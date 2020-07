Sciurano desaprobó la presión a los legisladores por Terra Ignis

El legislador radical Federico Sciurano aseguró que, de haber un pronunciamiento de alguna autoridad partidaria de la UCR para que aprueben el proyecto le diría que no, porque los proyectos se votan en función de la convicción de cada legislador. Fue tras el apoyo del presidente del Frente de Todos Gioja a la creación de Terra Ignis. Además destacó el reconocimiento a las veteranas de Malvinas en la sesión del viernes y adelantó una reunión de la comisión de seguimiento de la ley de emergencia para el sector privado, a fin de analizar demoras en la aplicación. Comparte con su par de bancada Liliana Martínez Allende la necesidad de prohibir la existencia de empresas de criptomonedas en la provincia, amparadas en la Ley 19.640, porque es una norma cuya génesis está relacionada a la creación de empleo, condición que no se cumple, al margen del alto consumo de energía que perjudica a las ciudades.

Río Grande.- El legislador radical Federico Sciurano fue consultado por Radio Universidad 93.5 sobre el respaldo del presidente del Frente de Todos al proyecto de creación de Terra Ignis, y desaprobó la “presión” a los legisladores, adelantando que de darse esta situación de parte de alguna autoridades de la UCR sería rechazada.

“Como radicalismo estamos en contacto permanente con el presidente del partido y con las autoridades partidarias. Los temas que han sido de trascendencia, como el caso de Terra Ignis o la ley de emergencia para la actividad privada, los debatimos dentro del partido no sólo con las autoridades sino con profesionales del radicalismo que tienen una experiencia muy importante en la materia. Cuando tomamos una decisión, está en sintonía con lo que hemos conversado previamente con las autoridades partidarias”, sostuvo.

En el caso del justicialismo, Gioja tomó una posición que no comparten los legisladores del bloque. “Nosotros somos respetuosos de los que representan a otros partidos y de quienes nos votaron. Esto nos obliga a tomar una decisión, no porque un tercero nos dice lo que tenemos que hacer sino porque estamos convencidos de aprobar un proyecto determinado. Si viniese una autoridad partidaria nacional del radicalismo y nos pidiera que votáramos Terra Ignis, le pediría disculpas pero le diría que de ninguna manera, primero porque no corresponde que generen presión sobre un representante del partido sin dar una explicación acorde al bienestar de nuestra comunidad, y segundo porque cuando tomamos una decisión lo hacemos en función de haber evacuado las dudas que teníamos y tener certidumbre de que el mejor camino es aprobar el proyecto de ley”, subrayó.

“Son aportes y está muy bien que puedan dar una opinión pública, pero nosotros tenemos que hacer lo que corresponde a nuestra función”, sentenció Sciurano.

Reconocimiento a veteranas

Por otra parte, destacó el reconocimiento a las veteranas de Malvinas en la sesión ordinaria del viernes 3 de julio, en la que se aprobó el proyecto presentado por el radicalismo para imponer el nombre de “Veteranas de Guerra de Malvinas” a la escuela 48, inaugurada el año pasado, y tuvo acompañamiento unánime. “Fue un momento muy emotivo por el compromiso que tenemos todos los argentinos y los fueguinos con la causa Malvinas, que ha significado un punto de inflexión histórico para nuestro país. Tenemos la obligación de recordar, respetar y aprender de esa experiencia. A pesar de ser un seguidor de la causa, nunca reconocí el hecho de que hubo mujeres en el teatro de operaciones. Pudimos conocer a una veterana de guerra que estuvo en el teatro de operaciones y esto me hizo abrir los ojos con respecto a un perfil más de lo que fue este conflicto”, dijo.

Aclaró que si bien fue tomada por el bloque, “la propuesta llegó de parte de la directora de la escuela 48 del barrio Alakalufes II de Ushuaia. Hace tiempo estaba solicitando un reconocimiento de este tipo a las mujeres que arriesgaron su vida en defensa de la soberanía de nuestro país. Fue muy importante plantearlo en la sesión y dejar un testimonio vivo y permanente, porque elegir este nombre implica transmitir en el tiempo el reconocimiento”, expresó.

“Una de las veteranas de guerra vive desde la década del ’90 en nuestra provincia. Es Mariana Soneira, que trabajó en la parte logística del buque Bahía San Blas como telegrafista, pero también trasladando las armas que se necesitaban para el conflicto. Estaba en la parte de radio del buque, y no era militar. Estaba terminando la carrera de operadora de radio en el momento en que inició el conflicto y en ese momento tenía 19 años. El capitán del buque le planteó bajarse de la embarcación, porque ellos entraban al teatro de operaciones, pero con 19 años tomó la decisión de quedarse. Esta actitud hacia nuestro país tiene que ser reconocida”, enfatizó.

“Estuve conversando con ella estos días. Es muy reservada, no se expone públicamente, pero entre las cosas que nos vino contando, advertimos que no se identifica el rol que ha tenido la mujer en muchos espacios históricos de nuestro país. Ella ha asistido a los actos del 2 de Abril, donde le daban el pésame por el fallecimiento de su marido, pero no reconocían que la veterana de guerra era ella y no estaba ahí por su marido como otras tantas mujeres”, reveló.

