrar en eso pero estamos sentados en la misma mesa y tenemos que escuchar estas conversaciones”, cuestionó.

Falta de inversión de YPF

Puntualmente sobre la desinversión de la petrolera de bandera, Sosa dijo que se reunió con el secretario de Hidrocarburos Alejandro Aguirre en la sede del gremio. “Él nos acercó una nota dirigida a YPF pidiendo una reunión tripartita, entre gobierno, operadores y trabajadores. Lamentablemente no se llevó a cabo ese encuentro pero sí la hicimos con Hidrocarburos”, señaló, ante la ausencia de la empresa a la convocatoria.

“Le hemos dicho la verdad sobre la desinversión, porque ahora también se toca la monoboya –que sería trasladada de San Sebastián-, y afecta la producción de las operadoras. Hemos sido respetuosos del tiempo que se toma la gente de Hidrocarburos para tener un acercamiento más fluido con respecto a la desinversión de algunos operadores, como en este caso YPF”, observó, pero reclamó más proactividad del gobierno.

Sosa planteó que la mirada del gobierno nacional está puesta en Vaca Muerta pero no debe olvidar el resto del país. “Más allá de la mayor producción en Neuquén, no tienen que restarle importancia al resto del país donde también tenemos trabajadores petroleros. La gente de YPF se comprometió a mantener una reunión con nosotros en Buenos Aires para delinear la tarea que tienen que llevar adelante. Lamentablemente, no importa con quién nos sentemos, el problema es la plata. Les hemos dicho que Neuquén también tiene problemas de plata pero el gobierno nacional decide seguir apoyando a todo ese sector petrolífero”, advirtió.

“No se han puesto en marcha las inversiones en la provincia, se les ha cedido el área CA12 y todavía no hemos visto ni una pala. No vemos ningún interés de parte de YPF. Si hablamos de YPF también tenemos que hablar del gobierno y tampoco se ve interés en invertir en el área CA12”, fustigó.

“No es fácil presentarse a una licitación nacional o internacional y a YPF se le dio directamente el área para exploración y para hacer inversiones. Nosotros le dijimos al secretario Alejandro Aguirre que este gobierno nacional sigue poniendo los ojos en Vaca Muerta y no tiene que dejar de mirar a nuestro sector. Cada vez que venga algún funcionario nacional a la provincia habrá que reclamar, como lo hemos hecho siempre”, concluyó.