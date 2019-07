Sciurano hizo público su apoyo a Pablo Blanco y Paulino Rossi

El legislador electo por el frente Ser Fueguino optó por candidatos de dos listas diferentes, por lo cual habría que cortar de la boleta al presidente del PRO Héctor “Tito” Stefani por un lado, y a Federico Frigerio por el otro. Consideró que es importante el aporte que Blanco y Rossi pueden realizar en el Congreso, porque ya “han demostrado su capacidad de gestión”, y además tuvo en cuenta el aporte al bloque radical. Sciurano confía en una nueva etapa, en caso de que sea reelecto Mauricio Macri, donde tendrá más protagonismo la UCR que en los primeros cuatro años de gobierno de la coalición, aun con un peronista en la fórmula.

Río Grande.- El legislador electo por el Frente Ser Fueguino, Federico Sciurano, además presidente de la UCR fueguina, hizo pública su postura de cara a las elecciones generales, y definió claramente a qué candidatos apoya, de las tres listas en carrera que compiten por Juntos por el Cambio en las PASO.

Antes hizo referencia a sus expectativas frente al debate del presupuesto 2020, del que espera formar parte. El proyecto “se va a presentar sobre fines del mes que viene en la Legislatura y es un momento fundamental. Es el primer punto de debate en donde va a tener que ver el nuevo gobierno”, sostuvo por FM Del Pueblo.

“Si bien la característica de Tierra del Fuego es muy particular, porque las elecciones se hacen varios meses antes de que termine la gestión, también hay que manejar con responsabilidad el hecho de que hay un gobierno electo hasta el 17 de diciembre de este año. Tenemos que tratar todos de ayudar y dar un mensaje responsable a la comunidad”, planteó.

“A veces es fácil opinar de afuera y es mucho más complejo cuando uno va a tener la responsabilidad de gobernar dentro de algunos meses y quiere tratar de encontrar las cosas lo mejor posible. Ahí tenemos que apelar a las herramientas que tiene la Constitución provincial y las leyes vigentes, porque en la medida en que uno se ciña a respetar la Constitución y las leyes, no vamos a tener ningún inconveniente”, dijo.

El futuro enfrentamiento Vuoto-Melella

Consultado sobre el futuro gobierno y su relación con los tres intendentes, teniendo en cuenta la tirantez que hubo durante la gestión Bertone con los municipios, en particular el de Río Grande en los últimos dos años, consideró que “Melella arranca muy bien por la manera en que la gente votó en primera vuelta. Realmente ha sido un resultado histórico. Si bien José Estabillo ganó en primera vuelta cuando fue por su reelección, es la primera vez que alguien gana una elección sin haber ejercido el poder provincial. En esto Melella arranca muy bien, con un respaldo social muy importante, y tiene otra ventaja, que es venir de una gestión en la Municipalidad”, observó.

“A mí me tocó vivir las mismas dificultades políticas en su momento –en la gestión Ríos-, y cuando uno se encuentra en una provincia donde hay dos municipios que tienen un peso institucional muy grande, creo que el hecho de que Melella venga de la Municipalidad de Río Grande le da la ventaja de entender cuál es la realidad que viven los municipios en el día a día. Son dos condiciones muy importantes”, expresó, avizorando una buena relación de gobierno y municipios.

“Me parece que el desafío institucional que va a tener Melella es su relación con la Legislatura, porque el contexto es distinto al que tuvo la gobernadora actual con esta Legislatura. Por supuesto esto el gobernador electo lo tiene más que claro y habrá que tener la capacidad política para poder construir acuerdos que se puedan sostener en el tiempo”, dijo.

No obstante para Sciurano la relación de Melella no va a ser igual con todos los intendentes, previendo la disputa por la gobernación entre Melella y Vuoto en 2023. “Me parece que va a ser una la relación que puede llegar a tener con Martín Pérez y con Daniel Harrington, porque los dos están empezando su primer período, y otra la relación que pueda tener con Walter Vuoto. No al principio, pero sí probablemente cuando las gestiones estén en su punto de desarrollo, el gobernador electo va a tener que demostrar todo lo que le tocó vivir a él siendo intendente en su segundo período y un potencial candidato a gobernador”, manifestó, con una inversión de roles en ese escenario.

Para Sciurano el problema no son las aspiraciones políticas sino la calidad de dirigente que demuestre ser. “Las disputas políticas no son un problema, porque también es lo que hace que el dirigente esté concentrado en hacer las cosas bien. Eso no tiene que preocupar ni asustar. Lo que tendremos que ver en todo caso es la calidad de nuestra dirigencia política, porque los ejemplos que hemos recibido no han sido los mejores. En algún punto los dirigentes querrán demostrar que no están atados al poder a cualquier costo, sino que tienen responsabilidad al ejercer el poder público, gobernando en nombre de todos y tratando de marcar una diferencia”, indicó.

