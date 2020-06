Sciurano se reunió con Martín Pérez por las deudas de coparticipación

El legislador radical consideró que ya hay herramientas que establecen la forma y plazos de las transferencias tanto de la coparticipación federal como de la provincial y de las regalías. Animó a abrir instancias de diálogo para acercar las partes y sostuvo que “no atender el teléfono no es una estrategia para resolver un conflicto”. También se reunió con el intendente de Tolhuin y destacó la fuerte apuesta al turismo que tiene proyectada. Respecto de la reunión de la comisión de educación, quedó satisfecho con la presentación de la Ministra Analía Cubino. Además mantuvo un encuentro con la Cooperativa Eléctrica y recorrió las instalaciones del crematorio, con una inversión muy importante en infraestructura social.

Río Grande.- El legislador del bloque radical Federico Sciurano dio detalles por Radio Universidad 93.5 sobre las actividades desarrolladas esta semana en la zona norte, junto a Liliana Martínez Allende: “Nos reunimos con el centro de veteranos de guerra, porque junto con el MPF y el justicialismo presentamos el proyecto de ley para crear una octava comisión en la Legislatura, que es la comisión de Malvinas, Atlántico Sur y Antártida. También tuvimos una reunión con el intendente Martín Pérez, donde se planteó el tema de la coparticipación, pudimos conversar sobre la etapa que me tocó vivir como intendente de Ushuaia cuando terminamos en el Superior Tribunal de Justicia por el no pago de los recursos de la municipalidad”, dijo.

“Hay un pedido de que se sancione una ley de coparticipación en la provincia, pero ya he dado mi opinión y entiendo que no es necesario, porque hay un acuerdo homologado por el Superior Tribunal en el año 2009 que estipula la forma en que se debe liquidar la coparticipación”, recordó.

“La coparticipación nacional se debe transferir en el transcurso de siete días y la provincial en forma diaria con un ajuste los días viernes, las regalías de manera mensual, y los definitivos cada 90 días. Yo entiendo que lo que hoy hace falta es encontrar un espacio de diálogo razonable porque la situación es difícil para todos. No es que alguien la esté pasando bien y esté perjudicando a otros, sino que hay una situación de extrema gravedad y lamentablemente esto se va a ir profundizando mientras la estructura productiva no se ponga a funcionar”, advirtió.

“Hay una caída en la recaudación, porque había una proyección de cobro de 1.400 millones para este mes y estamos en los 900 millones de pesos. Todo esto va afectando el ingreso de recursos y hoy más que nunca hay que tener los teléfonos abiertos. No puede ser una estrategia no contestar el teléfono y debemos llevar adelante esta situación, con el respeto que significa la administración de los municipios y siendo conscientes de la realidad de la provincia”, propició el legislador.

“Cuando uno no tiene el teléfono abierto no hay ninguna posibilidad de que nada se resuelva. Si se quiere superar el conflicto hay que generar herramientas para que eso pase y buscar un orden de prioridades. En base a la experiencia que me tocó vivir, creo que más que sentarse a redactar un proyecto de ley hay que ver las herramientas que ya existen y tienen fuerza de ley. A partir de ahí ver cómo se encamina la situación. Esta fue parte de la charla que tuvimos con el intendente de Río Grande”, expresó.

Respecto del encuentro del lunes con el intendente de Tolhuin Daniel Harrington, destacó que “está haciendo una apuesta a la actividad turística. Tolhuin tiene recursos fantásticos para el turismo y características irreemplazables para poder desarrollar la actividad. Ahí tenemos una posibilidad muy importante para la provincia y son recursos donde entra la moneda extranjera. Estamos pasando un momento muy duro porque el turismo está parado y sin dudas va a ser la última actividad en reactivarse, pero tenemos que prepararnos para ese momento y estar en condiciones de recibir turistas”, manifestó.

Renegociación de bonos

Por otra parte, se lo consultó sobre la renegociación de bonos que encara el gobernador Melella y aclaró que “hasta ahora para nosotros es un título esto de la renegociación de los bonos, porque no tenemos absolutamente ningún detalle más allá de lo que salió en los medios de comunicación. Obviamente una propuesta de estas características habrá que evaluarla y ver el impacto económico que tiene. Me parece razonable que en una situación económica como la actual se piense en reestructurar la deuda y es lo mínimo que uno hace cuando tiene que pagar algo y no puede. Habrá que ver cuál es el planteo que se hace y si no deja a la provincia en un nivel de vulnerabilidad que no corresponde”.

“Como primera mirada no me parece mal que se plantee sacar presión a las finanzas públicas mediante la reestructuración de la deuda, en la medida que se haga de forma razonable. Son cosas que no se pueden manejar de manera improvisada, porque terminan muy mal y la provincia no está en condiciones de tomar decisiones precipitadas. Hasta ahora ha faltado un poco de elaboración en los proyectos que nos enviaron”, observó.

Comisión de educación

Sciurano participó ayer de la comisión de educación que preside el legislador Trentino, a la cual había sido convocada la Ministra de Educación “para empezar a hablar de futuro educativo de la provincia. También se convocó a la Ministra de Obras Públicas para conocer la situación de la infraestructura edilicia, y al Ministro de Economía por la situación de los establecimientos de gestión privada. El Ministro de Economía envió una nota diciendo que no podía presentarse, por lo cual se escuchó a la Ministra de Educación, que hizo una presentación muy interesante, porque la nueva realidad nos obliga a pensar en las estructuras virtuales que tuvieron que desarrollar en muy poco tiempo. Hubo datos estadísticos también muy interesantes que habrá que desmenuzar en los próximos días y seguramente habrá más de una reunión sobre este tema. Tenemos la ventaja de tener a la legisladora Andrea Freites que conoce mucho de estos temas y nos ayuda en la comisión para ir formando opinión”, aseguró.

“El tema educativo es clave para todos, si no logramos generar una buena estructura académica en la provincia, vamos a pagar las consecuencias en los próximos veinte años”, expresó el radical.

Cooperativa Eléctrica

Por último hizo referencia al encuentro con las autoridades de la Cooperativa Eléctrica de Río Grande. “Fue una reunión muy interesante la que tuvimos porque pudimos conocer el crematorio. Realmente es una inversión increíble la que han hecho y es muy necesario contar con una estructura de estas características. Me tocó vivir como intendente de Ushuaia la dificultad que se presenta cuando una familia quiere cremar al ser querido y tenían que ir por lo menos a Río Gallegos. Va a ser un aporte muy importante para las tres municipalidades tener un crematorio en la provincia. Hoy está operativo pero tienen que resolver algunas cuestiones burocráticas. Esperamos que se pueda poner pronto en funcionamiento y esto va a obligar a repensar los cementerios de la ciudad. Tener el crematorio va a ayudar a resolver esto, por eso hemos felicitado a la Cooperativa, por la construcción de este edificio, y la instamos a seguir invirtiendo en infraestructura social, que otras empresas no hacen porque no les resulta rentable”, concluyó.