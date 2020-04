SADEM solicitó medidas para el sector

En una carta abierta dirigida al presidente de la Nación, Alberto Fernández, el Sindicato Argentino de Músicos expuso la situación del sector y reclamó “ser alcanzados por las medidas de contingencias dispuestas por el Gobierno nacional, ante la crisis provocada por el COVID-19”. El texto, que firma Marcelo Levicoy, menciona que la actividad que desempeñan “será la última en levantarse, dejando en la más absoluta desprotección a todos los músicos”, indicó el secretario Gremial del SADEM.

La carta está dirigida al presidente de la Nación, Alberto Fernández, y en ella el secretario General del SADEM, Marcelo Levicoy, dice: “me dirijo a Ud, como músico y trabajador de la cultura. En primera instancia quiero expresar mi total apoyo a las medidas tomadas por Usted para contener y soslayar el brote del COVID-19, pero también con la obligación de exponer la situación por la que están atravesando miles de compañeros músicos a lo largo y ancho de nuestra querida Argentina”.

Más adelante, el representante de los músicos indica que “Las medidas de aislamiento y distanciamiento social son totalmente necesarias y eso no está en discusión, pero las mismas golpearon brutalmente a nuestra actividad, siendo esta la primera en caer y también será la última en levantarse, dejando en la más absoluta desprotección a todos los músicos que abrazamos esta profesión como nuestro medio de vida y el único sustento de nuestras familias”.

Levicoy recuerda que “Somos miles de músicos los que nos encontramos imposibilitados de generar ingresos para cubrir nuestras necesidades básicas que van desde afrontar los gastos corrientes como la luz, el gas, alimentación, alquiler, etc. y que no somos alcanzados por las medidas de contingencia adoptadas por el Gobierno nacional como ser el IF, o los Subsidios del instituto Nacional de la Música, o el Fondo Nacional de las Artes, situación que se recrudece en el interior del país”.

Más adelante dice que el sector de músicos “es un motor fundamental para el desarrollo de la identidad nacional como así también para la economía de la Nación, pero la falta de regulación histórica por parte del Estado genera que los trabajadores de esta actividad estemos totalmente precarizados y excluidos de los beneficios que goza cualquier otro trabajador”.

Finalmente expresa el dirigente del SADEM que “Es por ello que solicito tenga a bien articular los medios necesarios para hacer llegar la ayuda social a los sectores más carenciados de la actividad musical y trabajar en conjunto poniendo a disposición el Sindicato Argentino de Músicos para diseñar un plan de contingencia que abarque a todos los trabajadores de la actividad”.