Los elegidos

De cara a las elecciones de octubre, previa selección en las PASO, Sciurano aspira a la reelección de Mauricio Macri y aun rol más protagónico de la UCR en el segundo período.

“Estamos en un momento trascendente de la historia argentina, si uno analiza el contexto político en que estamos llegando a las elecciones de octubre. El radicalismo ha transmitido la mirada de un cambio de ciclo que venía viviendo la Argentina, y yo soy respetuoso de todas las opiniones, pero la mía es que hasta 2015 la Argentina tenía condiciones estructurales muy delicadas. Cuando uno las proyectaba, daba la sensación de que podíamos terminar muy mal. Esto tenía que ver con la relación con el mundo, y el vínculo internacional de Argentina eran prácticamente Irán y Venezuela. Eso a un sector importante nos generaba cierto temor de lo que podía pasarle al país si seguíamos con un mercado de divisas extranjeras restringido de la manera en que estaba, con dificultades para desarrollar una economía que pudiera comulgar con el resto del mundo occidental”, cuestionó de la década kirchnerista.

“En esta situación hay una condición política muy distinta. Evidentemente el radicalismo fue muy generoso en el año 2015 con respecto a poner todo a disposición, poniendo como prioridad el cambio de ciclo. Creo que hoy el radicalismo tiene un desafío de poder encontrar un rol más activo en el futuro próximo de la Argentina, y aportar una mirada más social al gobierno nacional en caso de que gane nuevamente Macri, y una mirada hacia la microeconomía. Es real que al pueblo le cuesta abrir un negocio todos los días, sostener fuentes de trabajo y salir de un proceso recesivo, y tenemos que tratar de aportar todos”, propició.

De los candidatos locales, se definió por Pablo Blanco, que disputa una banca en el Senado con Federico Frigerio como candidato a diputado. “Pablo Blanco es una persona que tiene la experiencia adecuada para poder representarnos en el Senado de la Nación, y Paulino Rossi es la persona adecuada por la experiencia que le ha tocado vivir y le ha significado estos años de gestión pública”, dijo de su preferencia en este caso por las opciones para diputados.

“Son dos personas que van a demostrar un compromiso significativo con la provincia cuando llegue el momento de tomar decisiones. Si bien están en dos listas distintas, quiero ser muy claro con la respuesta”, sostuvo Sciurano, por lo cual habrá que cortar boleta, eliminar a Stefani por un lado y a Frigerio por el otro, ambos referentes del PRO.

Pese a esta preferencia, fue muy elogioso de la precandidata a senadora Natalia Jáñez, también referente de la UCR: “Ella tiene una militancia que la pone en estos lugares de privilegio para poder participar en una elección al Senado de la Nación. Eso habla de una trayectoria y una carrera política que viene teniendo desde la Juventud. Tiene una referencia muy importante en los órganos partidarios a nivel nacional y yo he trabajado mucho con ella. La considero una persona de bien y responsable, peo en este momento que nos toca vivir, la consideración que tengo en lo personal es la que acabo de plantear”, sostuvo.

La apreciación no fue la misma respecto de Federico Frigerio, un candidato todavía desconocido para el electorado fueguino: “Yo he tratado de ser muy claro y no escapar a la pregunta. Federico es una persona que tiene una actividad empresarial en Río Grande, que tiene que ver con el reciclado, y ha tenido una actividad política en estos últimos años, desde que el presidente Macri se hizo cargo del gobierno nacional. Él ha entrado a la actividad política quizá de una forma muy limitada a cuestiones de trascendencia del gobierno nacional, en cuanto a la presentación del organigrama que tiene el Ministerio del Interior en distintas provincias del país”, dijo, desvinculándolo de la realidad local.

“Me parece que hay que ser responsable y yo trato de dar mi opinión positiva en cuanto a las personas que pienso que nos representan bien. Sin ánimo de hablar mal o bien de estas personas, no las acompaño por lo menos en lo que tiene que ver con la cuestión electoral. Habrá que ver lo que pasa en los próximos años y lo que ocurre en la PASO. De los candidatos que se han presentado, creo que la trayectoria política que tiene Paulino y su representatividad desde hace varios años en Río Grande, sin ninguna duda le dan un cartón si el día de mañana nos tuviera que representar en el Congreso de la Nación en un bloque tan complejo como el de diputados”, aseguró.

“El radicalismo tiene un desafío enorme porque, más allá de estar dentro de Cambiemos, el bloque de diputados radicales ha sido fundamental para el desarrollo de la Argentina y de nuestro partido a lo largo de estos últimos cuatro años. En ese aspecto me parece que Paulino, en términos partidarios, al igual que Pablo Blanco en el Senado, son dos aportes muy significativos que se van a poder hacer, tanto para el orden personal como para el orden partidario. Son personas que hemos visto gestionar, tanto para bien como para mal. Y no es que estamos viendo qué es lo que va pasar, si no que ya sabemos cuál es el nivel de compromiso que van a tener estando en gestión. Este es un punto que me hace tomar la decisión de este respaldo”, concluyó.