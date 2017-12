Salvaje ataque a su ex mujer

Mujer atacada a martillazos por su ex pareja. El violento suceso se registró en la madrugada de Navidad, en una chacra de la margen sur. Dentro de la propiedad se encontraba el agresor, y ex pareja de la víctima, como así también la mujer. En un episodio que, desde la Justicia y Policía, se encuentran investigando, el sujeto de 42 años atacó a la mujer de 32. En principio le asestó un golpe con un martillo y no conforme con esto, la golpeó con una piedra en la zona del rostro. La joven mujer terminó hospitalizada y el sujeto detenido e imputado del delito de “tentativa de homicidio”. También se pudo saber que existen hechos de violencia de similares características, protagonizados por este mismo sujeto.

La intervención policial se registró pasada la 1 de la madrugada de este 25 de diciembre, sin embargo, todo habría sucedido pasada la medianoche.

Fernando Quipildor de 42 años se encontraba en la chacra de calle Kau 1195, lugar en que atacó a su ex pareja, utilizando un martillo. Pese al gran golpe que recibió la mujer, la misma intentó escapar, y fue en ese momento en que el sujeto la volvió a agredir, esta vez con una piedra que dio en la zona del rostro de la mujer, lo que provocó, no solo que la víctima perdiera gran cantidad de sangre, sino también que pierda varias piezas dentarias.

Los hechos están en plena etapa investigativa, mientras se intenta determinar cómo llegó la mujer a la chacra, teniendo en cuenta que no existía una relación de pareja. Así, por el momento, todas las hipótesis son válidas, entre ellas, que haya sido forzada a trasladarse a la chacra.

Otro dato que no es menor, surge una vez que intervino personal policial, que habría encontrado a la mujer bañada, con su estado de salud muy deteriorado, en tanto que las prendas de vestir que llevaba puestas la mujer en el momento de recibir la agresión, habían sido quemadas en un tacho. Solo se pudo rescatar una de las prendas, que servirá como prueba en esta investigación.

De inmediato y a partir de la llegada de los efectivos policiales, la mujer fue trasladada al nosocomio local, donde permanece hospitalizada.

Esta pareja que actualmente estaba separada, ya registraba antecedentes de violencia de género con una denuncia efectuada el 17 de julio de este año, lo que generó una restricción de acercamiento al hombre hasta el mes de agosto, época en la que se había ido de la provincia, retornando aparentemente en las últimas semanas.

Fuente: Diario Provincia 23.