“Ella está reconocida como veterana de guerra, en su documento figura que lo es y tiene todos los reconocimientos que le corresponden a un veterano. Hay una resolución del Ministerio de Defensa del país donde se hace un reconocimiento a las 16 mujeres que estuvieron en el conflicto, algunas en el sector sanitario como enfermeras del rompehielos Irizar. Ellas iban a las islas para asentarse en el hospital militar de la zona y por razones logísticas decidieron dejarlas en el hospital que se había construido en el rompehielos Irizar. Todas son reconocidas formalmente, pero por cuestiones culturales no se conocen estas historias. Creo que fue un buen momento para darnos la oportunidad de reconocer a estas mujeres que marcan la diferencia”, celebró.

Prohibición de empresas de criptomonedas

También se le consultó sobre la postura que tomó la legisladora Martínez Allende, que prevé presentar un proyecto de su autoría para prohibir las empresas de criptomonedas. “Mi postura es exactamente la misma porque la ley de promoción y toda la estructura productiva que ha generado en la Argentina a partir de la 19640 tiene un objetivo, que es la creación de puestos de empleo. No es para que haya sectores económicos que tengan un buen negocio para sí mismos. La génesis de la mirada nacional está orientada a que los fueguinos y los argentinos puedan encontrar trabajo. Es una actividad productiva que tiene un enorme consumo de energía, y sabemos que hay un debate a nivel mundial sobre la relación entre la producción y la energía. Si esto no se traduce en que la gente pueda encontrar trabajo, evidentemente no cumple el objetivo que estamos buscando”, expuso.

“Nuestro país no se puede dar el lujo de que los esfuerzos económicos se orienten a producciones donde la gente no encuentra empleo. Comparto la mirada de Liliana y es un planteo que vamos a sostener”, ratificó.

Deudas con CAMMESA

Respecto de la deuda multimillonaria de la DPE y la Cooperativa con CAMMESA, que no termina de resolverse, dijo que “la estructura de costos que han administrado tanto la DPE como la Cooperativa ha sido bastante injusta. Hubo momentos en que CAMMESA generaba incrementos muy importantes y, por decisiones sociales, no se trasladaron a las tarifas. Incluso CAMMESA ha tenido una mirada bastante discriminatoria con respecto a algunos distritos del país. Tierra del Fuego se ha visto perjudicada, porque además genera su energía eléctrica. No se reconoce la estructura de costos de nuestras productoras de luz eléctrica y este debate hay que corporizarlo, porque las negociaciones entre la DPE, la Cooperativa y CAMMESA nos afectan a todos”.

“Esto tiene un costo deficitario para nuestras productoras de energía eléctrica, que han hecho un gran esfuerzo para que la población no pague de más, pero los costos suben y sus ingresos están estancados, por lo que se va generando una deuda cada vez mayor. Todos tenemos que asimilar lo que esto significa, ver lo que ha pasado en otros lugares de la Argentina y cómo hacemos para que se nos trate en igualdad de condiciones”, planteó.

Presupuesto 2021

El legislador se refirió a la necesidad de contar con un presupuesto aprobado este año, para el próximo ejercicio. “Al inicio de esta gestión le pedimos al gobierno que presentara un proyecto de presupuesto 2020, porque había uno presentado en la anterior y requeríamos las modificaciones necesarias para que la Legislatura pudiera tratarlo y aprobarlo. No sabíamos que nos íbamos a encontrar con esta figura de la pandemia, pero era importante tener una hoja de ruta, porque la provincia lleva tres años sin un presupuesto aprobado. Cuando vemos el presupuesto reconducido, no tiene absolutamente nada que ver con la realidad, porque se generó en una coyuntura económica que no tiene nada que ver con la actual. Estuvimos el 2018, el 2019 y el 2020 sin presupuesto aprobado y es muy difícil poder planificar y tener una estrategia si no se ha presupuestado previamente cómo se van a manejar a los largo del año”, analizó.

Auditoría de la UBA

Consultado sobre el trabajo que vienen realizando especialistas de la Universidad de Buenos Aires sobre la gestión anterior, confía en que los informes lleguen a la Cámara. “Hay una contratación a la Universidad de Buenos Aires pero yo hubiese preferido que se contratara alguien de la provincia. Ante la decisión del gobierno de contratar a esta universidad, que es prestigiosa y tiene un reconocimiento regional muy importante, por supuesto que lo mínimo que corresponde es que los informes se eleven a la Legislatura para que pueda tomar conocimiento y hacer una devolución de ese informe”, dijo.

Recordó que al dejar la gestión como intendente de Ushuaia hizo un informe en conferencia de prensa, además de auto-denunciarse ante las acusaciones del intendente Vuoto y consideró “una obligación de los gobernantes decir qué entrega y qué está recibiendo”.

Demoras con la ley de emergencia

Por último adelantó que esta semana “se va a reunir la comisión de seguimiento creada por la ley de emergencia. Esto se acordó en la sesión del viernes y nos han llegado comentarios de vecinos que se han acercado al Ministerio de Producción y fundamentalmente al banco de la provincia sobre demoras en la aplicación, pero esto lo va a estar evaluando la comisión para ver si hay que poner una palabra o si las cosas se están llevando adelante como marca la ley”, concluyó.