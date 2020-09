Saludaron a los trabajadores y trabajadoras de la sanidad

Desde el sindicato que representa a trabajadoras y trabajadores de la sanidad se refirieron a su día. Advirtieron que “hoy no habrá festejos sino otro día más en lucha feroz ante un virus que cambió el rumbo de la historia, que nos cambió como sociedad y como personas”. Después indicaron que “nosotros sabemos el reconocimiento que nos merecemos, porque somos esenciales cada día, en cada llamado, en cada emergencia y en cada consulta”.

