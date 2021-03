Se complica la situación de la concejal mopofista de Ushuaia

El Dr. Raúl Paderne, abogado de la ex asesora de la concejala del MPF Mariana Oviedo, denunciada por pedirle el supuesto retorno de parte del salario, aseguró que en las filas del partido se observa una “actitud de auto-purga”. Destacó la colaboración recibida y adelantó la presentación de nuevas pruebas, que resultan “contundentes” para que se pueda arribar a una sentencia penal. Oviedo todavía sigue en funciones y fue denunciada el año pasado por María Pérez, quien debía resignar alrededor de un tercio de su sueldo y depositarlo en la cuenta de la hermana de la funcionaria electa.

Río Grande.- El Dr. Raúl Paderne, abogado de María Pérez, ex asesora de la concejala Mariana Oviedo que decidió denunciarla el año pasado, adelantó una actitud de “auto-purga” dentro de las filas del MPF, en función de la colaboración que vienen prestando y también la presentación de “pruebas contundentes”, ya como querellante en la causa.

Fue en una entrevista por Radio Universidad 93.5, donde se excusó de dar detalles porque “hay limitaciones por la etapa procesal”. No obstante confirmó que “existió una denuncia penal realizada el año pasado y a partir de ahí hemos trabajado como parte querellante. Hay un sinnúmero de irregularidades y creemos que podemos acreditar la existencia de delito de parte de la concejala”.

La denunciante es una empleada que trabajó con Oviedo como asesora durante casi un año, y de lo que cobraba, que eran 75 mil pesos, tenía que devolver unos 25 mil y depositarlos en una cuenta de la hermana de la concejala. “Básicamente es esto y fue denunciado a fines del año pasado”, ratificó el letrado.

“Basado en la misma denuncia, me constituí en parte querellante para poder impulsar el proceso penal. No puedo entrar en precisiones pero es algo así. Hay muchas cuestiones técnicas vinculadas con la calificación del delito, porque se podría haber de extorsión, de negociaciones incompatibles con la función pública, pero no quiero ser imprudente”, dijo.

También confirmó que dentro de la prueba se presentó un listado con los extractos bancarios, donde se observan los depósitos mensuales a la hermana de Oviedo. “Esa información es cierta, pero no creo que el dinero fuera para la hermana, sino que era un medio para llegar a la concejala”, señaló.

También trascendió que se presentaron conversaciones de whatsapp, y no fue desmentido por Paderne sino todo lo contrario: “Es profusa la prueba presentada en la causa y va a haber más prueba que vamos a presentar en estos días”, aseveró.

Cabe recordar que María Pérez fue despedida del Concejo Deliberante y ahora espera el avance de la denuncia, que “está siguiendo el trámite normal de este tipo de procedimientos”, dijo el abogado.

Consultado sobre la actitud del partido frente a este caso de corrupción que se ventila, y no es el primero que puede derivar en una condena penal, destacó “la actitud de la gente del MPF que me ha contactado por este tema, que ha sido de absoluta colaboración. Con la gente que hablé de ese sector político, que no ha sido de manera formal, hay una posición diría de auto-purga”, definió.

“No he tenido ningún obstáculo para obtener información sino todo lo contrario, hubo colaboración absoluta”, remarcó Paderne.

En cuanto a los pasos a seguir dijo que “ahora la querella tiene que ser aceptada porque uno tiene que cumplir ciertos requisitos. Una vez que nos tengan como parte querellante tenemos prueba para ofrecer, que es contundente y no la puedo adelantar”.

“La actitud es de colaboración, queremos que esto se ventile, y esperemos que la justicia tome las decisiones que entendemos que corresponden”, concluyó.