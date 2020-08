Sciurano presidirá la reunión de legisladores con AFARTE, UOM y ASIMRA

La reunión será en el marco de la comisión de seguimiento de la industria de la Legislatura provincial, y estará presidida por el radical Federico Sciurano. “Esperamos hacer un buen diagnóstico de la situación actual”, dijo el legislador, y adelantó para los próximos días la convocatoria a los funcionarios del área del gobierno provincial. Adelantó que, ante cualquier agenda de trabajo que pueda plantearse, desde la Legislatura la postura es clara: “la razón de ser de la ley de promoción es el trabajador y no la empresa”, sentenció. Además, reconoció como positivos los cambios de requisitos para acceder a las líneas de asistencia del programa PROGRESO.

Río Grande.- El legislador radical Federico Sciurano, presidente de la comisión de economía de la Legislatura, será quien hoy presida la reunión de la comisión de seguimiento de la industria, de la que participarán representantes de la UOM, AFARTE y ASIMRA.

Por Radio Universidad 93.5 explicó que le toca presidir la comisión “porque en la resolución de presidencia le dimos facultades a la comisión de economía para que cumpla la función de la comisión de seguimiento de la industria. Vamos a estar recibiendo a los gremios de a UOM tanto de Ushuaia como de Río Grande, a ASIMRA, y va a participar también AFARTE a través de su presidente Federico Hellemeyer. Esperamos hacer un buen diagnóstico de la situación actual. Estuvimos hablando con el Secretario de Producción junto a Liliana Martínez Allende, y hay un trabajo importante por delante. La intención de la Legislatura al formar esta comisión de seguimiento es justamente atender las situaciones de cierta vulnerabilidad. El primer caso que atendimos fue el de Textil Río Grande y ahora buscamos tener un diagnóstico de cada uno de los protagonistas de esta actividad”, dijo.

“Seguramente en los próximos días vamos a convocar al área correspondiente del gobierno para que también nos puedan dar un diagnóstico en esta materia. Queremos tener una presencia, siempre respetando la responsabilidad que tiene el Ejecutivo provincial. En la medida que podamos encontrar la manera de dar una mano, es importante que podamos hacerlo y ser interlocutores ante una situación en particular”, expresó.

La expectativa es llegar a “un diagnóstico que nos permita ir marcando una agenda para los próximos meses y poder escucharnos fundamentalmente, que es muy importante en un momento crítico como el actual. Todos somos conscientes de la situación sanitaria de Río Grande y va a ser importante poder escuchar a los trabajadores también”, sostuvo.

La prioridad en el empleado

Sciurano sentó postura en nombre de los legisladores a favor del sector del trabajo. “La razón de ser de la 19640 y el subrégimen industrial es el trabajador. La razón por la cual se le dio a Tierra del Fuego esta condición especial fue justamente permitir el desarrollo social en la provincia. Cualquier reunión o agenda hacia adelante en la Legislatura va a ser siempre pensando en los trabajadores como cuestión prioritaria”, advirtió.

“La única motivación que tenemos en la Legislatura es cuidar las fuentes de empleo, cuidar a nuestros trabajadores, y que puedan sentir que la actividad de la Legislatura está orientada a preservar las fuentes de empleo, porque entendemos que la razón de ser de la ley de promoción es el trabajador y no la empresa”, subrayó.

“Evidentemente la actividad de la empresa es necesaria para poder invertir y sostener el empleo, pero el fin último y específico de la Legislatura está referenciado al trabajador de la actividad industrial”, remarcó.

Asimismo, mencionó la situación compleja en Ushuaia con la empresa Ambassador, “porque los trabajadores hace siete meses que no cobran y la empresa viene con conflictos desde hace muchos años, por lo que estamos atentos a esto”.

Presupuesto 2021

Consultado sobre el tratamiento del presupuesto del próximo año, estimó que “el gobierno lo debe estar preparando para enviarlo a fin de mes a la Legislatura. Estaremos atentos para darle el tratamiento cuando ingrese, con la participación de las áreas de gobierno para que puedan venir a expresarse. Hacer un presupuesto particularmente este año va a ser complejo y a la pandemia hay que agregar que venimos de un reconducido desde hace un par de años. El presupuesto actual es absolutamente anacrónico ante la realidad que estamos viviendo”, indicó.

“Seguramente para todos los Ejecutivos va a ser muy difícil proyectar lo que va a pasar el próximo año, pero hay que cumplir con la manda constitucional y presentar el presupuesto el último día de agosto. Este es el tercer año de reconducido, porque el último aprobado fue en 2018. Hoy estamos en un ejecutado de más o menos 45 mil millones, y el último aprobado era inferior a los 30 mil millones. Obviamente trabajamos sobre lo ejecutado”, señaló.

Cambios al programa PROGRESO

El legislador se refirió a las modificaciones para acceder a la asistencia del programa PROGRESO, luego del primer informe del banco Tierra del Fuego y el Ministerio de Producción que expusieron la escasa respuesta que se venía dando. “Hubo una buena decisión de gobierno provincial de modificar algunos requisitos. Tengo entendido que han eliminado la solicitud de proyectar ventas para los próximos dos años, porque realmente es imposible preverlo hoy en día. Han modificado el statu quo sobre el plazo de gracia, que era de seis meses y lo llevaron a un año. Cuando empezamos a concebir este plan de asistencia al sector privado pensábamos que estábamos ante una pandemia que iba a durar unos cuatro meses. En ese entendimiento, seis meses de gracia parecían razonables, pero evidentemente hoy estamos ante una situación compleja que se va a prolongar por ocho o nueve meses, por eso es adecuada la decisión de llevar a un año los meses de gracia. Tengo entendido que también hubo una modificación en las tasas y requisitos, y hay que profundizar estas discusiones que están en sintonía con lo que la gente está necesitando”, manifestó.

También pidió “profundizar la figura del subsidio no reintegrable, porque hoy no es suficiente con un crédito a tasa blanda. Por la situación económica muchos necesitan un subsidio no reintegrable y la sociedad necesita contar con herramientas de contención. Entiendo que estas modificaciones surgen de una reunión que tuvo el gobernador con parte de su gabinete y las distintas cámaras empresariales. Yo aliento a que el gobierno continúe flexibilizando la asistencia económica y financiera para que esto permita al sector privado subsistir a la crisis”, expresó.

Fibra óptica

Por último se lo consultó sobre la obra del tendido de fibra óptica, que quedó paralizada aunque falta muy poco para su finalización. “En la última sesión pusimos como obra prioritaria la fibra óptica. La trajimos del fondo de la fila y la pusimos entre los primeros lugares de la obra pública que tiene en agenda el gobierno, considerando la modificación que hicimos en cuanto a la emergencia en la última sesión. Todos somos conscientes del enorme impacto que tiene la virtualidad en nuestra comunidad y la necesidad que tenemos de sentirnos más cerca del resto del país a través de los sistemas virtuales. Esta pandemia nos hace reconocer el nivel de vulnerabilidad que tenemos si no podemos contar con una buena estructura de conectividad”, observó.

“Todos los fueguinos sufrimos hoy la mala conectividad. Los chicos están con clases virtuales, los padres tienen una reunión de trabajo a través de zoom, y termina siendo casi una disputa cuerpo a cuerpo para poder cumplir con las responsabilidades que tenemos. Este es el nuevo mundo en el que nos encontramos”, concluyó.