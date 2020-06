Sciurano adelantó modificaciones a la generación y distribución de energía

Hoy concurre la Cooperativa Eléctrica y el legislador radical anticipó que “por unanimidad” se harán modificaciones al capítulo relacionado con la generación y distribución de energía eléctrica. Fue crítico de la falta de datos concretos de parte del Ministro de Economía y del área Legal y Técnica. Si bien destacó las presentaciones del Secretario de Hidrocarburos y del jefe de gabinete, apuntó contra la falta de preparación para dar respuestas de dos áreas neurálgicas, donde terminaron en “debates ideológicos”.

Río Grande.- El legislador radical Federico Sciurano, presidente de la comisión de economía, anticipó por Radio Universidad 93.5 que hay consenso de todos los legisladores para modificar el capítulo referido a la generación y distribución de energía eléctrica dentro del proyecto de creación de Terra Ignis SAU, y hoy será transmitida formalmente esta decisión a los representantes de la Cooperativa Eléctrica.

“Todos estamos de acuerdo en que la provincia, además de las regalías que cobre, pueda cobrar parte de las utilidades que generan los recursos naturales de Tierra del Fuego. Eso no es lo que está en discusión. Lo que está en discusión son las formas y las garantías que tenemos que generar como provincia y como sociedad para que el objetivo inicial, que es honorable, no se termine transformando en alguna de las debacles que hemos tenido como provincia”, planteó.

“Hay que tener en cuenta que es un negocio que necesita de un nivel de inversión importante. Hay una diversidad del negocio energético, desde el pozo de extracción a la distribución de energía eléctrica, y esto necesita de un plan estratégico para llevar adelante estos objetivos, y fundamentalmente necesita un capital de inversión. Esto no se hace solamente con buena voluntad. Esto no tiene que ser una mera cuestión voluntaria sino estar en sintonía con lo que tenemos por delante”, subrayó.

Fue crítico del paso de algunos funcionarios del Ejecutivo, por la pobreza de datos concretos: “En las charlas de esta semana hubo presentaciones de distinto tipo y hubo de todo. La presentación del Ministro de Economía no fue lo suficientemente contundente en el planteo de datos duros. Si vamos a hablar de la matriz económica de la provincia, no podemos hacerlo solamente con el discurso. Hay que hablar con estadísticas, con nivel de inversión, nivel de rentabilidad. Tiene que haber un plan de negocios en sintonía con lo que estamos discutiendo”, expresó.

“Ayer hablamos con las empresas Roch, YPF y Total Austral, que tienen muchos años de experiencia en esta actividad. Estos temas nos superan como generación y necesitamos el dato duro, estadístico, que no da para inventar. Nosotros pedimos esos datos y en el caso de Economía faltaron, y los legisladores de la oposición en general opinamos lo mismo”, afirmó.

Diferenció la situación con “el planteo de Alejandro Aguirre –Secretario de Hidrocarburos-, que estuvo a la altura de lo que estamos discutiendo. Fue un planteo profesional, bien desarrollado, con una presentación armada para hablar de esto, que podíamos seguir los legisladores. Hubo un racconto de la evolución económica, se hizo un trabajo para presentar esto. Distinta fue la situación con el Ministro de Economía, porque se pedía un dato, que no era retribuido, y generaba debate en la Legislatura por la inconsistencia”.

“No fue solamente el Ministro de Economía, porque nos pasó con otras áreas. Me hubiera gustado recibir otro tipo de información del área Legal y Técnica, porque además es la neuralgia de lo que estamos discutiendo, que es el desarrollo económico de la matriz energética de la provincia y el desarrollo legal que se está planteando para llevar adelante ese objetivo”, manifestó.

Sciurano pidió “un esfuerzo” a los funcionarios para estudiar y analizar el proyecto oficial que deben defender: “Hay que entender que cuando un funcionario va a la Legislatura, es para responder sobre un proyecto de ley que presentó el Ejecutivo, y debe haber un nivel de análisis de ese proyecto para poder contestar lo que se pregunta. Yo puedo entender que no haya datos sobre alguna pregunta muy específica y lo puedan hacer llegar después; pero distinto es pedir un dato y que termine siendo una discusión ideológica o dogmática. Por ejemplo, si preguntamos cuántos litros de nafta se venden en Tierra del Fuego y la respuesta es que los recursos del Estado son de todos, estamos complicados, porque estamos pidiendo datos estadísticos y no una mirada ideológica sobre lo que estamos discutiendo”, fustigó.

“Esto se está dando en algunos casos, no en todos. Ante la falta del dato estadístico terminamos hablando de otros temas que no tienen nada que ver. Me gustó la presentación que hizo el jefe de gabinete, me pareció adecuada, también me gustó la presentación de Hidrocarburos. Hubo presentaciones razonables y algunas podrán gustar más o menos, pero si hay intención de dar un tratamiento serio a un tema trascendente como este, como mínimo debe haber un esfuerzo por tener los datos estadísticos de lo que estamos discutiendo”, reclamó.

