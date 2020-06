Sanatorio Fueguino realizará paro de 24 horas mañana

Así lo afirmó la secretaria general de ATSA Claudia Etchepare ante la falta de pago del aguinaldo del mes de diciembre, como así también de parte de los sueldos, y el no pago de los aportes. También puntualizó que “la obra social de la UOM (OSUOMRA) es la que más le debe al sanatorio”. Sostuvo que “los compañeros están cansados, han aguantado mucho, y nos pidieron que tomáramos determinaciones, por el cual este jueves realizamos un paro de 24 horas con movilización”.

Río Grande.- La secretaria general de ATSA Claudia Etchepare se refirió a la situación general del Sanatorio Fueguino, donde se ha convocado a un paro general para esta semana.

Por FM Aire Libre señaló que “la situación viene muy compleja desde hace varios meses, a pesar de que nosotros queríamos seguir trabajando para sostener los puestos de trabajo, pero lamentablemente la situación cada vez se va empeorando más, a pesar de que estamos en el medio de una pandemia, somos personal de primera línea, donde tenemos que estar contenidos, pero esto no está sucediendo en el Sanatorio Fueguino”.

Puntualizó que “todavía nos están adeudando el aguinaldo del mes de diciembre, el cual no se abonó, tenemos una deuda del 70% aproximadamente, se ha entregado 30 mil pesos en parte del pago y están esperando el ATP para cancelarle a alrededor de 40 personas, quedando 70 personas de cobrar la totalidad, teniendo en cuenta que el mes pasado se pagó en cuatro cuotas, con ayuda del ATP”.

Por tal motivo sostuvo que “los compañeros están cansados, han aguantado mucho, pidieron que tomáramos determinaciones, y vamos a hacer medidas de acción directa de 24 horas el próximo día jueves, y será paro con movilización”.

Asimismo dijo que “en relación al aguinaldo del mes de junio no tenemos novedades de pago”.

La secretaria general de ATSA también manifestó que “hay muchos profesionales que no vienen cobrando desde el año pasado, retraso que también existe para con los empleados, además del no pago de los aportes, y la deuda que mantienen con los compañeros monotributistas que los tienen trabajando en enfermería o en la parte técnica”.

Etchepare señaló que está situación se debe a que “el sanatorio venía con poco funcionamiento al no haber tantos profesionales, con lo cual lo que es la prestación medica baja un porcentaje, con la situación de la pandemia del COVID-19 también se redujo la facturación, dado que el sanatorio era apoyo del hospital, con lo cual hemos llegado a esta situación en la cual no hay dinero, por lo cual no se paga”, dijo, al tiempo que sostuvo que “la empresa deberá decidir como se continua, esperemos poder continuar trabajando”.

En cambio indicó que “las obras sociales le deben al sanatorio, pero pagan dentro de los 90 días en función de lo que marca el convenio existente, teniendo entendido que la obra social que más debe es la obra social de la UOM (OSUOMRA), situación rara porque hay una fundación que la integra la UOM, es un documento oficial y publico, donde se puede solicitar en la IGJ, donde Oscar Martínez encabeza la misma”.

Finalmente la dirigente gremial dijo que “durante la manifestación iremos a la Legislatura donde presentaremos un petitorio, y al Concejo Deliberante solicitando ayuda, y que no se caigan los puestos de trabajo, teniendo en cuenta que en el Sanatorio Fueguino hay 120 empleados bajo convenio colectivo de sanidad, hay profesionales monotributistas, con lo cual en total estamos hablando de 200 personas”, concluyó.