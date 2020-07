Salvo el justicialismo, todos adelantaron el respaldo a ampliación del STJ

El legislador radical Federico Sciurano aseguró que no hay modificación en el presupuesto judicial, por cuanto no demandaría una erogación mayor, y adelantó su postura a favor. También lo hizo el Partido Verde, y la Dra. Adriana Chapperón en representación del gobierno. La próxima semana se invitará a colegios de abogados y gremios judiciales, pero se avanza hacia una mayoría agravada, que se requiere para la aprobación de la ley.

Río Grande.- El legislador radical Federico Sciurano destacó por Radio Universidad 93.5 el acuerdo “de la mayoría de los bloques” para la ampliación del Superior Tribunal de Justicia, luego de la reunión de la comisión 6 realizada ayer.

“Fue escuchado el Dr. Gonzalo Sagastume, que fundamentó la ampliación de la Corte a cinco miembros, y luego en representación del Poder Ejecutivo, la ministra de Gobierno Adriana Chapperón dio el respaldo al proyecto”, dijo.

“Yo hice una consulta sobre el tema presupuestario, porque es lo que más debate ha generado en los medios de comunicación. El juez Sagastume estuvo en representación del Poder Judicial y dijo que el hecho de pasar de tres a cinco miembros permite un mayor debate, más confianza, división de tareas. La ministra Chapperón planteó el acuerdo, considerando el crecimiento demográfico de la provincia a lo largo de los años”, señaló.

“Lo que planteé fue que este proyecto de ampliación no prevé ninguna modificación presupuestaria, por lo que se está suponiendo que el ingreso de los dos jueces no va a significar mayor erogación del Estado. Hay un presupuesto estipulado para el Poder Judicial que no se está modificando y quedan con los límites presupuestarios actuales”, aseguró.

“La mayoría de los bloques de la Legislatura expresamos el acuerdo. Si dicen que necesitan incorporar dos bancas al Superior Tribunal para dar un mejor servicio de justicia, es una voz que no se puede desoír, porque hay que darles las herramientas necesarias. Salvo el bloque justicialista, todos se pronunciaron a favor. En ningún momento se habló de los nombres de los nuevos jueces y lo único que va a resolver la Legislatura es el planteo del Superior Tribunal, de elevar los miembros de tres a cinco. Después se llevará adelante el concurso en el Consejo de la Magistratura, que está integrado por una diversidad de instituciones, políticas y no políticas. A partir de ahí se definirá quién ocupa los distintos juzgados”, dijo.

Sciurano adelantó que “va a haber otras reuniones de comisión y, si bien no la integro, voy a estar presente por lo trascendente de este tema. Varios bloques ya nos hemos expresado públicamente a favor”, reiteró.

Contagios y alojamiento

Por otra parte, se le consultó si ve necesario habilitar hoteles para alojar a los que llegan a la provincia, ante los nuevos contagios que se detectaron. “Coincido que cuando viene una persona del norte que se va a alojar con su familia, es muy difícil que no termine contagiando a los miembros de ese domicilio, por el vínculo que tiene con quienes conviven, y después esos familiares salen a trabajar. Sin dudas es una situación muy compleja, el Ministerio de Salud ha venido haciendo un buen trabajo, y se tomaron decisiones sanitarias adecuadas”, sostuvo.

“Tenemos que generar los protocolos adecuados para que podamos retomar nuestra vida, porque ha sido hostigante el costo que hemos pagado en términos económicos y sociales, por la decisión que hubo que tomar para preservar la salud, y es muy importante no retroceder. Río Grande ha tenido una capacidad de recuperación mucho más importante de la que está teniendo Ushuaia y hay que cuidar eso, para que la actividad económica y comercial pueda estar viva y la gente se vea lo menos afectada posible por este momento”, manifestó.

“En Ushuaia teníamos un caso sospechoso en el aeropuerto, que dio negativo. El Ministerio de Salud tiene la mirada más puesta en Río Grande por las noticias que hemos tenido en las últimas horas”, observó ante la gran cantidad de personas puestas en aislamiento, por haber tenido contacto con contagiado de COVID.

Emergencia turística

El legislador participó ayer junto a Liliana Martínez Allende y el senador Pablo Blanco de una videoconferencia “con todo el sector turístico patagónico. Estuvieron representados los sectores del turismo de Río Grande y Ushuaia, a raíz de los proyectos de ley que están en el Congreso sobre la emergencia económica del sector”, informó.

“Están al borde del knock-out por todo lo que ha venido sucediendo y porque en los próximos meses tampoco vamos a estar con la industria turística trabajando a pleno. Esto hace que haya que prestarle especial atención al sector. Hay un proyecto que presentó el radicalismo en el Congreso, que está compartiendo con las entidades de esta industria. Ushuaia tiene un nivel de dependencia muy importante de la actividad turística, y no se está recuperando ni se prevé la recuperación en el corto plazo. Tendremos que ver cómo salir adelante con esta coyuntura”, expresó.

Presupuesto 2021

También se mostró expectante por el proyecto de presupuesto que debe elevar el Ejecutivo, convencido de que se debe aprobar este año la herramienta. “Espero que el Ejecutivo esté trabajando en el proyecto de presupuesto 2021. Nosotros lo vamos a estar esperando el 31 de agosto, que es el último día en que pueden presentarlo. Una de las cosas que reclamamos en diciembre del año pasado era aprobar un presupuesto 2020, pero evidentemente hubo una decisión de no tratarlo. Es muy importante que podamos contar en 2021 con un presupuesto aprobado y veremos el proyecto que presenta el gobierno”, indicó.

“Somos conscientes de que, en el contexto que tenemos hoy, es muy difícil proyectar. Además la provincia tiene el problema de presentar antes que la nación este proyecto, sin tener una estimación de los recursos coparticipables que vienen de nación. Pero es la ley más importante que marca el camino a seguir durante todo el año próximo”, subrayó.

Ley de emergencia

Consultado sobre el seguimiento de la aplicación de la ley de emergencia, dijo que “ayer estuvimos hablando de manera informal con Liliana Martínez Allende, que representa al bloque en la comisión de seguimiento. Hablamos con Mónica Acosta que representa al bloque de FORJA y con Victoria Vuoto, que representa al Partido Verde. Victoria planteó la necesidad de pedir información formal, con lo que coincidimos, para ver efectivamente cuál ha sido el nivel de rendimiento que han tenido tanto los mil millones de pesos que se otorgaron al Ministerio de Producción como los mil millones para la capitalización del banco. Queremos saber el nivel de impacto que tuvo, porque estuvimos recibiendo algunas inquietudes de varios vecinos de la provincia por solicitudes que han hecho y no han tenido respuesta. Probablemente la semana que viene vamos a tener alguna definición de la comisión de seguimiento, con números concretos del manejo que se le ha dado hasta ahora al programa PROGRESO”, confió.