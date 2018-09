“Se han ensañado con el sector docente”

Al conmemorarse el Día del Maestro la secretaria Adjunta del SUTEF, Verónica Andino, se refirió a la situación del sector. Aseguró que atraviesan uno de los “peores momentos” en este último tiempo. Afirmó que es así “no sólo por no tener recomposición salarial sino por venir peleando por un montón de cuestiones que atacan directamente a la educación pública”. De todas formas el gremio ayer homenajeó a los docentes.

La secretaria Adjunta del SUTEF en el ámbito provincial, Verónica Andino, se refirió al momento que atraviesa el sector señalando que “Las circunstancias son las peores en este último tiempo, no sólo por no tener recomposición salarial sino por venir peleando por un montón de cuestiones que atacan directamente a la educación pública”.

Después se refirió puntualmente a “la situación de las universidades, la de los terciarios, la baja de cargos y horas que tenemos diariamente, las situaciones difíciles desde lo edilicio. Pero además los ataques que sufrimos desde el poder político, que se ha ensañado particularmente con el sector docente”, aseguró la dirigente gremial.

Recordando que “el 11 justamente se cumplen dos años de un anuncio que fue de esperanza para muchos compañeros de educación secundaria, sobre que iban a titularizar. Pero después de dos años no han titularizado a uno solo y esto demuestra, por lo menos nosotros lo sentimos así y los compañeros lo sienten así, que hay un ensañamiento particular con el sector”.

Mencionó además que se está “intentando buscar responsables, dentro de nuestras compañeras y compañeros, a esta situación que estamos atravesando. Pero a pesar de esta situación difícil, siempre hay motivos para festejar, para celebrar sobre todo el encontrarnos por eso generamos un espacio para hacer una fiesta esperando nuestro día”, dijo refiriéndose al evento que se desarrolló anoche en el local bailable Izaro de Río Grande.

Destacó que lo hicieron “con mucho esfuerzo, sobre todo de parte de nuestro compañeros para organizar y sostener desde lo económico este evento. Pero los compañeros creyeron que sí era importante hacerlo, porque estamos peleando por algo que es justo y era un día para reivindicarlo festejando mientras esperamos la llegada del Día del Maestro”.

Un espacio para encontrarse

Andino recordó que “todos las luchas son colectivas o no son luchas, por eso decimos festejar con el conjunto de las compañeras y los compañeros en esta fiesta. Un evento donde nuestros afiliados no tuvieron que pagar absolutamente nada y obviamente también fue para los compañeros no afiliados, que pudieron estar presentes pagando su tarjeta. Con sorteos y pasando un hermoso momento”.

Dijo que “la idea fue generar un espacio de encuentro, porque lo necesitamos mucho en estos tiempos difíciles. Hicieron mucho para que no nos veamos con los compañeros, sacándonos las asambleas y la posibilidad discutir. Por eso nos encontramos en la alegría de estar todos juntos”, dijo reivindicando el evento como un lugar de encuentro.

En ese mismo sentido señaló que “el paro ayudó muchísimo, no sólo por la masividad del acatamiento sino por ese espacio que se fue generando. Un espacio de encuentro en los piquetes, en las reuniones y manifestaciones fuera de las escuelas. Donde la iniciativa que salió de los compañeros fue hacer una bandera, un distintivo, poner un día a la semana para reclamar todos juntos y en ese sentido se vienen generando acciones”, remarcó refiriéndose al paro que el SUTEF concretó el pasado miércoles 5.

La secretaria Adjunta del SUTEF remarcó que “ayudo mucho este momento que tuvimos, la verdad es que si hay un lugar donde nos han golpeado desde el gobierno, es en esa posibilidad que teníamos de juntarnos en las escuelas y saber qué es lo que le está pasando al otro. Por eso lo pudimos hacer en esta medida, en el paro que llevamos adelante la otra semana y, a partir del miércoles que viene, seguiremos pensando y debatiendo cómo le damos continuidad a esta pelea que necesitamos que se dé urgentemente”, señaló.

Advirtiendo que “la recomposición salarial es una necesidad de hoy, no es ni para cuando venga un nuevo gobierno, ni para fin de año. La necesidades los trabajadores las tenemos hoy”, insistió. Recordando que “hay un paro para el día 13 también llamado a nivel nacional porque la situación crítica de la docencia es a lo largo y a lo ancho del país”.

Confirmando la adhesión a esa medida del jueves 13 mencionó que “acá tenemos una cuestión bien concreta porque no hemos tenido ningún incremento. En otras provincias al menos el piso que se había fijado, del 15 por ciento, se discutió. Acá ni siquiera eso, por eso entendemos que va a ser una medida importante también la de este jueves. Lo estamos analizando en conjunto con los compañeros de Ushuaia y Tolhuin, para ver qué medidas tomamos, porque seguramente llevaremos adelante alguna acción en la calle en esa jornada”, confirmó finalmente Verónica Andino.