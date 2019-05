Se desarrolla la jornada de paro en la provincia

Varios servicios se ven afectados por el paro de actividades impulsado inicialmente por la CGT, al cual fueron adhiriendo diferentes organizaciones y centrales de trabajadores. En Río Grande y Ushuaia habrá también manifestaciones callejeras, piquetes y ollas populares. Entre otros servicios se verá afectado el dictado de clases, los vuelos, no habrá recolección de residuos, bancos, ni expendio de combustibles. No circularán colectivos, y la aduana funcionará con guardias mínimas, entre otras actividades que serán interrumpidas.

La Confederación General del Trabajo (CGT) de Río Grande y la de Ushuaia, resolvieron adherir al paro nacional de hoy, en repudio a las políticas que vienen “afectando a los trabajadores en todo el país y en la provincia en particular”, dijeron fuentes gremiales. Como consecuencia de dicha medida, durante 24 horas no habrá servicio de recolección de residuos, no habrá transporte de caudales o combustibles, ni expendio de naftas en las estaciones de servicio. Tampoco será normal el dictado de clases, no habrá bancos y se verá paralizada la actividad en el sector industrial en general. De igual forma los vuelos serán cancelados, imposibilitando salir e ingresar a la provincia por esa vía.

Además, no funcionarán los colectivos urbanos en ambas ciudades, y los taxistas señalaron que adhieren a la medida, aunque probablemente los propietarios de taxis y remis brinden el servicio.

En el caso de la Aduana de San Sebastián funcionará con guardias mínimas y atenderá solo emergencias. Toda la industria textil se verá paralizada por la adhesión de los tres gremios del sector, al igual que los trabajadores metalúrgicos paralizarán sus actividades y realizarán un acto frente a la planta de Audivic, en horas de la mañana.

Desde el Sindicato de Petroleo y Gas Privados también manifestaron la adhesión a la medida, en tanto que los camioneros confirmaron que el paro será “total” en ese sector. La Asociación Trabajadores del Estado también confirmó su adhesión, por lo que podría verse complicada la atención en algunas oficinas públicas de la provincia. Igualmente los trabajadores de ANSES y la AFIP se estarían plegando al paro, según lo anticipado.

Algunos testimonios

El secretario General de la ASOEM, Gustavo Morales, confirmó que los municipales de Río Grande adhieren al paro de actividades que se implementará en todo el territorio nacional. El dirigente municipal dijo que debe ser “una jornada contundente para pronunciarnos en contra de las políticas que vienen afectando a los trabajadores”.

“Los trabajadores venimos siendo golpeados duramente por estas políticas en todo el territorio nacional y Tierra del Fuego no es la excepción, incluso es una de las provincias donde las consecuencias fueron más graves aún”, aseguró el secretario General de la ASOEM.

En ese mismo sentido Morales planteó que la de este miércoles “debe ser una jornada contundente para pronunciarnos en contra de las políticas que vienen afectando a los trabajadores, porque no tenemos otro camino para revertir esta situación”.

Por otra parte, desde el Sindicato de Camioneros confirmaron un “paro total” para este miércoles, con dos ollas populares en la ciudad de Río Grande. Se afectarán todas las actividades que desarrollan los trabajadores del sector, entre ellas la recolección de residuos, clearing bancario y transporte de combustible.

“Recién terminó la reunión de Comisión Directiva, encabezada por el compañero secretario General Pedro Abel Velázquez, junto con todos los delegados, dónde se decidió realizar un paro total en esta jornada de protesta junto con dos ollas populares”, señaló el secretario de Prensa del Sindicato de Camioneros, Guillermo Vargas.

Dijo que dichas ollas populares se ubicarán “una en lugar dónde habitualmente nos manifestamos, en la esquina de ruta 3 y D´agostini frente a las naves de la empresa Vesprini, y la otra en la zona de los semáforos que están frente al Gimnasio de la Margen Sur”.

Dijo que “a partir de las 12:30 del mediodía todos aquellos que lo consideren y tengan necesidad”, pueden concurrir a esos lugares para “retirar su vianda”. Además estimó que será “una medida contundente” para demostrar “los efectos negativos que está teniendo esta política en nuestra provincia y en todo el país”.

En el caso del SUTEF, el sindicato docente expresó mediante un comunicado que “adhiere al paro nacional del 29 de mayo en rechazo a las políticas de ajuste y exclusión que implementa el gobierno nacional respetando a rajatabla las recetas del FMI”.

Además indicaron que para la medida “agregamos a la convocatoria las siguientes consignas a nivel provincial: Reapertura de la discusión salarial en paritarias libres y completas. Estabilidad laboral: Titularizaciones. Mejoramiento de la situación de los edificios escolares”.

Confirmando luego que también “En Ushuaia concentramos a las 11 hs en Maipú y Fadul, frente a la Escuela 1 y en Río Grande concentramos a las 11 hs en Rosales y Fagnano frente a Radio Nacional”. Vale mencionar que en el caso de Río Grande otros integrantes de la Multisectorial por la Soberanía, entre ellos ANUSATE y algunas agrupaciones políticas, gremiales y sociales, se sumarían a la medida para instalar una olla popular.

Por su parte Sergio Romero, titular de la secretaría Educativa de la CGT y titular a nivel nacional de la UDA, afirmó que “el paro seguramente será de proporciones y los docentes mostraremos unidad en el reclamo”.

Los docentes universitarios también se estarían plegando al reclamo, por lo que la actividad en la UNTDF y la UTN podrían verse afectadas en la presente jornada, como en la mayoría de los claustros.