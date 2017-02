Se instala un gran radar de meteorología en la provincia

El ministro de Ciencia y Tecnología, licenciado Gabriel Koremblit, anunció la instalación de un radar, sus cinco estaciones remotas para el Sistema Meteorológico Argentino en Río Grande y la instalación de antenas satelitales del programa espacial nacional, con lo que la provincia se pone a la vanguardia de su desarrollo tecnológico.

El ministro de Ciencia y Tecnología, licenciado Gabriel Koremblit fue entrevistado en el programa ‘Dos Preguntan’ que se emite por Radio Universidad (93.5 MHZ), donde adelantó la instalación de un radar del Sistema Meteorológico Argentino en Río Grande, que “es un radar importante que tiene un costo importante en dólares; que van a tener cinco estaciones remotas que van a estar a cierta distancia que le van a estar abasteciendo de información que nos va a permitir una autonomía en el tema de las predicciones meteorológicas y la posibilidad de tener acceso a información directa y en esto ya están los acuerdos realizados, ya están los equipos de trabajo marcando los terrenos y ya definiendo todas las líneas”.

Este trabajo lo lleva adelante esta cartera provincial con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y Cambio Climático de la provincia, con el personal de la Subsecretaría de Recursos Hídricos y con la Base Aeronaval de Río Grande que es donde tendrá su asiento este radar meteorológico.

“Este radar meteorológico tiene la particularidad de ser de fabricación nacional, construido en el INVAP de Bariloche; o sea que toda la tecnología que tiene es nacional y en todo el país, dentro del Sistema Meteorológico Argentino se están colocando diez de estos radares y uno de ellos es el que gestionamos muy fuertemente y muy convencidos de que era necesario, en Tierra del Fuego”, destacó el Ministro.

Koremblit estimó que durante este año este ingenio tecnológico de grandes dimensiones ya estará instalado en la ciudad de Río Grande con sus estaciones remotas “y la cobertura será para toda la región”.

Tentativamente las estaciones remotas estarían instaladas en lugares alejados del radar principal, como por ejemplo, San Sebastián. “Esta radar ya lo tendremos este año y no solo va a proveer de información a la provincia, sino también al Sistema Meteorológico Argentino, como parte de una red nacional”.

Antenas satelitales en el corazón de la Isla

Por otra parte, el ministro Koremblit confirmó que en la zona de Tolhuin se instalarán las antenas satelitales de la CONAE (Comisión Nacional de Actividades y Espaciales) en el marco del Programa Espacial Nacional, “estamos hablando de los equipamientos que requiere nuestro país para nuestro propio desarrollo fundamentalmente, lo que no quita que después una línea de desarrollo de tecnología de punta que pueda servir a otros países o a otras instituciones también es un servicio de apoyo que puede o no cristalizarse entre la Argentina y la colaboración con otras naciones, pero básicamente es el proyecto de desarrollo espacial nacional que no solo viene de esta gestión sino desde hace diez años con un avance muy significativo con un responsable a la cabeza que es el mismo que sigue estando y es el doctor Conrado Varotto, una eminencia en el tema espacial nacional, indiscutiblemente y a pesar de su edad y todo, sigue a la cabeza de plan espacial argentino con un compromiso absoluto y lo que nosotros estamos haciendo en Tierra del Fuego es ser parte del plan espacial nacional, no ser el plan”.

Koremblit detalló que “en Falda del Carmen, provincia de Córdoba, está la principal estación satelital de nuestro país donde se bajan todas las fotos satelitales, se baja la información de nuestros satélites argentinos ARSAT, se está trabajando en Bahía Blanca para un proyecto de lanzadores de cohetes para colocar los satélites en el espacio con tecnología nacional, hay muchas PYMES que están trabajando en el desarrollo del Cohete Tronador y todo el componente espacial argentino”, dijo con un dejo de orgullo el licenciado Koremblit.

Justamente en apoyo de este plan nacional espacial la provincia aporta su territorio para la colocación de estas antenas de la CONAE “que nos va a permitir en Tierra del Fuego bajar la información no solo de nuestros satélites, sino también de cualquier satélite que orbite sobre nuestra provincia”.

Cabe destacar que el licenciado Gabriel Koremblit, es el Vicepresidente del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología que preside el ingeniero Lino Barañao.

Gestiones del Ministerio de Ciencia y Tecnología en Tolhuin

En el marco de las acciones de gestión y vinculación llevadas a cabo por el Ministerio de Ciencia y Tecnología Provincial, el ministro Gabriel Koremblit junto a María Fernanda Negri, recientemente designada como Vinculadora Tecnológica Federal, participaron de diversas reuniones y visitas en la ciudad de Tolhuin.

Allí mantuvieron una reunión con funcionarios y productores locales del sector de la Turba, en la cual desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología se mencionaron las posibilidades de acceder a líneas de financiamiento de proyectos que incluyan innovaciones productivas y tecnológicas, así como acciones de transferencia destinadas al sector.

Además, se visitaron establecimientos donde se realiza extracción y procesamiento de turba, junto al secretario de la Producción de la Municipalidad de Tolhuin, Eliseo Levin.

Los funcionarios visitaron también el Centro de Artes y Oficios junto a sus responsables y profesores, donde fue ubicado un Pantógrafo comprado con fondos del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, el cual potenciará las actividades del inicio del nuevo ciclo lectivo.

Se mantuvieron finalmente reuniones con funcionarios de la Secretaría de la Producción y la Secretaría de Turismo del Municipio de Tolhuin, a fin de brindar desde el Ministerio el asesoramiento técnico necesario para concretar proyectos de innovación tecnológica al servicio del desarrollo municipal.