“Todos los legisladores tienen una carga de experiencia importante, y hay que entender el perfil de cuerpo con el que se van a encontrar. Hay cinco bloques con miradas ideológicas distintas, y tengo la sensación de que hasta ahora la Legislatura ha tenido capacidad de mejorar los proyectos que originalmente mandó el Ejecutivo. Sabiendo que esta es una Legislatura que va a preguntar sobre cuestiones específicas, hay que tratar de hacer un esfuerzo en algunas áreas para que en vez de generar una confrontación ideológica, se den respuestas concretas”, reiteró.

Reunión con petroleras

Respecto del paso de los representantes de Roch, YPF y Total Austral en la reunión de ayer, indicó que “hubo un temario bastante jugoso, desde el hecho de si había experiencias a nivel nacional de asociaciones entre empresas estatales y privadas, hasta cuestiones técnicas sobre el desarrollo del negocio. Aprovechamos para preguntar sobre la situación que tenemos con la boya en el norte de la provincia, que está generando muchas dificultades para poder trabajar. Nos dijeron que los repuestos vienen de China y eso generó una demora sustantiva, también tienen una logística que los ha venido demorando desde septiembre hasta la fecha, porque el tema no está resuelto. Estarían en una última etapa para ponerla en funcionamiento, pero no dieron una fecha”, informó.

“Roch habló de las dificultades por este tema y le agradeció a la empresa Total que facilitó parte de su estructura para que puedan seguir funcionando. Les consultamos si serían posibles socios de la empresa estatal y algunas de ellas tienen experiencia de sociedades con empresas del Estado, como es el caso de YPF en Vaca Muerta. Pero específicamente hacen mención a que cualquier participación tiene que estar en sintonía con la capacidad de inversión que tiene el Estado. En el plan de negocios surge que el Estado lo que puede aportar es la propiedad de los recursos, por eso insistimos en el plan de negocios, que pueda poner un norte para ver el mejor camino para la provincia”, dijo.

El turno de la Cooperativa

Hoy se espera la presencia de representantes de la Cooperativa Eléctrica, que ya han hecho público el malestar por el contenido del proyecto, que incluye la generación y distribución de energía. “Yo he sido contundente en cuanto al acompañamiento a la Cooperativa Eléctrica, por lo que representa para toda la ciudad de Río Grande, y es una línea que hemos planteado varios bloques. Los vamos a recibir a las 14:30 y comparto el malestar al recibir un proyecto del gobierno que habla de hacerse cargo del servicio que han venido prestando en los últimos 40 años. Es difícil que caiga bien, sobre todo si se enteraron cuando se publicó el proyecto”, observó.

“La Cooperativa siempre estuvo en el primer listado de invitados, porque siempre se entendió que era fundamental recibirlos, al igual que con la Dirección Provincial de Energía. Cuando se presentó el primer proyecto en diciembre del año pasado, en la Legislatura recibimos a los gremios que están vinculados con la actividad en Ushuaia y posteriormente tuvimos una charla con la Cooperativa Eléctrica. Ya hay un compromiso manifiesto de modificar la redacción en lo referido a la generación y distribución de energía eléctrica”, reveló Sciurano.

“Seguramente cuando vengan se les va a transmitir de manera formal. Todos los legisladores por unanimidad estamos de acuerdo en estas modificaciones”, sentenció, y advirtió que “si el gobierno hubiese insistido en que el asunto se tratase sobre tablas como fue presentado, desde el radicalismo no lo hubiéramos acompañado. No puedo hablar en nombre de los otros legisladores, pero me da la sensación de que varios bloques hubieran tenido una postura similar”.

Castiglione para el jueves

Por otra parte, el legislador apuntó que “la empresa de energía tiene un capítulo vinculado con Producción así que tenemos pendiente una charla con la ministra Castiglione, que seguramente será el día jueves”.

Asimismo, se refirió a la demora en la implementación de los créditos y subsidios aprobados en la ley de emergencia: “Una de las inquietudes que teníamos cuando sancionamos la ley de emergencia es que el ministerio tuviera la estructura necesaria para poder asistir el nivel de demanda que se va a presentar, considerando la crisis del sector privado. Incluso como bloque quisimos incorporar al proyecto de ley que no fuera solamente el Ministerio de Producción el que administrara estos mil millones, sino sumar entre otros al INFUETUR, que contiene a todo el sector turístico, el de transporte, el gastronómico y hotelero. Esa propuesta no prosperó y el mensaje que nos dio el gobierno fue que ellos iban a tomar los recaudos necesarios para contar con la infraestructura que amerita el nivel de contención que se requiere. Somos varios los legisladores que estamos encima de esto y no es un tema terminado en la Legislatura”, aseveró.

Finalmente consideró que “las condiciones están dadas para que, a partir de los mil millones de pesos que se le dieron a Producción se puedan subsidiar algunas de las tasas que el banco va a otorgar, si bien comparto la mirada de Gabriel Clementino respecto de la tasa cero”, quien la considera inviable teniendo en cuenta la inflación que no está resuelta y la necesidad de preservar el patrimonio del banco.