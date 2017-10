Se le incendió la casa y tiene siete hijos, está pidiendo ayuda

Una mujer con siete hijos, que sufrió el fin de semana pasado el incendio de su departamento; está solicitando asistencia para reponer lo perdido. Tiene que hacer arreglos en su casa y no puede solventar los gastos. Dice que pidió ayuda “a todos lados” pero hasta el momento no tuvo respuesta.

“Tengo siete hijos varones, no tengo ninguna ayuda, le pedí a la gobernadora que al menos uno de mis hijos pueda ingresar en algún plan o algo. Pero hasta ahora nada, le mandé dos sobres con los datos de ellos y hasta el momento nada. Tengo uno de mis hijos que es ahijado presidencial y ni siquiera cobró todavía la beca”; dijo Graciela Escobar, la mujer cuyo departamento se quemó días atrás en la zona de Chacra II, en Río Grande, y no tiene medios como para reparar los daños.

El incendio, según confirmó la pericia policial, se generó por problemas en la conexión de gas y afectó fundamentalmente el sector de la cocina. Ahora debe reparar la instalación y necesita ayuda para solventar los gastos.

“Fui al Concejo Deliberante a pedirles que me ayudaran y me dijeron que espere, fui a la Municipalidad y pasó lo mismo. Me piden notas, fotocopias de los documentos de los chicos; tengo todo pero no me ayuda nadie. El domingo la pasamos muy mal con los chicos, en una casilla muy precaria prestada, dormimos todos amontonados. Siempre me la rebusqué trabajando, pero ahora necesito ayuda”, insistió la mujer.

Pero aclara que, además de la asistencia para reponer lo perdido en el incendio; lo que más necesitan es “un trabajo para alguno de mis hijos, aunque sea un plan. Mis chicos son fueguinos y no pueden conseguir nada”.

Momentáneamente dicen que la ayudan en el lugar donde trabaja “porque me dan la comida, para que los chicos puedan comer. Pero pido que la gobernadora o el intendente me ayuden, porque estoy desesperada”.

Con el incendio perdió parte de los electrodomésticos, “no tengo lavarropa, se me rompió el calefón, estamos pasando un momento muy feo. Yo no tengo auto, no tengo nada para vender; todo lo que gano en el trabajo va para la comida y los gastos de la casa. Ahora veo como quedó y me da mucha angustia”, relató.

Dice que sus hijos cada tanto tienen alguna changa “cargando camiones por doscientos pesos, pero todo es muy injusto”, afirmó. Pidiendo nuevamente que “alguien me dé una mano”. Graciela Escobar sigue en su domicilio, sin gas y con frio, en Luisa Rosco 519, Segundo Piso; esperando por alguna ayuda. Quien pueda hacerlo, también se puede contactar llamando al (02964) 15419247.