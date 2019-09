Salud confirmó que caso de meningitis en Tolhuin no es contagioso

El secretario de Salud de la provincia, Pablo Perachia, señaló que “este lunes 23 de septiembre un paciente adulto procedente de la localidad de Tolhuin fue internado en Sanatorio San Jorge de Ushuaia con síntomas y diagnóstico de meningitis viral”. Puntualizó que “conforme al protocolo de meningitis viral, se tomaron medidas de vigilancia epidemiológica en relación a los contactos familiares, encontrándose todos bajo controles médicos sin ninguna complicación”.

Río Grande.- El secretario de Salud de la provincia, Pablo Perachia, fue consultado por FM Aire Libre en relación al caso de meningitis detectado sobre una trabajadora de la Escuela N° 5 en la ciudad de Tolhuin señalando que “es un caso de meningitis en una persona adulta, que está internada en una clínica privada de la ciudad de Ushuaia, no tiene ninguna implicancia para el resto de la gente, dado que es un problema de salud propia de esta paciente que por una cuestión inherente a su estado físico particular, a sus defensas, a su propia situación orgánica, que un virus generó un cuadro de meningitis”.

Puntualizó que “meningitis no significa siempre un problema para la población en general, por el contrario son muchos los casos de meningitis que se internan regularmente, no se tiene esta difusión en la población porque no significa ningún compromiso para las personas en general, es solamente para esta paciente, por lo cual lo que queremos trasmitir es la tranquilidad que para los contactos de esta personas en el trabajo, siendo que ella es una trabajadora escolar, o para los chicos de la escuela no tiene ningún peligro de que sea contagiosa para otras personas”.

Recordó que “el lunes fue un equipo del Ministerio de Salud de epidemiologia a la ciudad de Tolhuin para que trabajarán sobre el tema, se habló con los docentes, con la directora, intervino el trabajo del equipo médico, y personal de salud de Tolhuin, por lo cual no había necesidad de cerrar este miércoles el establecimiento educativo”.

Asimismo indicó que “se mandó el equipo de epidemiologia, se informó taxativamente, se intervino en todo lo que se tenía que hacer, y la única medida extraordinaria que se puede llegar a tomar en este caso es evaluar a la familia estrecha, a las personas que están todos los días en la casa con esta persona, pero no se toma ninguna medida extraordinaria con nadie”.

Por otro lado realizó una diferencia entre este caso de meningitis que no tiene riesgo de contagio, con aquella que si cuenta con riesgo, para lo cual manifestó que “la diferencia es el tipo de germen que está implicado, la meningitis puede ser provocada por una gran cantidad de causas, entre ellos algunos gérmenes como las bacterias, los virus, los hongos, puede ser provocada por sustancias químicas, por tumores, la meningitis no significa específicamente un proceso contagioso, meningitis significa inflamación de las meninges que son unas membranas que recubren el sistema nervioso, que recubren el cerebro, entonces cualquier causa que produce una inflación se llama meningitis, muchas de estas causas son gérmenes, algunos de estos gérmenes, los menos, son contagiosos, pero para ese tipo de gérmenes, la población esta vacunada, sobre todo los chicos”, puntualizó el profesional.

En este caso particular detalló que “es una meningitis que se da por un virus, que no es contagiosa para el resto de la población, y tampoco es necesario realizar una desinfección en la escuela N° 5 de Tolhuin, no hay que tomar medidas extraordinarias en la institución, pero si la señora debe ser tratada porque tiene un cuadro de salud que tiene que ser tratado”, concluyó el secretario de Salud de la provincia, Pablo Perachia.