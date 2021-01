San Jorge deja de atender a pacientes con COVID-19 de OSEF

Carlos Sánchez Posleman, titular de la Clínica San Jorge, dijo por Radio Provincia Ushuaia que “al principio de la pandemia el Gobierno nos pidió una colaboración para trabajar en conjunto. Ahora la Obra Social desconoce los aranceles. Entonces yo tengo mi derecho de no trabajar porque no me van a pagar”. Agregó que “queda en el medio el afiliado, pero no queda otra que decirle al paciente con síntomas de COVID-19 que acuda al hospital porque acá no lo vamos a atender”.

Ushuaia.- Sería por la falta de pago de la obra social sobre la atención a pacientes con COVID-19 que necesitan un seguimiento, son pacientes ambulatorios. Además, la Clínica no abonó las internaciones por fuera del monto fijo de los pacientes con Covid.

“Al principio de la pandemia el Gobierno nos pidió una colaboración para trabajar en conjunto. Ahora la Obras Social desconoce los aranceles, un médico de la obra social considera que no corresponde que me paguen. Entonces yo tengo mi derecho de no trabajar porque no me van a pagar”, dijo Carlos Sánchez Posleman, titular de la Clínica San Jorge, por Radio Provincia Ushuaia.

Y agregó: “Queda en el medio el afiliado, pero no queda otra que decirle al paciente con síntomas de COVID-19 que acuda al hospital porque acá no lo vamos a atender”.

“Ayer, cuando emitieron los pagos de octubre o septiembre, nos debitaron todo lo trabajado en telecovid, por ende, decidimos suspender la atención a los pacientes con COVID-19 y derivarlos al hospital”, explicó el médico.

Según Posleman, se llegó a un acuerdo verbal con la presidenta de la obra social, “que ahora dice que si el director médico entiende que no nos debe pagar ella no va a pagar. Ahora pasó a asuntos legales. Los trabajadores médicos necesitamos cobrar nuestros ingresos como cualquier otro trabajador”.

“Es una falta de respeto para todos los trabajadores de la salud, que al momento de cobrar no se reconozca su trabajo”, concluyó.