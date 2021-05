Bajo el lema “Vos podes controlar tu asma”, el 5 de mayo se celebró el ‘Día Mundial del Asma’, una efeméride impulsada por la Iniciativa Global para el Asma (GINA) con los auspicios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el objetivo de informar. Desde Río Grande, la Doctora Fátima Speche recomendó “evacuar dudas con los profesionales quienes nos guiarán en la prevención de exacerbaciones en contacto con desencadenantes y así tener una mejor calidad de vida”.

Río Grande.- El pasado 5 de mayo, se conmemoró el ‘Día Mundial del Asma’, una efeméride impulsada por la Iniciativa Global para el Asma (GINA) con los auspicios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el objetivo de informar.

Desde Río Grande, la Doctora Fátima Speche, neumóloga de la ciudad, destacó la fecha y ofreció distintas entrevistas a los medios de comunicación.

A modo de reflexión, la Doctora Fátima Speche destacó que “lo importante ya diagnosticado él asma es el tratamiento de mantenimiento para un buen control del asma, desmitificando ideas erróneas, evacuando dudas con los profesionales quienes nos guiarán en la prevención de exacerbaciones en contacto con desencadenantes y así tener una mejor calidad de vida”.

El Día Mundial del Asma se celebra anualmente desde 1998 a partir de la primera “Reunión Mundial del Asma” efectuada en Barcelona, España. La participación ha aumentado con cada celebración desde entonces y el día se ha convertido en uno de los acontecimientos de concientización del asma más importantes del mundo. Su objetivo está centrado en mejorar el conocimiento de esta enfermedad y recabar la atención de la sociedad en general, optimizando los cuidados de los pacientes asmáticos de todas las edades.

Entre los principales objetivos del “Día Mundial del Asma” se encuentran:

Reducir los factores de riesgo que pueden desencadenar una crisis de asma.

Promocionar la enseñanza del manejo ante una crisis de asma.

Profundizar la relevancia de efectuar adecuadamente un tratamiento de prevención.

El asma es la enfermedad crónica más frecuente en los niños. Es una causa frecuente de hospitalización en la población pediátrica siendo el primer motivo de ausentismo escolar por una enfermedad crónica. Según muestran los datos del Estudio Internacional de Asma y Alergias en la Niñez (ISAAC) la prevalencia del asma en pediatría es aproximadamente del 10% en nuestro país, similar a otros países de la región.

A menudo el asma no se diagnostica correctamente ni recibe el tratamiento adecuado, creando así una importante carga para los pacientes y sus familias, pudiendo limitar las actividades del niño. Actualmente, con un tratamiento adecuado los niños con asma pueden lograr el control total de la enfermedad, realizando una vida normal, sin presentar síntomas o con muy pocos.

La responsabilidad del manejo del asma no es exclusivamente de los pacientes. Necesitamos un esfuerzo conjunto y coordinado entre pacientes, cuidadores, profesionales de salud, grupos comunitarios y el sistema de atención de salud. Cuando estos participantes trabajen juntos se producirán beneficios positivos para la salud en general y para en niño en particular.

Comité Nacional de Neumonología.

Información sobre el Día Mundial del Asma 2021

El primer Día Mundial del Asma, en 1998, se celebró en más de 35 países conjuntamente con la primera Reunión Mundial sobre el Asma celebrada en Barcelona, ​​España. La participación ha aumentado con cada Día Mundial del Asma que se celebra desde entonces, y el día se ha convertido en uno de los eventos de educación y concienciación sobre el asma más importantes del mundo.

El Día Mundial del Asma 2021 está auspiciado por la Global Initiative for Asthma (GINA), y este año se celebrará el día 5 de Mayo, como una iniciativa para concienciar a la población de las cargas que supone dicha enfermedad a quien la padece y de la posibilidad de tenerla bajo control, llevando una vida saludable sin limitaciones.

Desde el año 2008 hasta la actualidad, el lema ha sido «Puedes Controlar tu Asma» (You can control your asthma) y pretende estimular a los pacientes a tomar parte activa en el control de su enfermedad.

El tema del Día Mundial del Asma de este año es «Descubriendo conceptos erróneos del asma». El tema proporciona un llamado a la acción para abordar mitos comunes ampliamente mantenidos y conceptos erróneos sobre el asma que impiden a las personas con asma disfrutar de un beneficio óptimo de los principales avances en el manejo de esta condición. Los conceptos erróneos comunes que rodean el asma incluyen:

El asma es una enfermedad infantil; individuos crecerán a medida que envejecen.

El asma es infecciosa.

Los enfermos de asma no deben hacer ejercicio.

Asma sólo es controlable con esteroides de dosis altas.

La Verdad es que:

El asma puede ocurrir a cualquier edad (en niños, adolescentes, adultos y ancianos)

El asma no es infecciosa. Sin embargo, las infecciones respiratorias virales (como el resfriado común y la gripe) pueden causar ataques de asma. O en los niños, el asma se asocia con frecuencia con alergia, pero el asma que comienza la edad adulta es con menos frecuencia alérgica.

Cuando el asma está bien controlada, los sujetos con asma son capaces de hacer ejercicio e incluso realizar el deporte superior.

El asma es más a menudo controlable con esteroides inhalados en dosis bajas.